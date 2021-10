Guide: Meilleurs jeux de combat PS4

Que sont les meilleurs jeux de combat PS4? En ce qui concerne les communautés hardcore, les jeux de combat comptent parmi les joueurs les plus dévoués. Le genre engendre toutes sortes de compétitions, et heureusement, la PlayStation 4 abrite une sélection très impressionnante de beat-’em-ups, des bagarreurs 2D traditionnels et des combattants 3D aux titres basés sur des dessins animés.

Il y en a pour à peu près tout le monde, mais quels sont les meilleurs jeux de combat sur PS4 ? Nous avons rassemblé ce que nous pensons être les meilleurs titres sur le système de Sony, en tenant compte du poli, du contenu, de la popularité et de la force et de la profondeur de leurs systèmes de combat. Pour un guide plus complet de la meilleurs jeux PS4, cliquez sur le lien, ou peut-être consultez notre meilleurs jeux d’anime PS4 si vous aimez les titres japonais.

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des meilleurs jeux de combat PS4. Ce sont nos favoris dans le genre, tels que déterminés par notre équipe éditoriale.

17. Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 4 (PS4) Éditeur: Bandai Namco / Développeur: CyberConnect2 Date de sortie: 9 février 2016 ( Etats-Unis ) / 5 février 2016 ( Royaume-Uni/UE ) Pour notre argent, l'un des meilleurs combattants d'anime sous licence sur PS4, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 est le summum de la longue série de CyberConnect2. Débordant de détails et de poli, c'est un bagarreur en équipe incroyablement agréable, et il regorge de contenu. Son mode histoire couvre l'acte final de Naruto Shippuden et ses combats de boss grandiloquents rendent justice au matériel source. Un package globalement fantastique et magnifique, même si sa liste de personnages gigantesque a pas mal de problèmes d'équilibrage concurrentiel.

16. Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost activé (PS4) Éditeur: Bandai Namco / Développeur: Bandai Namco Date de sortie: 30 juillet 2020 ( Etats-Unis ) / 30 juillet 2020 ( Royaume-Uni/UE ) Certainement pas en ligne avec la plupart des autres jeux de cette liste, Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON (ouf !) n’est pas ce qu’on pourrait appeler un beat-’em-up traditionnel, mais il a toutes les caractéristiques d’une grande expérience de compétition. Combinant des combos de mêlée mortels avec des fusillades tendues à longue distance, il s’agit d’un bagarreur d’arène principalement basé sur l’équipe. L’accent mis sur le mouvement est ce qui donne à ce titre sa profondeur, et une liste gigantesque de combinaisons mobiles jouables devrait donner aux passionnés plus qu’assez de jouets pour s’amuser. De plus, Maxiboost ON offre une large gamme de modes solo, coopératif et multijoueur, ce qui en fait un jeu incroyablement robuste Gundam emballer.

15. Le roi des combattants XIV (PS4) Éditeur: SNK / Développeur: SNK Date de sortie: 23 août 2016 ( Etats-Unis ) / 26 août 2016 ( Royaume-Uni/UE ) Arborant une liste de personnages massive et certaines des meilleures batailles en équipe sur la plate-forme, The King of Fighters XIV est une version bien conçue avec beaucoup de profondeur. Cela peut laisser à désirer en termes de présentation – même après sa refonte graphique post-lancement – mais cela vaut toujours le coup d’œil si vous êtes un fan de bagarreurs techniques 2D. Expérimenter avec la composition d’équipe et les combos ouverts est la viande de ce titre bien exécuté.

