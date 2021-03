Guide: Meilleurs jeux PS5 Open World

Que sont les meilleurs jeux du monde ouvert PS5? Dans cette liste PS5, nous compterons nos titres sandbox préférés sur la console de génération actuelle de Sony. Le genre a parcouru un très long chemin au cours de la dernière génération, et un matériel encore plus puissant devrait garantir que les jeux en monde ouvert deviennent encore plus impressionnants au cours des prochaines années.

Mais avant de commencer, il convient de noter que tous les jeux de notre Meilleurs jeux PS4 Open World list fonctionne également sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité. Si vous recherchez une liste beaucoup plus large de titres du monde ouvert, assurez-vous de la consulter.

Vous trouverez ci-dessous une liste des meilleurs jeux du monde ouvert PS5. Ce sont nos jeux de bac à sable PS5 préférés, comme déterminé par notre équipe éditoriale.

6. No Man’s Sky (PS5) Éditeur: Bonjour les jeux / Développeur: Bonjour les jeux Date de sortie: 12 novembre 2020 ( Etats-Unis ) / 19 novembre 2020 ( Royaume-Uni / UE ) No Man’s Sky a parcouru un très long chemin depuis son lancement initial en 2016 sur PS4. Un certain nombre de mises à jour importantes ont transformé le titre de science-fiction en un véritable puits de temps. Une fois que vous êtes installé dans l’expérience, avec un navire qui vous appartient et un goût pour l’aventure intergalactique, il n’y a rien de tel que No Man’s Sky. C’est encore mieux sur PS5, où la fréquence d’images a été doublée et ça fonctionne comme un rêve. Si vous voulez une exploration sans fin et des systèmes en profondeur à partir de votre jeu en monde ouvert, ne cherchez pas plus loin. A lire : Marvel's Spider-Man: Miles Morales passe à l'or avant le lancement de la PS5

5. Le sans chemin (PS5) Éditeur: Annapurna Interactive / Développeur: Calmar géant Date de sortie: 12 novembre 2020 ( Etats-Unis ) / 12 novembre 2020 ( Royaume-Uni / UE ) The Pathless est une aventure stylée en monde ouvert, tout au sujet du mouvement et de l’élan. Cela peut prendre un peu de temps pour se mettre à niveau (à la fois au sens figuré et au sens propre), mais une fois que vous avez maîtrisé les mécanismes du jeu, The Pathless devient un plaisir à jouer. Survoler les beaux environnements du titre peut être une véritable ruée, d’autant plus que vous commencez à enchaîner des actions comme une seconde nature. Un certain nombre de combats de boss fluides contribuent également beaucoup à améliorer l’expérience. Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

4. Immortels Fenyx Rising (PS5) Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft Québec Date de sortie: 3 déc.2020 ( Etats-Unis ) / 3 déc.2020 ( Royaume-Uni / UE ) Immortals Fenyx Rising vient du même studio Ubisoft qui nous a apporté Assassin’s Creed Odyssey, et les comparaisons sont évidentes. En plongeant encore plus profondément dans la mythologie grecque, Immortals est une aventure en monde ouvert très en chiffres à première vue, mais il y a un grand sens de l’exploration à sa base. S’inspirant également de La légende de Zelda: le souffle de la nature, il existe un mélange puissant de résolution de casse-tête basée sur la puissance et de combats d’action croquants qui vous aident à rester accro. Amusement addictif du monde ouvert à son meilleur.

3. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS5) Éditeur: Sony Interactive Entertainment / Développeur: Jeux insomniaques Date de sortie: 12 novembre 2020 ( Etats-Unis ) / 19 novembre 2020 ( Royaume-Uni / UE ) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales peut ressembler davantage à une extension qu’à une version à part entière, mais sa nature compacte permet aux battements de l’histoire de se démarquer, et on ne peut tout simplement pas nier la qualité affichée. C’est un superbe titre de lancement PS5, et son monde ouvert enneigé permet un swing mémorable sur le Web. Bien sûr, vous pouvez parcourir Miles Morales en quelques sessions seulement, mais sa durée d’exécution relativement courte donne l’impression de participer à un film de super-héros particulièrement percutant.

2. Assassin’s Creed Valhalla (PS5) A lire : Il y a un crash généralisé des services Google Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft Montréal Date de sortie: 12 novembre 2020 ( Etats-Unis ) / 12 novembre 2020 ( Royaume-Uni / UE ) Assassin’s Creed Valhalla met fortement l’accent sur son histoire principale, soulignant sa distribution centrale de personnages et leurs luttes. Pour cette raison, cela ressemble à un jeu en monde ouvert plus concentré que ses prédécesseurs – bien qu’il soit toujours très longue. En effet, vous devez conquérir une grande partie de l’Angleterre médiévale, les batailles de châteaux incessantes étant un point culminant récurrent. Pendant ce temps, le combat commence un peu maladroit, mais trouvez une configuration d’arme que vous aimez, équipez vos capacités préférées, et vous allez bientôt adorer regarder des parties du corps voler. Il convient également de noter qu’Ubisoft a promis un support de longue date pour Valhalla, divisé entre les mises à jour de contenu gratuites et les extensions premium. Et compte tenu des antécédents de l’éditeur avec ce dernier, nous avons de grands espoirs pour l’avenir du jeu.