Guide: Meilleurs jeux du monde ouvert PS4

Nintendo The Legend of Zelda : Breath of the Wild Switch

The Legend of Zelda : Breath of the Wild réinvente la série, découvrez un monde ouvert gigantesque proposant de vastes environnements regorgeant de secrets à découvrir. Champs, forêts ou montages enneigées, découvrez le nouveau royaume d'Hyrule et ses ruines mystérieuses.Le nouveau gameplay vous permet de voyager de nombreuses façons, comme à cheval, dans les airs, ou encore en escaladant des montagnes. Plus de 100 sanctuaires sont à découvrir, chacun proposant de fabuleux trésors, mais attention aux pièges mortels !Le monde d'Hyrule est dangereux, vous devrez vous équiper pour faire face aux différents dangers, avec des mares mais aussi des tenues qui vous seront très utiles en fonction de l'environnement dans lequel vous avancez, une tenue chaude pour le froid glaciale, ou légère pour le désert ! Faites aussi attention aux ennemis qui pullulent dans Hyrule, chaque ennemi ayant ses propres caractéristiques, vous devrez faire preuve de tactique afin d'en venir à bout.Le jeu est également compatible avec les Amiibo, comme celui de Link Loup.