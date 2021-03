Guide: Meilleurs jeux d’histoire à un joueur sur PS5

Que sont les Meilleurs jeux d’histoire à un joueur sur PS5? Qu’il s’agisse de titres exclusifs ou multi-plateformes, Sony est connu pour offrir des expériences solo fantastiques sur ses systèmes. La PS5 ne se présente pas différemment avec une poignée de grands titres déjà proposés que vous devez vérifier par vous-même. Dans le cadre de notre Guide PS5, nous avons compilé le Meilleurs jeux d’histoire à un joueur sur PS5 vous pouvez jouer dès maintenant. Et puis si vous prévoyez d’utiliser la rétrocompatibilité PS5, nous vous recommandons de vous référer à notre Meilleurs jeux d’histoire à un joueur sur PS4 guider.

Voici ce que nous considérons comme le Meilleurs jeux d’histoire à un joueur sur PS5. Ces titres ont une excellente campagne solo qui donne la priorité à la narration.

5. Bugsnax (PS5) Éditeur: Jeunes chevaux / Développeur: Jeunes chevaux Date de sortie: 12 novembre 2020 ( Etats-Unis ) / 19 novembre 2020 ( Royaume-Uni / UE ) Oui, nous parlons de Bugsnax une fois de plus. Cette agréable randonnée à travers l'île de Snaktooth au nom de la capture de Bugsnax et de la rencontre de toutes sortes de gens charismatiques est à ne pas manquer. Vous avez sept à dix bonnes heures d'action solo ici, avec des expériences qui détermineront comment vous attrapez chaque créature ainsi que des quêtes secondaires qui en révèlent plus sur les habitants de l'île. Oh, et cette fin! C'est une histoire que vous n'oublierez pas de sitôt. Pour plus d'informations, lisez notre Avis Bugsnax PS5.

4. Immortels Fenyx Rising (PS5) Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft Québec Date de sortie: 3 déc.2020 ( Etats-Unis ) / 3 déc.2020 ( Royaume-Uni / UE ) Vous seriez pardonné de penser que tout ce qu’Ubisoft a fait l’année dernière était de visiter Londres dans un futur proche dans Watch Dogs Legion et de se déguiser en Viking dans Assassin’s Creed Valhalla, mais il a en fait sorti un autre titre PS5 début décembre. Immortals Fenyx Rising a ramené les joueurs dans la Grèce antique pour une aventure ironique avec les dieux mythiques de l’époque, et même si le récit lui-même n’était pas si génial, il avait un monde ouvert qui méritait d’être exploré. Tenter d’imiter La légende de Zelda: le souffle de la nature, il a donné la priorité à l’exploration et vous a laissé à vous-même la plupart du temps. Lancez des combats décents et des visuels impressionnants et colorés et vous aurez quelque chose à découvrir si vous avez une semaine ou deux de libre. Pour plus d’informations, lisez notre Critique de Immortals Fenyx Rising PS5.

3. Contrôle: Ultimate Edition (PS5) Éditeur: 505 matchs / Développeur: Remède Date de sortie: 2 fév 2021 ( Etats-Unis ) / 2 fév 2021 ( Royaume-Uni / UE ) Remedy est connu pour ses récits fascinants, et Control est peut-être la plus belle réalisation du développeur à ce jour. Situé à l'intérieur du Bureau fédéral de contrôle, c'est le travail de Jesse Faden d'enquêter sur les événements d'un autre monde du bâtiment et de commencer à exploiter les pouvoirs qu'elle a adoptés dans le processus. Livré avec les deux éléments du DLC post-lancement du jeu, The Foundation et Alan Wake tie-in AWE, c'est l'expérience de contrôle définitive. Un gameplay rapide et frénétique vous permet de rester sur vos gardes tandis que l'histoire elle-même ne manquera pas d'intriguer et de vous garder à l'affût de tous les objets de collection sur lesquels vous pouvez mettre la main. Le contrôle est vraiment des choses intrigantes. Pour plus d'informations, lisez notre Contrôle: Ultimate Edition PS5 examen.

2. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS5) Éditeur: Sony Interactive Entertainment / Développeur: Jeux insomniaques Date de sortie: 12 novembre 2020 ( Etats-Unis ) / 19 novembre 2020 ( Royaume-Uni / UE ) Bien qu’il puisse fonctionner à une plus petite échelle par rapport à l’aventure PS4 initiale de Peter Parker, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ne devrait pas être ignoré par les fans du super-héros. Équipé de tout nouveaux pouvoirs de venin qui infligent de sérieux dégâts, ce suivi comble bien le fossé entre l’entrée de 2018 et l’inévitable suite à part entière sur PS5. Miles prend vraiment tout son sens avec une histoire entièrement centrée sur le web-slinger et un casting de personnages qui, nous l’espérons, joueront un rôle majeur dans ce qui va arriver. Le gameplay peut ressembler davantage à la même chose, mais quand il est déjà d’une qualité aussi élevée, il est impossible de refuser une autre aventure de 10 heures avec le Avenger le plus populaire au monde. Pour plus d’informations, lisez notre Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PS5 Review.