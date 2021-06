Guide: Meilleurs RPG PS4

Quels sont les meilleurs RPG PS4? Eh bien, la PlayStation 4 abrite une vaste bibliothèque de jeux de rôle. Des MMO et épopées du monde ouvert aux RPG japonais de niche (ou JRPG) et aux aventures traditionnelles bourrées de texte, il y en a pour à peu près tout le monde. C’est un genre expansif dans lequel l’Est rencontre l’Ouest, et nous voyons de nombreuses prises une formule similaire. Comme pour tout, cependant, certains titres sont meilleurs que d’autres, et nous avons donc rassemblé ce que nous pensons être les meilleurs RPG sur PS4.

Bien que vous trouviez tous les meilleurs RPG PS4 dans cette liste, vous pourriez également être intéressé par le meilleurs jeux du monde ouvert sur PS4 et meilleurs jeux d’histoire en solo sur PS4. Nous avons également une liste complète de meilleurs jeux PS4 si vous n’êtes pas préoccupé par le genre.

Vous trouverez ci-dessous une liste des meilleurs RPG PS4. Qu’il s’agisse de JRPG ou de WRPG en monde ouvert, ce sont nos favoris sur la console de Sony.

30. Final Fantasy XV Éditeur: Square Enix / Développeur: Square Enix Date de sortie: 29 novembre 2016 ( Etats-Unis ) / 29 novembre 2016 ( Royaume-Uni/UE ) Final Fantasy XV s’est avéré quelque peu source de division, mais c’est un titre unique qui trace son propre chemin à travers le paysage RPG actuel. Construit sur l’idée d’un road trip bro-tastique, sa prémisse en fait un voyage tout à fait agréable, même s’il gaspille son opportunité de raconter une histoire plus engageante. Il regorge de secrets et d’étrangeté, et son mélange de réalisme et de fantaisie le distingue vraiment de la plupart des autres jeux de cette liste. Ce n’est pas tout à fait un classique, mais c’est quand même un sacré bon moment. Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

29. Final Fantasy X|X-2 HD Remasterisé Éditeur: Square Enix / Développeur: Square Enix Date de sortie: 12 mai 2015 ( Etats-Unis ) / 15 mai 2015 ( Royaume-Uni/UE ) Moment déterminant pour les RPG à l’époque de la PS2, Final Fantasy X regorge d’émotions et de personnages mémorables. Son gameplay quelque peu traditionnel a résisté à l’épreuve du temps, et face aux nombreux RPG du monde ouvert d’aujourd’hui, son approche linéaire est en fait assez rafraîchissante, d’autant plus qu’elle permet à l’histoire et au casting de se placer au premier plan de l’expérience. Le Final Fantasy X-2 qui divise mais reste amusant n’est ici que la cerise sur le gâteau.

28. The Elder Scrolls Online : Tamriel illimité (PS4) Éditeur: Bethesda Softworks / Développeur: Studios en ligne Zenimax Date de sortie: 9 juin 2015 ( Etats-Unis ) / 9 juin 2015 ( Royaume-Uni/UE ) Mettez de côté plusieurs mois de votre vie, car vous allez avoir besoin beaucoup de temps libre pour parcourir la carte incroyablement gigantesque de The Elder Scrolls Online. L’un des meilleurs MMORPG sur PS4, Tamriel Unlimited continue de croître en taille et en portée grâce au soutien indéfectible du développeur. Avec ou sans amis, il y a une quantité apparemment infinie d’aventures proposées ici, et il n’y a pas non plus de frais d’abonnement obligatoires.

27. Nioh 2 Éditeur: Divertissement informatique Sony / Développeur: Équipe Ninja Date de sortie: 13 mars 2020 ( Etats-Unis ) / 13 mars 2020 ( Royaume-Uni/UE ) Parfois, Nioh 2 ressemble à une extension massive du premier jeu plutôt qu’à une suite à part entière, mais cela n’empêche pas ce RPG d’action intense d’atteindre de nouveaux sommets. Son système de combat astucieux est la vedette du spectacle, offrant une profondeur impressionnante une fois que vous avez vraiment creusé dans ses nombreux types d’armes et dans tous leurs arbres de compétences dédiés. En plus de cela, la recherche de butin est diaboliquement addictive, et l’excellent level design vous fera revenir pour plus. Des trucs vraiment pointus de Team Ninja.