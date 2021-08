Guide : Mise à jour hebdomadaire de GTA Online : 19 août 2021

Quels sont les Bonus hebdomadaires de GTA Online? Chaque semaine, Rockstar Games déploie une mise à jour pour son bac à sable en ligne, ajoutant de nouvelles activités et du contenu pour Los Santos. Ces événements incluent généralement des multiplicateurs de GTA€ et de RP pour certains modes, ainsi que des remises sur les véhicules et les vêtements. Il y a aussi régulièrement des récompenses pour jouer, comme des vêtements gratuits ou des injections d’argent. Si vous êtes avide d’apprendre Comment faire de l’argent, alors ces événements spéciaux peuvent être un bon début. Ainsi, dans le cadre de notre Guide en ligne de GTA, nous allons lister les dernières Bonus hebdomadaires de GTA Online.

Bonus hebdomadaires de GTA Online : 19 août 2021

Vous trouverez ci-dessous une liste des dernières Bonus hebdomadaires de GTA Online. Veuillez noter que cet article sera mis à jour tous les jeudis pour refléter le calendrier du contenu du jeu.

Événements GTA€ et RP

Événement GTA€ PR Remarques Kart Krash : entièrement automatique 2x 2x Nouveau mode de jeu Liste des exportations exotiques 2x 2x Nécessite un atelier automobile Vols dans des dépanneurs 2x 2x –

Récompenses

Véhicules neufs

Pfister Growler : 1 627 000 GTA€

Remises sur les véhicules

Karin Futo GTX : 30% de réduction

30% de réduction Dinka Veto Classique : 30% de réduction

30% de réduction BF Charançon : 40% de réduction

40% de réduction Requin nocturne HVY : 40% de réduction

40% de réduction Sous-marin Kosatka : 30% de réduction

30% de réduction Toréador de Pegassi : 30% de réduction

30% de réduction Moineau des mers : 30% de réduction

Véhicule Podium de la Roue Chanceuse

Défi de la course à prix

Vapid Dominator GTT : Top 5 des 10 courses LS Car Meet Series

PS Plus

1 000 000 GTA€ par mois jusqu’en novembre 2021

Pour plus d’informations, consultez notre Guide en ligne de GTA, comprenant Meilleures voitures et véhicules à acheter et Comment faire de l’argent.