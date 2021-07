Guide: Meilleurs jeux de course PS4

Quels sont les meilleurs jeux de course PS4 ? Nous avons dressé une liste de coureurs rapides et furieux qui vous fourniront tous les fantasmes de démons de vitesse dont vous pourriez rêver. Des mascottes de course de kart aux simulations directes, lisez la suite pour voir quels jeux de course PS4 sont nos préférés. Oh, et si vous cherchez à brûler du caoutchouc sur le terrain ainsi que sur la piste, assurez-vous de vous référer à notre Meilleurs jeux de sport PS4 guider. Pour une liste plus complète des meilleurs jeux PS4, consultez le lien.

Vous trouverez ci-dessous une liste des meilleurs jeux de course PS4. Ce sont nos jeux PS4 préférés dans le genre, tels que déterminés par notre équipe éditoriale.

20. Redout : Édition Lightspeed Éditeur: 505 jeux / Développeur: 34Grandes Choses Date de sortie: 29 août 2017 ( Etats-Unis ) / 31 août 2017 ( Royaume-Uni/UE ) Le genre de course anti-gravité a disparu pendant un certain temps, mais est revenu en force ces dernières années. Redout est l’un de ces aspirants WipEout, et c’est une alternative étonnamment bonne. Nous avons été particulièrement séduits par son excellente conception sonore, son sens de la vitesse et les intenses courses de boss. Bien qu’il n’ait peut-être pas tout à fait la finesse dans sa conception pour laquelle son inspiration est célèbre, c’est toujours un coureur amusant et frénétique qui vaut bien le coup. Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

19. Horizon Chase Turbo Éditeur: Aquiris / Développeur: Aquiris Date de sortie: 15 mai 2018 ( Etats-Unis ) / 15 mai 2018 ( Royaume-Uni/UE ) Ce titre de course d’arcade indépendant n’a peut-être pas l’air de grand-chose, mais c’est un petit jeu étonnamment bon avec des hectares de contenu. Inspiré par les coureurs des années 90 comme Top Gear et OutRun, le jeu propose des centaines de courses, de nombreuses voitures à débloquer à utiliser et à mettre à niveau, et une poignée de modes à maîtriser. De plus, vous pouvez tout jouer en multijoueur local en écran partagé. Horizon Chase Turbo est un coureur ultra-rapide, addictif et fluide qui frappe au-dessus de son poids.

18. MotoGP 20 Éditeur: Jalon / Développeur: Jalon Date de sortie: 23 avril 2020 ( Etats-Unis ) / 23 avril 2020 ( Royaume-Uni/UE ) Si vous préférez deux roues au lieu de quatre, le dernier titre de course de motos sous licence de Milestone est le roi de la route. Avec toutes les équipes officielles, les pilotes et les lieux de la saison de cette année, ce coureur de simulation coriace offre un défi de taille alors que vous concourez pour la gloire du Grand Prix. Il offre un défi sévère et ne vous tient pas du tout la main, ce qui le rend un peu intimidant. Cependant, il y a beaucoup à aimer dans ce jeu, y compris le contenu historique qui vous permet de déverrouiller les visages les plus célèbres du sport. Ça vaut le coup d’essayer.

17. vecteur de sprint Éditeur: Survios / Développeur: Survios Date de sortie: 13 février 2018 ( Etats-Unis ) / 13 février 2018 ( Royaume-Uni/UE ) Une autre entrée PlayStation VR ici, mais Sprint Vector mérite d’être souligné. À l’aide de deux manettes PS Move, vous pompez vos bras comme si vous couriez sur place, et c’est cette action simple qui rend le jeu si agréable. Les commandes intuitives vous feront hurler à travers chaque course pendant que vous courez, sautez et glissez à travers les virages et les obstacles. C’est un peu léger sur le contenu, mais c’est un jeu de course physique agréable que les propriétaires de PSVR devraient vérifier. C’est aussi un très bon entraînement.