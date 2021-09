Guide: Meilleurs jeux de course PS5

Que sont les meilleurs jeux de course PS5? Si vous cherchez à prendre le volant et à conduire de façon dangereuse sur PS5, nous sommes là pour vous. Qu’il s’agisse de simulateurs de course réalistes ou de knockabout, d’action amusante, il existe déjà d’excellents jeux de course sur PS5. Dans le cadre de notre plus grand meilleurs jeux PS5 liste, nous allons vous dire lesquels nous pensons être les meilleurs jusqu’à présent. Il convient de noter que tous les grands titres de course sur PS4 fonctionneront également sur PS5, alors consultez notre liste de meilleurs jeux de course PS4 pendant que vous y êtes.

Ci-dessous, notre liste de meilleurs jeux de course PS5. Ce sont nos coureurs préférés sur PS5, sélectionnés par notre équipe éditoriale. Veuillez noter qu’il s’agit d’une liste évolutive, elle grandira et changera avec le temps.

5. MotoGP 21 (PS5) Éditeur: Jalon / Développeur: Jalon Date de sortie: 22 avril 2021 ( Etats-Unis ) / 22 avril 2021 ( Royaume-Uni/UE ) Vous pouvez toujours compter sur Milestone pour fournir des motos de course cohérentes et de bonne qualité, et MotoGP 21 ne fait pas exception. Le développeur construit ces titres de course sous licence officielle depuis des années, et c'est le dernier exemple du travail du développeur italien, avec toutes les équipes et pilotes à jour. Un mode carrière tentaculaire vous emmène à travers la saison de course comme vous vous en doutez, et la course elle-même est rapide et stimulante.

4. Fête des épaves (PS5) Éditeur: THQ Nordique / Développeur: Divertissement d’ourson Date de sortie: 1er juin 2021 ( Etats-Unis ) / 1er juin 2021 ( Royaume-Uni/UE ) Wreckfest est passé de la PS4 à la PS5, et c’est mieux que jamais sur la nouvelle console de Sony. C’est un coureur qui met l’accent sur la destruction, avec des courses à contact complet, des derbies de destruction et toutes sortes d’événements fous à espérer. La modélisation des dommages est l’une des meilleures du secteur, et la conduite est une expérience amusante et irrésistible. Avec beaucoup de véhicules à collectionner, des tonnes d’événements variés et un mode multijoueur en ligne, c’est un jeu de course costaud et satisfaisant.

3. F1 2021 (PS5) Éditeur: EA Sports / Développeur: Codemasters Date de sortie: 16 juillet 2021 ( Etats-Unis ) / 16 juillet 2021 ( Royaume-Uni/UE ) La Formule 1 est un sport automobile très populaire, donc c’est une bonne chose que les jeux soient géniaux, n’est-ce pas ? Cette dernière itération de Codemasters est encore un autre excellent simulateur de course qui joue différemment de tout autre élément de la liste. Les modes carrière complets sont amusants à parcourir, en particulier avec un copain, et le mode histoire est une introduction à la fois sympathique mais agréable au monde de la F1. Une manipulation super serrée et une belle présentation en font une expérience premium.

2. WRC10 (PS5) Éditeur: Nacon / Développeur: KT Racing Date de sortie: 2 septembre 2021 ( Etats-Unis ) / 2 septembre 2021 ( Royaume-Uni/UE ) WRC 10 est le dernier simulateur de rallye sous licence officielle, et c’est un autre grand succès pour le développeur KT Racing. Il présente presque tout de la saison en cours dans son mode carrière robuste, mais ajoute à cela un tas de voitures et de parcours du 50e anniversaire à apprécier. Bien que la manipulation soit relativement indulgente, déchirer des pistes dangereuses à un cheveu d’un désastre est une conduite passionnante, et c’est incroyable quand vous l’enlevez. Beaucoup de plaisir – et il fait également bon usage du DualSense.