Guide: Meilleurs jeux indépendants PS4

Que sont les meilleurs jeux indépendants PS4? C’est une question difficile, car il y en a tellement. La PlayStation 4 héberge un grand nombre de titres indépendants qui varient énormément d’un à l’autre. Des jeux de plateforme en pixel art 2D aux aventures magnifiques avec des histoires profondes, la gamme d’expériences disponibles sur PS4 est immense. Dans cette liste, nous allons faire de notre mieux pour vous présenter les meilleurs indies que nous pensons être les plus dignes de votre temps. Pour une liste complète des meilleurs jeux PS4, cliquez sur le lien.

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des meilleurs jeux indépendants PS4. Présenté dans pas d’ordre particulier, ce sont nos titres indépendants préférés sur le système, choisis par notre équipe éditoriale.

Enfers Développeur: Jeux de supergéante Date de sortie: 13 août 2021 ( Etats-Unis ) / 13 août 2021 ( Royaume-Uni/UE ) Les utilisateurs de PlayStation ont dû attendre un peu pour jouer à Hades, mais cela en valait certainement la peine. Le robot de donjon de type voyou de Supergiant Games est tout aussi bon que vous l’avez entendu. Il tisse sans effort un scénario intrigant dans la structure en boucle, créant ingénieusement une intrigue axée sur les personnages qui évolue à mesure que vous plongez plus profondément dans le monde souterrain. Le gameplay est réactif et rapide, chaque arme et mise à niveau vous offrant toutes sortes d’opportunités amusantes. Les jeux de type Rogue ne sont pas pour tout le monde, mais Hades est là-haut avec le meilleur du genre. Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

N++ Éditeur: Logiciel Metanet / Développeur: Logiciel Metanet Date de sortie: 28 juillet 2015 ( Etats-Unis ) / 28 juillet 2015 ( Royaume-Uni/UE ) Si vous êtes un grand fan des jeux de plateforme 2D, N++ est à la limite de l’essentiel. Tout ce que vous avez à faire est d’atteindre la sortie de chaque niveau à écran unique en utilisant les capacités basées sur l’élan de votre petit avatar ninja. C’est extrêmement simple, mais savamment fait : le gameplay est fluide comme du beurre, les redémarrages instantanés le rendent désespérément addictif et les visuels sont superbement minimalistes. Avec des milliers de niveaux à travers des créations solo, multijoueurs et soumises par les utilisateurs, N++ durera très longtemps, même pour les fans de plateformes les plus inconditionnels.

Resogun Éditeur: Divertissement informatique Sony / Développeur: Maisonmarque Date de sortie: 15 novembre 2013 ( Etats-Unis ) / 29 novembre 2013 ( Royaume-Uni/UE ) Housemarque est un petit studio connu pour ses jeux d’arcade, et Resogun reste l’un de ses meilleurs. Comme un défenseur des temps modernes, vous êtes chargé de faire exploser des écrans remplis de méchants tout en sauvant le dernier de l’humanité. C’est un shoot-’em-up magnifique avec un gameplay réactif, une rejouabilité infinie et des visuels extrêmement satisfaisants. Si vous aimez un bon chasseur de score à l’ancienne, faites jouer Resogun.

Rentrés chez eux Éditeur: Ville de minuit / Développeur: Très brillant Date de sortie: 12 janvier 2016 ( Etats-Unis ) / 12 février 2016 ( Royaume-Uni/UE ) Gone Home parvient à réussir un sacré switcheroo. Initialement conçue comme une sorte d’expérience d’horreur, la maison vide et obsédante dans laquelle vous naviguez révèle lentement un récit triste et touchant. Il peut être battu en moins d’une heure, mais imprégnez-vous des détails et la fin vous frappera fort. Un excellent exemple de moins c’est plus, Gone Home est une aventure discrète que vous ne devriez pas ignorer.

Chicorée : un conte coloré Éditeur: Finji / Développeur: Finji Date de sortie: 10 juin 2021 ( Etats-Unis ) / 10 juin 2021 ( Royaume-Uni/UE ) Le monde de Chicory: A Colorful Tale s’est transformé en un paysage monochrome, et c’est à vous de – vous l’aurez deviné – restaurer la couleur avec un pinceau magique. Il s’agit d’un joli jeu d’aventure de haut en bas qui vous permet de tout peindre comme vous le souhaitez, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’objectifs à atteindre. Le jeu utilise très intelligemment sa mécanique centrale pour vous défier avec des énigmes, des quêtes et même des combats de boss, et tout est enveloppé dans une histoire significative. Un bonheur du début à la fin.

Hibou Éditeur: D-Pad Studio / Développeur: D-Pad Studio Date de sortie: 10 avril 2018 ( Etats-Unis ) / 10 avril 2018 ( Royaume-Uni/UE ) Owlboy a mis du temps à fondre sur PS4, mais cela reste un merveilleux side-scroller. L’aventure d’Otus l’emmène avec ses copains partout, vous permettant d’explorer le monde vertical et ses profondeurs cachées. La distribution des personnages est brillamment écrite et le style pixel art est toujours magnifique. Son gameplay unique et son histoire mémorable le distinguent des autres titres 2D – c’est une vraie huée (jeu de mots bien sûr).

Héritage des voyous Éditeur: Jeux de porte de cave / Développeur: Jeux de porte de cave Date de sortie: 29 juillet 2014 ( Etats-Unis ) / 30 juillet 2014 ( Royaume-Uni/UE ) Les Rogue-lites coûtent dix centimes ces jours-ci, mais l’un des meilleurs est Rogue Legacy. Chaque course commence avec un nouveau héros avec des traits générés aléatoirement, et chaque fois que vous entrez dans le château, vous faites face à une configuration différente. Ce qui le rend si diaboliquement convaincant, c’est le lent filet de progrès persistants que vous faites entre les courses, gagnant lentement mais sûrement toutes sortes de mises à niveau permanentes. Simple à jouer mais difficile à conquérir, cela vous rendra accro à l’écran.

TourChute Ascension Éditeur: Matt fait des jeux / Développeur: Matt fait des jeux Date de sortie: 11 mars 2014 ( Etats-Unis ) / 19 mars 2014 ( Royaume-Uni/UE ) Il existe de nombreux jeux multijoueurs sur PS4 qui n’ont qu’une idée amusante, mais beaucoup d’entre eux vieillissent assez rapidement. Ce n’est pas le cas avec TowerFall Ascension. C’est un jeu simple de lancer des flèches les unes contre les autres dans des arènes délicates, mais c’est un délice constant. Les dispositions de niveau changeantes et les différents types de flèches changent les choses, tandis que les commandes de plate-forme le rendent instantanément jouable. Le résultat est un titre multijoueur férocement compétitif et au rythme implacable qui vous gardera, vous et vos amis, collés à la télé.

Fez Éditeur: Société Polytron / Développeur: Société Polytron Date de sortie: 25 mars 2014 ( Etats-Unis ) / 26 mars 2014 ( Royaume-Uni/UE ) Fez existe depuis plus longtemps que la PS4, mais le jeu de plateforme de puzzle de Phil Fish a résisté à l’épreuve du temps. Il reste un jeu brillamment unique, avec son mécanisme de base à torsion dimensionnelle conduisant à des rebondissements étonnants. Alors que vous courez et sautez dans le monde (apparemment) 2D, le jeu dévoile un plus grand mystère qui est une joie à découvrir. C’est une affiche pour les jeux indépendants pour une raison.