14. Dead or Alive 5: Dernier tour (PS4) Éditeur: Koei Tecmo / Développeur: Équipe Ninja Date de sortie: 17 février 2015 ( Etats-Unis ) / 20 février 2015 ( Royaume-Uni/UE ) Regardez au-delà des passes de saison ridicules et de l’obsession potentiellement distrayante du titre pour la forme féminine, et vous trouverez un jeu de combat compétent, rapide et amusant dans Dead or Alive 5: Last Round. Un bagarreur 3D relativement facile à prendre en main et à jouer, c’est une excellente option pour ceux qui essaient de trouver leur place dans le genre. Il propose également une bonne quantité de modes de jeu et une grande liste de personnages. Ce n’est peut-être pas l’entrée la plus récente de la série, mais nous pensons toujours que c’est le meilleur Dead or Alive que l’argent puisse acheter.

13. Melty Blood : Type Lumina (PS4) Éditeur: LIVRAISONS / Développeur: Pain français Date de sortie: 30 septembre 2021 ( Etats-Unis ) / 30 septembre 2021 ( Royaume-Uni/UE ) Comment ça, tu n’as jamais entendu parler de melty Blood ? Une série de jeux de combat au rythme effréné qui a toujours eu un public inconditionnel, Type Lumina est le dernier opus. C’est un titre assez technique, qui met l’accent sur les combos serrés, les annulations et les mouvements rapides. Mais à un niveau fondamental, Type Lumina est relativement facile à aborder. Un système de combo automatique utile peut éduquer les nouveaux arrivants sur le déroulement général d’un match, et les mouvements spéciaux individuels ne nécessitent généralement pas d’entrées de boutons complexes. De plus, les jeux Melty Blood ont un ton unique qui saigne (pardonnez le jeu de mots) dans la liste des personnages au sol mais intrigante. Oh, et la bande originale est assez spéciale.

12. Under Night In-Birth Exe: Tard [cl-r] (PS4) Éditeur: Jeux Aksys / Développeur: Pain français Date de sortie: 20 février 2020 ( Etats-Unis ) / 20 février 2020 ( Royaume-Uni/UE ) Ne laissez pas le nom impardonnable vous rebuter : Under Night In-Birth Exe : Late [cl-r] est un grand combattant 2D, avec une distribution diversifiée et intéressante de personnages jouables. [cl-r] est le dernier opus – une version énormément mise à jour de la version précédente, [st]. Les mécanismes révisés font de cette édition la meilleure à ce jour, et bien que le jeu ne détienne pas tout à fait le prestige d’autres bagarreurs à combos lourds comme Guilty Gear ou BlazBlue, Under Night In-Birth a encore beaucoup à offrir et à maîtriser.

11. Injustice 2 (PS4) Éditeur: Warner Bros / Développeur: NetherRealm Studios Date de sortie: 16 mai 2017 ( Etats-Unis ) / 16 mai 2017 ( Royaume-Uni/UE ) Injustice 2 n’est pas tout à fait à la hauteur des autres gros frappeurs du genre en termes de conception de gameplay, mais il compense cela en fournissant l’un des meilleurs packages de jeux de combat sur PS4. Incroyablement poli et apte à déborder de choses à faire, c’est une recommandation facile, que vous soyez un combattant occasionnel ou un meurtrier vétéran. Bien sûr, les personnages de DC ne sont pas du goût de tout le monde, mais la liste regorge de personnalité et de variété, et les efforts déployés pour que chaque combattant se sente fidèle au matériel source sont impressionnants.

10. Combat mortel 11 (PS4) Éditeur: Warner Bros / Développeur: NetherRealm Studios Date de sortie: 23 avril 2019 ( Etats-Unis ) / 23 avril 2019 ( Royaume-Uni/UE ) Mortal Kombat n’a jamais été aussi beau que celui-ci, et quelques rebondissements de gameplay intrigants ajoutent un coup de pouce bienvenu à ce dernier opus. Alors que Mortal Kombat 11 a du mal avec quelques choix de conception louches dans ses différents modes solo, le, euh, kombat lui-même est toujours très amusant. Le mode histoire ridicule est également solide, et si vous êtes un fan de violence totalement exagérée, vous ne trouverez nulle part ailleurs des meurtres plus scandaleux.