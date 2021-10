Guide: Meilleurs jeux Final Fantasy

Que sont les meilleurs jeux Final Fantasy? C’est une question difficile, et pas une à laquelle nous aimerions répondre seuls. C’est pourquoi nous vous avons demandé, lecteurs de Push Square, d’évaluer et de classer toute une liste de jeux Final Fantasy. Cet article est le résultat de vos évaluations, avec 27 titres Final Fantasy, couvrant toutes les générations de consoles PlayStation, classés du pire au meilleur.

Pour être clair, ce n’est pas une liste définitive. Les notes et les classements peuvent changer et vont probablement changer avec le temps, car nous republions l’article sur les notes chaque fois que de nouveaux jeux Final Fantasy sont publiés. Pourtant, en ce moment, ce sont les meilleurs jeux Final Fantasy selon vous. J’espère que vous êtes satisfait de vos choix !

Éditeur: Square Enix / Développeur: Équipe Ninja Date de sortie: 30 janvier 2018 ( Etats-Unis ) / 30 janvier 2018 ( Royaume-Uni/UE ) Genre: Jeu d’action en équipe

Jeu d’action en équipe Système de combat : action Lorsque Square Enix a annoncé qu’il créait un nouveau jeu Dissidia en collaboration avec Tecmo Koei et Team Ninja, les fans étaient naturellement excités. Et pour alimenter encore plus les flammes du battage médiatique, Dissida NT a été confirmé pour une sortie sur console. C’est tellement malheureux, alors, que NT n’ait pas eu d’impact durable. Des mécanismes de jeu trop compliqués, une interface utilisateur incroyablement alambiquée et un manque notable de contenu pour un seul joueur ont rendu NT indésirable pour beaucoup – au point où même une énorme liste de personnages ne pouvait pas sauver l’expérience. La définition même d’une occasion manquée.

Éditeur: Square Enix / Développeur: Square Enix Date de sortie: 27 août 2020 ( Etats-Unis ) / 27 août 2020 ( Royaume-Uni/UE ) Genre: RPG d’action axé sur la coopération

RPG d’action axé sur la coopération Système de combat : action Final Fantasy Crystal Chronicles était un peu un classique culte sur le Nintendo GameCube. Une aventure axée sur la coopération et brillamment charmante qui offrait des donjons mémorables et des rencontres de boss sympas. Il a été remasterisé (et partiellement refait) pour PS4 en 2020, mais des décisions de conception déconcertantes l’ont empêché de réaliser son potentiel. Une expérience de coopération en ligne massacrée a supprimé une partie de ce qui rendait l’original si magique, et rien n’a été fait pour moderniser le système de combat volumineux du jeu. La bande-son est quand même incroyable.

Éditeur: Square Enix / Développeur: Square Enix Date de sortie: 20 août 2006 ( Etats-Unis ) / 11 novembre 2006 ( Royaume-Uni/UE ) Genre: Action-shooter à la troisième personne

Action-shooter à la troisième personne Système de combat : Tir d’action Généralement considéré comme l’un des plus gros faux pas de Final Fantasy, Dirge of Cerberus est une tentative franchement dérangée de créer un RPG de tir à la troisième personne. Il est sorti sur PS2 à l’époque où Square Enix cherchait désespérément à exploiter Final Fantasy VII pour tout ce qu’il valait, et a tracé les aventures d’après-match de Vincent Valentine. Des méchants épouvantables et une intrigue qui ne ressemble à rien à voir avec Final Fantasy VII signifient que Dirge ne sera jamais pris au sérieux par la plupart des fans – et c’est sans même mentionner le gameplay désastreux.

