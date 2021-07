Guide: Meilleurs jeux FPS PS5

Quels sont les Meilleurs jeux FPS PS5? En tant que l’un des genres les plus populaires, les fans de jeux de tir à la première personne sont déjà bien servis sur la dernière console de Sony. Des escarmouches compétitives aux fusillades occasionnelles, il y en a certainement pour tous les goûts. Dans le cadre de notre Meilleurs jeux PS5 compilations, nous avons rassemblé les Meilleurs jeux FPS PS5 sur la console en natif. Et si vous prévoyez d’utiliser la rétrocompatibilité PS5, veuillez vous référer à notre Meilleurs jeux FPS PS4 guider.

Meilleurs jeux FPS PS5

Vous trouverez ci-dessous ce que nous considérons comme le Meilleurs jeux FPS PS5. Ces titres excellent à fournir des expériences intenses et totalement divertissantes du point de vue de la première personne, le tout avec une arme à la main. Il peut s’agir d’opérations tactiques où une seule balle signifie la mort à la fois pour vous et pour l’ennemi ou des escapades plus occasionnelles avec des boucliers d’un autre monde et des armes extraterrestres. Nous essaierons donc de couvrir le plus de facettes possible.

Pour l’avenir, les autres jeux FPS PS5 qui pourraient figurer sur cette liste sont Deathloop (14 septembre 2021, Arkane Studios), Far Cry 6 (7 octobre 2021, Ubisoft), Back 4 Blood (12 octobre 2021, Turtle Rock Studios) , Battlefield 2042 (22 octobre 2021, EA DICE) et Rainbow Six Extraction (janvier 2022, Ubisoft).

5. Metro Exodus (PS5) Éditeur: Argent profond / Développeur: Jeux 4A Date de sortie: 18 juin 2021 ( Etats-Unis ) / 18 juin 2021 ( Royaume-Uni/UE ) Une expérience solo granuleuse et intense, Metro Exodus est un rappel brutal de ce qui se passe lorsque les armes ne fonctionnent pas toujours correctement. Vous devrez réparer et réparer l’arsenal du protagoniste Artyom autant que vous les tirez. C’est un FPS assez unique à cet égard, lourd en sensations et en hauteur et dans ses enjeux. Nous savions tout cela après avoir joué à la version PS4, mais sur la génération actuelle, c’est encore mieux avec la mise en œuvre du contrôleur PS5 DualSense. Il n’y a rien de tel que Metro Exodus sur le marché, alors le prendre pour un tour sur votre nouvelle console semble être une bonne idée pour nous. Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations. 4. Destin 2 (PS5) Éditeur: Bungie / Développeur: Bungie Date de sortie: 8 décembre 2020 ( Etats-Unis ) / 8 décembre 2020 ( Royaume-Uni/UE ) Les mécanismes de tir de Destiny 2 se sont toujours sentis sublimes, et cela n’a pas changé alors que le tireur de looter fait le saut vers la PS5. En fait, ils sont encore améliorés par l’adaptation de la version console de 60 images par seconde. Le boost contribue à rendre le jeu encore plus fluide, et si vous avez un téléviseur 4K compatible, vous pouvez pousser la version PS5 encore plus loin à 120 images par seconde. Combiné avec des fonctionnalités de mouvement et la richesse du contenu qu’il a à offrir, Destiny 2 pourrait être le seul FPS que vous jouez sur PS5 et vous seriez très bien servi pour les années à venir. 3. Call of Duty : Guerre froide des Black Ops (PS5) Éditeur: Activision / Développeur: Treyarch Date de sortie: 13 novembre 2020 ( Etats-Unis ) / 13 novembre 2020 ( Royaume-Uni/UE ) Call of Duty: Black Ops Cold War est probablement l’une des versions les plus ternes d’Activision depuis un certain temps, mais le fait qu’il soit toujours aussi important en dit long sur les fondations en ciment sur lesquelles il repose. Un titre Call of Duty sera toujours agréable à jouer, et le dernier de Treyarch n’est pas différent. Les pistolets se sentent puissants dans vos mains, ils sonnent bien pour tirer et le retour de frappe n’a jamais été aussi bon. C’est un jeu Call of Duty – c’est tout. Sauf que cette entrée spécifique est encore meilleure sur PS5 grâce aux nouvelles fonctionnalités du contrôleur DualSense, ajoutant du poids aux déclencheurs pour mieux simuler leur traction réelle. C’est une expérience beaucoup plus immersive dont nous sommes sûrs qu’elle sera encore plus exploitée lors du prochain opus. 2. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (PS5) Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft Montréal Date de sortie: 1er décembre 2020 ( Etats-Unis ) / 1er décembre 2020 ( Royaume-Uni/UE ) C’est peut-être une quantité très connue à ce stade, mais le fait que Rainbow Six: Siege continue de rester pertinent si longtemps après sa sortie est la preuve qu’Ubisoft était toujours sur un gagnant. L’éditeur français s’en est finalement rendu compte et a fait de son FPS tactique l’un des titres multijoueurs les plus populaires du marché, obligeant les gens à communiquer pour atteindre leurs objectifs et gagner le match. Avec une liste sans cesse croissante de personnages à incarner, il ne montre aucun signe de ralentissement non plus. Rainbow Six: Siege est là pour rester, et c’est génial car c’est l’un des meilleurs jeux de tir en ligne. 1. DOOM éternel (PS5) Éditeur: Bethesda Softworks / Développeur: Logiciel d’identification Date de sortie: 29 juin 2021 ( Etats-Unis ) / 29 juin 2021 ( Royaume-Uni/UE ) Le meilleur jeu PS4 FPS est toujours le meilleur jeu de tir à la première personne sur PS5, pour le moment. C’est grâce à l’excellente mise à jour technique et graphique à laquelle id Software l’a traité, ramenant une fois de plus l’action infernale du Doom Slayer dans le présent. En conservant son action ridiculement rapide et à indice d’octane élevé dans la génération actuelle, le jeu peut désormais fonctionner jusqu’à 120 images par seconde ou tirer parti du lancer de rayons. Qui a dit que Bethesda ne nous traitait toujours pas ? Mieux que jamais sur PS5, DOOM Eternal a élevé la barre du genre FPS en 2020, et il n’a pas encore été dépassé.

Êtes-vous d’accord avec notre liste? Sont-ce les Meilleurs jeux FPS PS5? Lequel est ton préféré? Consultez notre Meilleurs jeux PS5 compilations via le lien et faites-nous savoir quels sont vos propres choix dans les commentaires ci-dessous.