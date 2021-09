Guide: Meilleurs jeux exclusifs PS5

SteelSeries Arctis Pro Wireless - Casque de jeu sans fil (2.4 G & amp Bluetooth) - Pilotes de haut-parleurs haute résolution - Pour PC, mac, switch et PS4 - Noir

La double technologie sans fil offre un son 2.4G sans perte et sans fil pour les jeux, combiné à la connectivité Bluetooth pour les appareils mobiles. Dotés d'aimants à haute densité et à basse densité, ces haut-parleurs haut de gamme reproduisent un large spectre de fréquences de 10 à 40 000 Hz avec une clarté et des détails étonnants et La finition luxueuse de l'acier poli et de l'alliage d'aluminium offre une durabilité maximale et un ajustement imbattable Les deux piles interchangeables incluses vous permettent de charger une pile dans la station de base pendant que vous utilisez l'autre pour plus de 20 heures de jeu Largement reconnu comme le meilleur micro pour les jeux, le micro ClearCast offre une clarté vocale de qualité studio et une réduction du bruit de fond Moteur SteelSeries - Prise en charge de la version 3.12.3+ et Pour PC, mac, switch et PS4 - Noir