Éditeur: Square Enix / Développeur: Square Enix Date de sortie: 8 avril 2003 ( Etats-Unis ) / 14 mars 2003 ( Royaume-Uni/UE ) Genre: RPG

RPG Système de combat : Tour par tour (ATB) Le premier Final Fantasy avait une histoire très basique – héros de lumière, cristaux, yadda yadda – mais sa suite, Final Fantasy II, a essayé d’établir des personnages et un drame politique appropriés. Dans le département de la narration, c’était un signe de ce qui allait arriver pour la série, mais l’expérience dans son ensemble a été considérablement déçue par des systèmes de jeu alambiqués. Un système de nivellement traditionnel a été remplacé par des augmentations de statistiques basées sur l’action, ce qui a entraîné une croissance des membres du groupe à la fois déroutante et abusive. Final Fantasy II n’est pas un mauvais jeu, mais c’est l’entrée la plus oubliée de la série principale de Square.

Éditeur: Square Enix / Développeur: Square Enix Date de sortie: 23 mars 2004 ( Etats-Unis ) Genre: MMORPG

MMORPG Système de combat : Basé sur la commande Un jeu qui serait probablement beaucoup mieux noté sur un site qui n’est pas réservé à PlayStation, Final Fantasy XI Online était un MMO inspirant. C’était une sortie limitée sur PS2 (il n’a même pas été lancé en Europe), mais ceux qui l’ont joué ont trouvé un monde mémorable et des personnages charmants. Évidemment, Final Fantasy XIV écarterait XI avec le temps, mais il ne fait aucun doute que ce vieux MMO occupe une place particulière dans le cœur de certains fans.

Éditeur: Square Enix / Développeur: Square Enix Date de sortie: 11 février 2013 ( Etats-Unis ) / 14 février 2013 ( Royaume-Uni/UE ) Genre: RPG

RPG Système de combat : Tour par tour (ATB) Final Fantasy XIII est facilement l’un des titres les plus controversés de l’histoire de la série, et il est donc logique que son deux les séquelles divisent encore plus l’opinion. Lightning Returns: Final Fantasy XIII était une autre tentative apparemment désespérée de Square Enix pour transformer le protagoniste de XIII Lightning en un nom familier. Le jeu lui-même n’est pas mauvais – il a un système de combat intéressant et un mécanisme de temps limité relativement unique – mais lors de sa sortie en 2013, beaucoup de fans en avaient déjà assez de la narration, du monde et des personnages extrêmement alambiqués de XIII.

Éditeur: Square Enix / Développeur: Square Enix Date de sortie: 31 janvier 2012 ( Etats-Unis ) / 3 février 2021 ( Royaume-Uni/UE ) Genre: RPG

RPG Système de combat : Tour par tour (ATB) À bien des égards, Final Fantasy XIII-2 aborde les parties les plus critiquées de Final Fantasy XIII. Son système de combat est plus engageant et l’accent est mis beaucoup plus sur l’exploration. Tout compte fait, XIII-2 est un assez bon jeu, mais étant boulonné sur l’héritage de division de son prédécesseur signifiait qu’il ne serait jamais un favori des fans. Une histoire qui traite du voyage dans le temps et des futurs alternatifs donne lieu à des points d’intrigue sérieusement alambiqués (et souvent déroutants), tandis que les personnages principaux Serah et Noel ne sont tout simplement pas intéressants. Excellente bande-son, cependant!

Éditeur: Square Enix / Développeur: Square Enix Date de sortie: 17 mars 2015 ( Etats-Unis ) / 20 mars 2015 ( Royaume-Uni/UE ) Genre: RPG basé sur la mission

RPG basé sur la mission Système de combat : Action avec commandes Final Fantasy Type-0 est un jeu un peu étrange. Son histoire suit un groupe d’adolescents qui sont inscrits dans une sorte d’académie militaire, et le gameplay s’articule autour de diverses missions de combat. Toute une classe de personnages jouables – chacun avec ses propres armes et capacités – donne au combat une sensation de fraîcheur, et il y a des points d’intrigue étonnamment intéressants dispersés tout au long du processus. Bien qu’il ne soit certainement pas à la hauteur des titres les plus populaires de cette liste, Type-0 est une retombée décente avec des idées sympas.

