Guide: Meilleurs jeux coopératifs PS5

Que sont les meilleurs jeux coopératifs PS5? À quels jeux PS5 devriez-vous jouer pour de l’action en coopération avec vos amis ? Bien que les expériences solo puissent être formidables, parfois vous ne pouvez pas battre un peu de coopération avec des amis. Que vous recherchiez coopérative locale ou coopérative en ligne jeux, il existe une bonne quantité de titres coopératifs sur PS5. Dans cette liste, nous avons rassemblé ce que nous pensons être les meilleurs jeux coopératifs sur PS5. Si vous recherchez des expériences plus compétitives, consultez nos guides des Meilleurs jeux multijoueurs locaux PS5 et Meilleurs jeux multijoueurs en ligne PS5 à travers les liens. Lisez sur le Meilleurs jeux PS5 dans l’ensemble, pendant que vous y êtes.

Vous trouverez ci-dessous une liste des meilleurs jeux coopératifs PS5. Ce sont nos jeux PS5 coopératifs préférés, sélectionnés par notre équipe éditoriale. Veuillez noter qu’il s’agit d’une liste évolutive, elle grandira et changera avec le temps.

7. F1 2021 (PS5) Éditeur: EA Sports / Développeur: Codemasters Date de sortie: 16 juillet 2021 ( Etats-Unis ) / 16 juillet 2021 ( Royaume-Uni/UE ) F1 2021 n’est peut-être pas votre première pensée en ce qui concerne les jeux coopératifs, mais son mode Carrière à deux joueurs est une excellente expérience pour les copains pétrolifères. En jouant en ligne, vous pouvez tous les deux vous inscrire à la même équipe de course et parcourir toute la saison de Formule 1 ’21 ensemble, en travaillant en partenariat pour accumuler des points et vous placer aussi haut que possible dans le classement. C’est une façon approfondie et gratifiante de jouer au jeu, et elle durera longtemps pour vous et votre coéquipier.

6. Extraterrestres : Fireteam Elite (PS5) Éditeur: Studios de fer froid / Développeur: Studios de fer froid Date de sortie: 24 août 2021 ( Etats-Unis ) / 24 août 2021 ( Royaume-Uni/UE ) Si vous êtes d’humeur à vous amuser sans réfléchir pour éliminer les méchants avec vos amis, Aliens: Fireteam Elite vous le propose à la pelle. Bien que ce ne soit pas nécessairement le meilleur jeu jamais créé, il offre le plaisir simple d’un jeu de tir coopératif de science-fiction. Vous et jusqu’à trois amis devez faire équipe et survivre contre des vagues de Xénomorphes, en adoptant différentes classes dotées de compétences uniques et en repoussant différentes espèces extraterrestres. Ce n’est pas repousser les limites, mais cela reste un jeu de tir satisfaisant qui s’amuse avec les copains.

5. Opération : Tango (PS5) Développeur: Studio de jeux intelligents Date de sortie: 1er juin 2021 ( Etats-Unis ) / 1er juin 2021 ( Royaume-Uni/UE ) Ce jeu a été proposé via PS Plus sur PS5, alors j’espère qu’il vous attend déjà dans votre bibliothèque de jeux. Opération : Tango a une prémisse brillante ; vous et un ami devez travailler ensemble pour exécuter diverses missions d’espionnage afin d’arrêter un complot diabolique. En jouant en ligne, vous aurez chacun une perspective complètement différente de la mission : l’espion infiltrera physiquement un endroit, tandis que le pirate pourra manipuler des logiciels et des systèmes, aidant ainsi l’espion à atteindre ses objectifs. Il y a un peu d’essais et d’erreurs à surmonter, mais le jeu est finalement une approche intelligente et unique de la coopération qui vaut bien le coup.