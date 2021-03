Guide: Meilleurs jeux multijoueurs locaux PS5

Que sont les meilleurs jeux multijoueurs locaux PS5? La PlayStation 5 n’existe pas depuis trop longtemps, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas beaucoup de jeux multijoueurs hors ligne qui valent la peine d’être joués. Qu’il s’agisse de plates-formes adaptées aux enfants ou de batailles assoiffées de sang, il existe un large éventail de titres multijoueurs locaux à jouer sur PS5. Dans cette liste, nous avons compilé nos favoris, en regardant des jeux compétitifs et coopératifs auxquels vous pouvez jouer localement avec vos amis.

Si vous recherchez le Meilleurs jeux multijoueurs locaux PS4 – qui sont tous rétrocompatibles sur PS5, n’oubliez pas – vérifiez le lien.

8. Haven (PS5) Éditeur: Les boulangers de gibier / Développeur: Les boulangers de gibier Date de sortie: 3 déc.2020 ( Etats-Unis ) / 3 déc.2020 ( Royaume-Uni / UE ) Haven est un jeu d'aventure sur un couple qui s'enfuit sur une planète lointaine. Bien que vous puissiez jouer tout le jeu en solo, vous pouvez également y jouer avec un partenaire, chacun de vous prenant le contrôle des co-stars. Vous pourrez travailler ensemble au combat ou vous engager dans d'autres activités. Étant donné qu'il s'agit d'un jeu principalement sur l'amour et la romance, c'est probablement un jeu à apprécier avec votre autre significatif.

7. DIRT 5 (PS5) Éditeur: Codemasters / Développeur: Codemasters Date de sortie: 12 novembre 2020 ( Etats-Unis ) / 19 novembre 2020 ( Royaume-Uni / UE ) DIRT 5 offre des options multijoueurs locales assez décentes, si vous êtes prêt pour une action arcadey hors route. Vous et jusqu’à trois autres coureurs pouvez unir vos forces pour jouer ensemble au mode carrière, le meilleur résultat étant enregistré pour la progression du jeu. Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus compétitif, le mode Arcade du jeu vous permet de créer vos propres événements. Avec une présentation colorée et une excellente maniabilité d’arcade, DIRT 5 offre des sensations fortes à grande vitesse.

6. Puyo Puyo Tetris 2 (PS5) Éditeur: SEGA / Développeur: Équipe Sonic Date de sortie: 8 décembre 2020 ( Etats-Unis ) / 8 décembre 2020 ( Royaume-Uni / UE ) Comme Puyo Puyo? Comme Tetris? Pourquoi pas avoir les deux? Puyo Puyo Tetris 2 combine la paire de jeux de puzzle emblématiques, les offrant ensemble dans un ensemble élégant. Vous pouvez jouer en multijoueur local dans une grande variété de modes, en jouant l’un ou l’autre, ou les deux en même temps si vous vous sentez aventureux. Si vous recherchez une expérience multijoueur plus cérébrale, c’est très amusant.

5. Mortal Kombat 11 Ultimate (PS5) Éditeur: Warner Bros / Développeur: Studios du NetherRealm Date de sortie: 17 novembre 2020 ( Etats-Unis ) / 17 novembre 2020 ( Royaume-Uni / UE ) Les jeux de combat sont conçus pour être joués ensemble, et bien sûr Mortal Kombat 11 Ultimate ne fait pas exception. Avec une grande liste de combattants diversifiés, de nombreuses étapes à détruire et tous ces fatalités dérangeantes à apprendre, c’est un titre horrible mais très divertissant. Vous pouvez choisir entre des combats simples ou un mode Tournoi si vous voulez être vraiment compétitif.

4. Call of Duty: Black Ops Cold War (PS5) Éditeur: Activision / Développeur: Treyarch Date de sortie: 13 novembre 2020 ( Etats-Unis ) / 13 novembre 2020 ( Royaume-Uni / UE ) Car dans la mesure où Call of Duty est arrivé, il a gardé sa tradition de modes locaux. Black Ops Cold War vous permet, à vous et à un autre joueur, de profiter de parties de multijoueur ensemble, ou vous pouvez choisir de coopérer en mode Zombies. Quelle que soit la façon dont vous décidez de jouer, cette action emblématique de Call of Duty est aussi serrée que jamais, avec un gameplay rapide et des prises de vue satisfaisantes.

3. FIFA 21 (PS5) Éditeur: EA Sports / Développeur: EA Sports Date de sortie: 4 décembre 2020 ( Etats-Unis ) / 4 décembre 2020 ( Royaume-Uni / UE ) La FIFA a toujours présenté un éventail impressionnant d’options lors de la lecture locale, et FIFA 21 n’est pas différent. Vos amis peuvent intervenir à presque tout moment, prenant le terrain ensemble grâce au jeu coopératif. Rejoindre le jeu de votre ami est aussi simple que d’ajouter votre contrôleur, et vous pouvez même jouer à travers des saisons entières ou des tournois spécifiques côte à côte sur le canapé. La meilleure partie est que la FIFA permet un grand nombre d’options de difficulté et de schémas de contrôle simplifiés, ce qui signifie que tout le monde peut s’amuser.

2. Trop cuit: tout ce que vous pouvez manger (PS5) Éditeur: Équipe 17 / Développeur: Jeux de la ville fantôme Date de sortie: 12 novembre 2020 ( Etats-Unis ) / 19 novembre 2020 ( Royaume-Uni / UE ) Overcooked est un régal multijoueur, mettant jusqu’à quatre joueurs dans des cuisines folles et les chargeant d’exécuter des commandes contre la montre. La nécessité de travailler ensemble est forte dans ce jeu de société mignonne et accessible, et la version All You Can Eat sur PS5 regorge de contenu. Il propose même des niveaux compétitifs si vous n’êtes pas d’humeur pour la cuisine coopérative. Une explosion absolue.