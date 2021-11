Guide: Meilleurs jeux de puzzle PS4

Que sont les meilleurs jeux de puzzle PS4? Quels puzzles valent votre temps sur PlayStation 4 ? Il existe des milliers de jeux PS4 auxquels jouer, mais parfois vous voulez quelque chose pour tester votre cerveau. C’est là qu’interviennent les jeux de réflexion, et il existe de nombreuses options intéressantes sur PS4. Cette liste se compose de nos titres de puzzle PS4 préférés. Pour un guide plus complet de la meilleurs jeux PS4, cliquez sur le lien.

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des meilleurs jeux de puzzle PS4. Présenté dans pas d’ordre particulier, ce sont nos favoris dans le genre, tels que déterminés par notre équipe éditoriale.

Le témoin (PS4) Éditeur: Thekla / Développeur: Thekla Date de sortie: 26 janvier 2016 ( Etats-Unis ) / 26 janvier 2016 ( Royaume-Uni/UE ) Jonathan Blow a bouleversé les jeux de puzzle avec Braid, et il a tout recommencé avec The Witness sur PS4. Se déroulant sur une île mystérieuse jonchée d’écrans, c’est un jeu qui consiste à se rendre de A à B à travers d’innombrables labyrinthes. Le génie de sa conception réside dans la façon dont il vous enseigne sans un mot un langage de règles et de symboles ; tout ce que vous avez à faire est d’appliquer ces connaissances. Repérez des moments ah-ha sans fin et des secrets à gogo tandis que vous en découvrez lentement plus. Un jeu extraordinaire.

Carto (PS4) Éditeur: Jeux humbles / Développeur: Jeux de tête de soleil Date de sortie: 27 octobre 2020 ( Etats-Unis ) / 27 octobre 2020 ( Royaume-Uni/UE ) Carto est un adorable titre d’aventure de puzzle sur une jeune cartographe en voyage de retour dans sa famille. L’accroche principale est la possibilité d’ouvrir la carte du jeu, de déplacer et de déplacer la disposition du terrain, puis d’explorer le paysage nouvellement réorganisé. Vous devrez le faire pour résoudre diverses énigmes environnementales et aider un groupe de personnages adorables dans leurs quêtes. C’est un jeu de bien-être qui ne dépasse pas son accueil et offre une expérience déroutante et relaxante.

Kiné (PS4) Éditeur: Chump Squad / Développeur: Chump Squad Date de sortie: 17 octobre 2019 ( Etats-Unis ) / 17 octobre 2019 ( Royaume-Uni/UE ) Voici un jeu de puzzle bizarre pour vous. Dans Kine, vous incarnez trois êtres distincts composés d’instruments de musique, et c’est votre travail de les guider à travers des niveaux basés sur une grille afin qu’ils forment un groupe. Les visuels cel-shaded et la bande-son jazzy donnent à ce jeu un style unique, et le gameplay, bien que simple, devient très rapidement très difficile.

Portail des constructeurs de ponts (PS4) Éditeur: Jeux de tête / Développeur: Jeux de tête Date de sortie: 1er mars 2018 ( Etats-Unis ) / 1er mars 2018 ( Royaume-Uni/UE ) Nous n'aurions jamais pensé que la série Bridge Constructor croiserait avec Valve's Portal, mais nous y sommes. La combinaison est étonnamment bonne et vous permet de construire des structures sur de grands gouffres, en utilisant éventuellement ces passerelles orange et bleues emblématiques. Il devient un casse-tête époustouflant et axé sur la physique qui vous oblige à faire preuve de créativité avec vos conceptions de ponts. Si vous avez manqué GLaDOS, son commentaire hilarant et désobligeant vous fera certainement sourire.

GNOG (PS4) Éditeur: Amende double / Développeur: KO-OP Date de sortie: 2 mai 2017 ( Etats-Unis ) / 2 mai 2017 ( Royaume-Uni/UE ) GNOG est un petit casse-tête étrange mais merveilleux. Chaque niveau vous présente une tête de monstre, et tout ce que vous avez à faire est de fouiller et de voir ce qui se passe. Résoudre chaque étape ne demande pas beaucoup de puissance cérébrale, mais tous les niveaux sont magnifiquement colorés et pleins de petites interactions intéressantes. C’est dommage que ça se termine si vite, mais c’est toujours charmant tout au long. La prise en charge PSVR signifie que vous pouvez également obtenir une toute nouvelle perspective à ce sujet.

Garde ronde (PS4) Éditeur: La guilde des astrophysiciens quantiques / Développeur: Jeux de ventre merveilleux Date de sortie: 17 mars 2020 ( Etats-Unis ) / 25 mars 2020 ( Royaume-Uni/UE ) Nous vous pardonnerons de ne pas avoir entendu parler de Roundguard, mais cela vaut la peine d’essayer. C’est un étrange mélange de gameplay de style Peggle avec des éléments de type voyou. Cette combinaison fonctionne étonnamment bien – vous choisissez un personnage avec des traits uniques et vous frayez un chemin à travers un donjon généré aléatoirement, mais le gameplay rappelle beaucoup le classique PopCap. Addictif et stimulant, celui-ci pourrait vous occuper pendant longtemps.

Tours délicates (PS4) Éditeur: BizarreBarbe / Développeur: BizarreBarbe Date de sortie: 2 août 2016 ( Etats-Unis ) / 2 août 2016 ( Royaume-Uni/UE ) En un mot, Tricky Towers prend Tetris et lui applique la physique. Il y a plus que cela, bien sûr, mais vous pouvez déjà imaginer le chaos. Construire une tour est beaucoup plus difficile lorsque vous devez prendre en compte le poids et l’équilibre, mais ajoutez des bonus spéciaux et des capacités de personnage, et les choses deviennent folles très rapidement. Le multijoueur est là où il se trouve, mais vous pouvez également tester vos compétences en solo.

Peggle 2 (PS4) Éditeur: Arts électroniques / Développeur: Jeux PopCap Date de sortie: 14 octobre 2014 ( Etats-Unis ) / 15 octobre 2014 ( Royaume-Uni/UE ) Peu nous importe qui vous êtes, Peggle est un classique moderne et la suite sur PS4 est tout aussi bonne. Tout ce que vous avez à faire est de lancer une balle dans un niveau rempli de piquets colorés et de la regarder jouer au ping-pong, ramasser des points et franchir des obstacles. C’est simple, mais ô combien satisfaisant, et il est impossible d’être de mauvaise humeur quand un jeu célèbre autant la victoire que celui-ci. Obtenez Peggle 2 dans votre vie.

Superliminal (PS4) Éditeur: Château d’oreiller / Développeur: Château d’oreiller Date de sortie: 7 juillet 2020 ( Etats-Unis ) / 7 juillet 2020 ( Royaume-Uni/UE ) Superliminal est une question de perspective. Les objets éloignés sont en fait à portée de main, ils sont tout simplement petits. C’est un concept hallucinant qui est exploré de manière amusante tout au long de la courte série de niveaux. Clairement inspiré par les goûts de Portal, il y a aussi une histoire drôle et étonnamment édifiante en son cœur. C’est le mécanisme de base unique qui maintient tout ensemble, cependant. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle version des énigmes à la première personne, essayez celui-ci.