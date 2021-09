Guide : Mise à jour hebdomadaire de GTA Online : 16 septembre 2021

Que sont les Bonus hebdomadaires de GTA Online? Chaque semaine, Rockstar Games déploie une mise à jour pour son bac à sable en ligne, ajoutant de nouvelles activités et du contenu pour Los Santos. Ces événements incluent généralement des multiplicateurs de GTA€ et de RP pour certains modes, ainsi que des remises sur les véhicules et les vêtements. Il y a aussi régulièrement des récompenses pour jouer, comme des vêtements gratuits ou des injections d’argent. Si vous êtes avide d’apprendre Comment faire de l’argent, alors ces événements spéciaux peuvent être un bon début. Ainsi, dans le cadre de notre Guide en ligne de GTA, nous allons lister les dernières Bonus hebdomadaires de GTA Online.

Bonus hebdomadaires de GTA Online : 16 septembre 2021

Vous trouverez ci-dessous une liste des dernières Bonus hebdomadaires de GTA Online. Veuillez noter que cet article sera mis à jour tous les jeudis pour refléter le calendrier du contenu du jeu.

Événements GTA€ et RP

Événement GTA€ PR Remarques Missions de vente d’entreprise MC 2x – Nécessite un MC Clubhouse et des entreprises Hasta la vista 3x 3x – Courses de vélo 2x 2x –

Récompenses

Récompense Exigence Remarques Tenue de pirate Trouver sept épaves Un naufrage par jour T-shirt Blaine County Radio Connectez-vous et possédez un MC Clubhouse Livré après le 27 septembre Vélos gratuits Disponible chez Pedal et Metal Cycles Jusqu’au 22 septembre

Véhicules neufs

Remises immobilières

Clubhouses MC : 40% de réduction

40% de réduction Missions de réapprovisionnement pour les entreprises MC : 50% de réduction

Remises sur les véhicules

Vulcar Warrener HKR : 30% de réduction

30% de réduction Shitzu Hakuchou Drag : 40% de réduction

40% de réduction Pegassi Vortex : 40% de réduction

40% de réduction Dune MTL : 40% de réduction

40% de réduction Maxwell vagabond : 40% de réduction

Véhicule Podium de la Roue Chanceuse

Défi de la course à prix

Dinka Jester RR : Place dans le Top 3 des Street Race Series pendant cinq jours consécutifs

PS Plus

1 000 000 GTA€ par mois jusqu’en mars 2022

Pour plus d’informations, consultez notre Guide en ligne de GTA, comprenant Meilleures voitures et véhicules à acheter et Comment faire de l’argent.