Guide: Meilleurs jeux d’horreur PS5

Quels sont les Meilleurs jeux d’horreur PS5? Il n’est pas nécessaire que ce soit Halloween pour que les bosses de la nuit provoquent une frayeur, avec un assortiment de titres d’horreur qui parsèment déjà la gamme PS5. Des frayeurs traditionnelles aux tourments psychologiques, nous avons tout ce qu’il vous faut. Dans le cadre de notre Meilleurs jeux PS5 compilation, nous avons réuni les Meilleurs jeux d’horreur PS5 vous pouvez jouer tout de suite. Et si vous envisagez d’utiliser la rétrocompatibilité PS5, nous vous recommandons de vous référer à notre Meilleurs jeux d’horreur PS4 guider.

Vous trouverez ci-dessous ce que nous considérons comme le Meilleurs jeux d’horreur PS5. Ces titres vous tiendront éveillé la nuit et vous mettront dans la peau grâce à des alertes de saut, des atmosphères inquiétantes et des conceptions ennemies effrayantes. Cela ne fait cependant qu’effleurer la surface de ce que propose le genre d’horreur – nous essaierons de couvrir autant de facettes que possible.

Alors que nous regardons vers l’avenir, d’autres jeux d’horreur PS5 qui pourraient figurer sur cette liste incluent The Medium (3 septembre 2021, Bloober Team), The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (22 octobre 2021, Supermassive Games), Dying Light 2 (7 décembre 2021, Techland), Dead Space (à confirmer, EA Motive) et Ghostwire : Tokyo (à confirmer, Tango Gameworks).

5. Retour (PS5) Éditeur: Divertissement interactif Sony / Développeur: Maisonmarque Date de sortie: 30 avril 2021 ( Etats-Unis ) / 30 avril 2021 ( Royaume-Uni/UE ) Avant de sauter dans la section des commentaires et de nous reprocher d’avoir ouvert cette liste avec quelque chose que vous ne considéreriez généralement pas comme un jeu d’horreur : écoutez-nous. Returnal est l’une des expériences les plus intenses disponibles sur PS5 à ce jour, et ses conceptions ennemies monstrueuses se prêtent bien à augmenter le facteur de peur chaque fois que vous rencontrez une nouvelle zone. Le titre suscite le même type de tension que toute autre expérience d’horreur, jouant de manière conservatrice, pour la plupart, pour garantir que votre barre de santé reste intacte. Un jeu fantastique à lui seul, Returnal effraie autant qu’il intrigue. Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

4. Âmes du démon (PS5) Éditeur: Divertissement interactif Sony / Développeur: Jeux Bluepoint Date de sortie: 12 novembre 2020 ( Etats-Unis ) / 19 novembre 2020 ( Royaume-Uni/UE ) Écoutez, il n’y a pas beaucoup de jeux d’horreur disponibles nativement sur PS5 en ce moment, d’accord ? Le remake de Demon’s Souls de Bluepoint Games est un autre titre exceptionnel qui ne se retrouverait traditionnellement pas dans le top cinq d’une liste partageant les meilleures expériences d’horreur, mais cela ne signifie pas que la navigation est complètement fluide. Des combats de boss exténuants mettent vos compétences à l’épreuve dans certains des endroits les plus dégoûtants et décrépits imaginables – essayez simplement de traverser la vallée de la souillure avec un sourire toujours collé sur votre visage. Vous échouerez sûrement. Demon’s Souls a toutes les caractéristiques d’un titre d’horreur classique, mais vous pleurerez plus sur sa difficulté que sur les terreurs physiques qui vous attendent.

3. Mort à la lumière du jour (PS5) Éditeur: Comportement Interactif / Développeur: Comportement Interactif Date de sortie: 12 novembre 2020 ( Etats-Unis ) / 12 novembre 2020 ( Royaume-Uni/UE ) Le jeu multijoueur asymétrique Dead by Daylight existe depuis des années à ce stade, mais Behaviour Interactive a tellement réitéré l’expérience d’horreur que la liste des méchants classiques auxquels vous pouvez jouer est en quelque sorte absurde. Vous pouvez traquer des joueurs comme Freddy Krueger de UNE Cauchemar sur Elm Street, exécutez-les en tant que Pyramid Head of Silent Hill, ou faites une pause dans l’élimination des membres de STARS et tuez des gens normaux en tant que Resident Evil’s Nemesis. Les possibilités sont presque infinies à ce stade. Ce sera en fait assez effrayant si vous jouez en tant que survivant, cependant. Se faufilant pour accomplir des tâches et rester aussi loin que possible du tueur, Dead by Daylight s’est avéré populaire pour une raison.

2. Observateur : System Redux (PS5) Éditeur: Équipe Bloobeur / Développeur: Équipe Bloobeur Date de sortie: 12 novembre 2020 ( Etats-Unis ) / 12 novembre 2020 ( Royaume-Uni/UE ) Beaucoup amélioré sur PS5, Observer: System Redux a ramené le headcratcher original et en a fait un bien meilleur jeu avec ce remaster. La nouvelle couche de peinture développe l’histoire avec de nouvelles quêtes et un son 3D, augmentant la tension acharnée qui frappe les murs du complexe d’appartements dans lequel se déroule le jeu. Les séquences de Dream Eater fourniront la plupart de ses frayeurs, mais Observer: System Redux est une entreprise délibérément effrayante et troublante tout au long.