Guide: Meilleurs remakes et remasters PS4

Que sont les meilleurs remakes et remasters PS4? Depuis des années maintenant, nous avons vu des jeux portés, remasterisés et refaits afin qu’ils puissent être présentés à de nouveaux publics. Et la «vision nostalgique» teintée de rose n’est pas une mauvaise chose, surtout lorsque vos anciens favoris ont l’air aussi bien sur le système de Sony.

Nous avons compilé une liste de ce que nous pensons être les meilleurs remakes et remasters PS4 actuellement disponibles. Dans pas d’ordre particulier, faisons un voyage dans le passé, d’accord ? Si vous voulez voir ce que nous pensons être les meilleurs jeux PS4 dans l’ensemble, vérifiez le lien.

Vous trouverez ci-dessous une liste des meilleurs remakes et remasters PS4. Ce sont nos remakes et remasters préférés sur PlayStation 4, tels que déterminés par notre équipe éditoriale.

L'Ombre du Colosse (PS4) Éditeur: Divertissement informatique Sony / Développeur: Jeux Bluepoint Date de sortie: 6 février 2018 ( Etats-Unis ) / 6 février 2018 ( Royaume-Uni/UE ) L'enfant d'affiche des remakes PS4, Shadow of the Colossus modernise avec succès un classique de la PlayStation 2 sans rien perdre de sa magie ou de sa mystique. Maintenant que la PS4 Pro est améliorée et dégouline de fidélité graphique (en particulier, les Colosses eux-mêmes volent la vedette), l'histoire de Shadow of the Colossus est toujours l'une des plus grandes histoires de « show, don't tell » du jeu.

Dragon’s Crown Pro (PS4) Éditeur: Atlus / Développeur: Vanillaware Date de sortie: 15 mai 2018 ( Etats-Unis ) / 15 mai 2018 ( Royaume-Uni/UE ) Plus beau que jamais grâce aux graphismes haute définition nets de ce remaster, Dragon’s Crown Pro se dresse toujours comme un fantastique robot d’exploration de donjons hack and slash. Le superbe style artistique reste le point culminant, mais les combats croustillants et une collection de designs ennemis fantastiques rendent Pro très difficile à abattre, surtout quand il y a tellement de butin à collecter. Une bande-son entièrement orchestrale réenregistrée est la cerise sur le gâteau.

Resident Evil (PS4) Éditeur: Capcom / Développeur: Capcom Date de sortie: 20 janvier 2015 ( Etats-Unis ) / 21 janvier 2015 ( Royaume-Uni/UE ) Revivez la première sortie de Jill et Chris alors qu’ils enquêtent sur le manoir Spencer toujours incroyablement effrayant. L’utilisation intelligente des œufs de Pâques et des sections alternatives fait de Resident Evil Remake une coupe de réalisateur, ajoutant même de nouveaux éléments d’histoire. Alors que les visuels quelque peu datés peuvent parfois diluer une grande partie de l’horreur, la nouvelle race de monstres de Remake est chacune terrifiante à part entière, et la façon dont le titre retravaille de nombreuses frayeurs célèbres vous gardera constamment sur vos gardes.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered (PS4) Éditeur: Activision / Développeur: Logiciel Raven Date de sortie: 4 novembre 2016 ( Etats-Unis ) / 4 novembre 2016 ( Royaume-Uni/UE ) Le jeu qui a propulsé Call of Duty dans la stratosphère et en a fait le nom familier qu’il est aujourd’hui, le multijoueur classique de Modern Warfare est plus addictif que jamais. Le plus petit pool de killstreaks et d’avantages semble familier et beaucoup moins alambiqué que les entrées plus récentes de la série. Cela dit, rejouer la campagne vous fera retomber amoureux, avec des missions comme « All Ghillied Up » et « Mile High Club » qui comptent toujours parmi les meilleures de l’histoire du FPS.

The Elder Scrolls V: Skyrim – Édition spéciale (PS4) Éditeur: Bethesda Softworks / Développeur: Studios de jeux Bethesda Date de sortie: 28 octobre 2016 ( Etats-Unis ) / 28 octobre 2016 ( Royaume-Uni/UE ) Il y a de fortes chances que vous ayez déjà acheté Skyrim au moins une fois auparavant, car à ce stade, qui ne l’a pas fait ? Il y a cependant une raison à sa popularité. Skyrim est l’un des joyaux de la couronne RPG de Bethesda, encore aujourd’hui. Ses possibilités de jeu quasi illimitées sont devenues légendaires, permettant au joueur de créer son propre récit ou d’en renoncer complètement. L’édition spéciale ajoute non seulement tous les DLC, mais aussi la prise en charge des mods pour rendre votre dernière partie aussi fraîche et excitante que la première.

Burnout Paradise remasterisé (PS4) Éditeur: Arts électroniques / Développeur: Jeux de critères Date de sortie: 16 mars 2018 ( Etats-Unis ) / 16 mars 2018 ( Royaume-Uni/UE ) Paradise City est construit à partir de zéro pour deux choses : conduire très vite et provoquer des accidents catastrophiques. Le terrain de jeu de course ultime a l’air d’une netteté incroyable sur PS4, et avec la quantité de DLC inclus, vous conduirez tout, de la DeLorean à l’Ecto-1 de chasseurs de fantômes. Aussi beau que soit Burnout Paradise Remastered, essayez de garder les yeux sur la route…

Final Fantasy X|X-2 HD Remaster (PS4) Éditeur: Square Enix / Développeur: Square Enix Date de sortie: 12 mai 2015 ( Etats-Unis ) / 15 mai 2015 ( Royaume-Uni/UE ) Il y a des parties de Final Fantasy X qui n’ont pas bien vieilli après toutes ces années, mais il y a toujours un charme et une personnalité indéniables dans le voyage de Tidus. Un RPG japonais classique de bout en bout, il mérite son remasterisation haute définition sur PS4, et Square Enix a bien réussi à mettre les visuels à jour autant que possible. Bien que l’on ne se souvienne pas aussi bien de Final Fantasy X-2, cela peut toujours être amusant, et avoir les deux jeux liés dans un seul paquet soigné est certainement un plus.

Mafia : édition définitive (PS4) Éditeur: Jeux 2K / Développeur: Hangar 13 Date de sortie: 25 septembre 2020 ( Etats-Unis ) / 25 septembre 2020 ( Royaume-Uni/UE ) 2K Games a ramené le tout premier jeu Mafia avec ce magnifique remake. Il est fidèle à l’original PS2, racontant l’histoire avec toutes les nouvelles cinématiques et présentant le tout avec une couche de peinture PS4. Bien que certaines bizarreries de l’original subsistent, comme les commandes douteuses des véhicules, c’est absolument la meilleure façon de jouer à Mafia. Édition définitive, en effet.

Dark Souls remasterisé (PS4) Éditeur: Bandai Namco / Développeur: DeLogiciel Date de sortie: 25 mai 2018 ( Etats-Unis ) / 25 mai 2018 ( Royaume-Uni/UE ) Dark Souls a gagné une base de fans enragés et fidèles avec son combat d’un poids unique, ses mondes richement réalisés et son gameplay stimulant (mais juste). Lordran est magnifiquement réalisé sur PS4, son architecture inquiétante et ses habitants souvent terrifiants obligeant les joueurs à apprendre par essais et erreurs. Dark Souls n’est pas pour tout le monde, mais ceux qui persévèrent loueront pour toujours le Soleil.