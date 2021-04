Guide minier dans Monster Hunter Rise – Où trouver le matériel?

nintendo Monster Hunter : Jeu Rise - Nintendo Switch -

Relevez le défi et chassez d’énormes monstres. Monster Hunter : Rise est le dernier jeu de la série d’action RPG très appréciée et est disponible pour la Nintendo Switch ! Combattez les monstres terrifiants et utilisez les objets que vous avez piqués pour fabriquer toutes sortes d’armes et d’équipements