Éditeur: Square Enix / Développeur: Square Enix Date de sortie: 22 mars 2011 ( Etats-Unis ) / 25 mars 2011 ( Royaume-Uni/UE ) Genre: Jeu de combat avec des éléments RPG

Jeu de combat avec des éléments RPG Système de combat : action Une version améliorée et étendue de la Dissidia originale, la Dissidia 012 au nom renversant est fondamentalement le meilleur jeu de combat Final Fantasy jamais créé, même si ce n’est pas le cas. vraiment un jeu de combat. Bien que certains mécanismes de combat précairement équilibrés atténuent le plaisir, la joie de battre vos personnages préférés de Final Fantasy avec vos autres personnages préférés de Final Fantasy vaut la courbe d’apprentissage. Toujours considéré par certains fans comme l’une des meilleures retombées de la série, il est donc un peu dommage qu’il n’ait jamais été remasterisé ou porté sur d’autres systèmes.

Éditeur: Square Enix / Développeur: Square Enix Date de sortie: 8 avril 2003 ( Etats-Unis ) / 14 mars 2003 ( Royaume-Uni/UE ) Genre: RPG

RPG Système de combat : Tour par tour (ATB) Ah, le jeu où tout a commencé. Selon les normes actuelles, le Final Fantasy original est incroyablement basique, mais c’est la formule de gameplay de la série dans sa forme la plus pure. Le combat ATB classique tient toujours, les conceptions de monstres et de boss à l’ancienne sont cool et la structure simple du jeu est honnêtement assez rafraîchissante. Un titre éternellement solide.

Éditeur: Square Enix / Développeur: Square Enix Date de sortie: 25 septembre 2012 ( Etats-Unis ) / 26 septembre 2012 ( Royaume-Uni/UE ) Genre: RPG

RPG Système de combat : Tour par tour (ATB) Comme le Final Fantasy original, il y a une simplicité dans Final Fantasy III qui le rend facile à jouer et à apprécier. Cristaux ! Donjons ! Quatre héros de la lumière ! Il s’agit d’un premier volet qui a été remasterisé et refait à plusieurs reprises, mais il tient toujours, et l’expérience est renforcée par un système de travail agréable qui vous permet de personnaliser la fête à votre guise.

Éditeur: Square Enix / Développeur: Square Enix Date de sortie: 25 octobre 2016 ( Etats-Unis ) / 28 octobre 2016 ( Royaume-Uni/UE ) Genre: RPG

RPG Système de combat : Tour par tour Une aventure croisée étrange mais amusante, World of Final Fantasy regroupe toutes sortes de camées de personnages et de références dans un RPG pour tous les âges. Certains de ses mécanismes sont un peu bancals – empiler littéralement des monstres sur les membres du groupe pour améliorer leurs statistiques semble tout simplement faux – mais il y a encore beaucoup à aimer dans ce titre original. Eh bien, à part ce chat-écureuil magique qui vous suit partout. La mascotte la plus ennuyeuse de Final Fantasy, et de loin.

Éditeur: Square Enix / Développeur: Square Enix Date de sortie: 9 mars 2010 ( Etats-Unis ) / 9 mars 2010 ( Royaume-Uni/UE ) Genre: RPG

RPG Système de combat : Tour par tour (ATB) Le voici, le jeu Final Fantasy que vous aimez ou détestez. Ou, si vous êtes comme nous, vous pensez que c’est juste un peu correct, mais un peu malavisé. Final Fantasy XIII représentait une nouvelle direction mélodramatique pour la série, qui ne convenait pas à tout le monde. Il avait aussi beaucoup de couloirs, et le système de combat, bien qu’indéniablement tape-à-l’œil, n’a manqué d’aucune agence de joueur significative jusqu’à bien plus tard dans le jeu. Avec le recul, c’était clairement un projet troublé – retardé et révisé en interne Dieu sait combien de fois – mais c’est toujours une expérience raisonnablement intéressante si vous pouvez contourner les frustrations.