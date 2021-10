Guide: Meilleurs jeux Assassin’s Creed

Que sont les meilleurs jeux Assassin’s Creed? C’est une question à laquelle nous ne pouvons tout simplement pas répondre seuls, étant donné la portée impressionnante de la série mondiale ouverte d’Ubisoft – et c’est pourquoi nous vous avons demandé d’évaluer chaque jeu principal sur les consoles PlayStation. Cet article est le résultat de vos évaluations, avec 14 titres différents en lice pour être couronné le meilleur des meilleurs.

Pour être clair, ce n’est pas une liste définitive. Les notes et les classements peuvent changer et vont probablement changer avec le temps, car nous republions l’article sur les notes chaque fois que de nouveaux jeux Assassin’s Creed sont publiés. Pourtant, pour le moment, ce sont les meilleurs jeux Assassin’s Creed selon la communauté Push Square. J’espère que vous ne regretterez pas vos choix !

Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft Sofia Date de sortie: 30 octobre 2012 ( Etats-Unis ) / 30 octobre 2012 ( Royaume-Uni/UE ) Sorti à l’origine aux côtés d’Assassin’s Creed III, Assassin’s Creed III : Liberation est un volet souvent oublié de la série d’Ubisoft. Le jeu vous met dans la peau d’Aveline de Grandpré, la première actrice principale de la franchise. Elle parcourt la ville de la Nouvelle-Orléans à la recherche des membres de l’Ordre des Templiers, qui ont toutes sortes de plans néfastes en place. Le jeu propose également un mécanisme unique, en ce sens qu’Aveline peut porter différents déguisements pour s’infiltrer lors de missions spécifiques.

Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft Date de sortie: 18 février 2014 ( Etats-Unis ) / 18 février 2014 ( Royaume-Uni/UE ) À l’origine une extension pour Assassin’s Creed IV: Black Flag, Assassin’s Creed: Freedom Cry se concentre sur Adéwalé, l’allié marin d’Edward Kenway. L’ancien esclave Adéwalé entreprend son propre voyage pour saboter les plans des Templiers en Haïti. Une campagne brutale et sanglante s’ensuit, alors que le protagoniste stoïque se mobilise contre la traite des esclaves et contre ceux qui voudraient la perpétuer.

Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft Sofia Date de sortie: 11 novembre 2014 ( Etats-Unis ) / 14 novembre 2014 ( Royaume-Uni/UE ) Assassin’s Creed Rogue reprend le plan d’Assassin’s Creed IV: Black Flag – avec ses combats navals et son exploration d’île en île – mais il raconte une histoire légèrement plus sombre. Le personnage principal et l’ancien Assassin Shane Cormac font défaut à l’Ordre des Templiers, et vous devrez en fait vous battre contre la Confrérie tout au long de cette aventure moralement pondérée.

Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft Montréal Date de sortie: 11 novembre 2014 ( Etats-Unis ) / 14 novembre 2014 ( Royaume-Uni/UE ) Assassin’s Creed Unity est largement considéré comme un point faible pour la série d’Ubisoft, principalement à cause des conditions épouvantables dans lesquelles le jeu a été lancé. Criblés de bugs et de problèmes de performances sur PS4, les problèmes techniques de Unity ont paralysé un titre de bac à sable par ailleurs impressionnant. Se déroulant pendant la Révolution française, la reconstitution de Paris par Unity est souvent à couper le souffle et son histoire est pleine d’intrigues politiques. Les missions en coopération étonnamment ambitieuses et les composants en ligne du jeu méritent également d’être mentionnés, mais ils ont été largement oubliés dans le grand schéma des choses.

Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft Montréal Date de sortie: 14 novembre 2007 ( Etats-Unis ) / 16 novembre 2007 ( Royaume-Uni/UE ) Le titre qui a donné naissance à l’une des propriétés les plus populaires du jeu moderne, Assassin’s Creed raconte l’histoire d’Altair, membre de la Confrérie des Assassins. Mélangeant un cadre historique de Terre Sainte avec des mécanismes de jeu de base comme la furtivité sociale et la très importante lame cachée, cette version originale a jeté les bases de la série immensément réussie d’Ubisoft. Il est juste de dire que ses suites améliorent considérablement la plupart des tentatives d’Assassin’s Creed, mais c’est toujours là que tout a commencé.

Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft Montréal Date de sortie: 30 octobre 2012 ( Etats-Unis ) / 31 octobre 2012 ( Royaume-Uni/UE ) En rupture avec Ezio et ses escapades audacieuses, Assassin’s Creed III était en quelque sorte un nouveau point de départ pour la série sandbox. Les actes d’ouverture du jeu sont extrêmement lents – une caractéristique qui attirerait beaucoup de critiques – mais cette histoire de la révolution américaine est étayée par un cadre intrigant et des rythmes accrocheurs. Le protagoniste Connor Kenway n’est pas le plus vif des Assassins, mais son attitude stoïque correspond au ton sérieux du jeu. Un épisode qui divise un peu, tout compte fait, mais il y a toujours du plaisir à trouver, en particulier dans ces animations de combat brutales !

Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft Québec Date de sortie: 23 octobre 2015 ( Etats-Unis ) / 23 octobre 2015 ( Royaume-Uni/UE ) Premier jeu de la série à présenter à la fois des protagonistes masculins et féminins, Assassin’s Creed Syndicate est arrivé à un moment où Ubisoft devait jouer la sécurité, après le lancement très critiqué d’Assassin’s Creed Unity un an plus tôt. Syndicate se déroule à Londres pendant la révolution industrielle, ce qui en fait une toile de fond assez riche et intéressante (mais très malsaine). Les chefs Jacob et Evie Frye sont chargés de prendre le contrôle de la capitale anglaise, arrondissement par arrondissement. Repérez de nombreux combats de poings qui font craquer le crâne, des accents cockney et des éliminations furtives brutales.

Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft Montréal Date de sortie: 14 novembre 2011 ( Etats-Unis ) / 16 novembre 2011 ( Royaume-Uni/UE ) Troisième et dernier volet de la « trilogie Ezio », Assassin’s Creed Revelations met en scène un Ezio plus âgé qui est déterminé à découvrir la vérité derrière l’organisation autrefois ancienne qu’il dirige maintenant. C’est une histoire plus sombre, peut-être plus sérieuse que ce que vous trouverez dans les jeux précédents, alors qu’Ezio se réconcilie avec l’héritage violent qu’il laissera un jour derrière lui. Du point de vue du gameplay, Revelations s’appuie sur ses prédécesseurs de plusieurs manières, en introduisant de nouveaux outils tels que la lame à crochet et les bombes jetables, tout en poussant des éléments dynamiques tels que des événements mondiaux aléatoires.

Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft Montréal Date de sortie: 12 novembre 2020 ( Etats-Unis ) / 12 novembre 2020 ( Royaume-Uni/UE ) À bien des égards, Assassin’s Creed Valhalla est comme un mélange d’Origins et d’Odyssey. Comme Origins, l’accent est mis beaucoup plus sur la narration dans cette épique saga viking. Mais comme Odyssey, Valhalla s’appuie fortement sur des mécanismes RPG étendus, tels que la mise à niveau, l’équipement et les arbres de compétences. Vous incarnez Eivor, un guerrier viking hanté par la vision qui quitte la Norvège pour établir une nouvelle maison dans l’Angleterre du IXe siècle. Mettant en vedette un monde ouvert luxuriant regorgeant de toutes sortes de points de repère et de secrets, Valhalla est un véritable puits de temps d’un jeu, mais ses actes axés sur l’histoire offrent certains des meilleurs personnages et rythmes narratifs de toute la série.

Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft Date de sortie: 5 octobre 2018 ( Etats-Unis ) / 5 octobre 2018 ( Royaume-Uni/UE ) Assassin’s Creed Odyssey est bien plus un RPG en monde ouvert qu’un titre Assassin’s Creed traditionnel. Deuxième volet de la « trilogie du monde ouvert » de la série, cette ancienne aventure grecque peut ignorer une grande partie de la conception du jeu qui a défini ses prédécesseurs, mais il est indéniable que ses systèmes RPG imbriqués offrent une expérience profonde et engageante. La mise à niveau, le butin, les arbres de compétences et les éléments aléatoires comme les mercenaires chasseurs de primes jouent tous un rôle sur une carte vraiment gigantesque. L’histoire n’est pas mauvaise non plus, alors que le protagoniste Alexios ou Kassandra se lance dans un voyage diversifié pour découvrir la vérité sur sa lignée légendaire.

Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft Date de sortie: 27 octobre 2017 ( Etats-Unis ) / 27 octobre 2017 ( Royaume-Uni/UE ) Une reconstitution époustouflante de l’Égypte ancienne est la toile de fond d’Assassin’s Creed Origins, un jeu qui a redéfini la série d’Ubisoft. Passant au monde ouvert et incorporant un tas de systèmes RPG, Origins a insufflé une nouvelle vie à Assassin’s Creed après que Unity et Syndicate aient eu du mal à laisser une impression durable. Origins suit l’histoire étonnamment émouvante de Bayek, un mystique et guerrier déterminé, qui, avec l’aide de son ex-femme Aya, établit les Hidden Ones – l’organisation précurseur qui deviendrait un jour la Confrérie des Assassins.

Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft Montréal Date de sortie: 16 novembre 2010 ( Etats-Unis ) / 19 novembre 2010 ( Royaume-Uni/UE ) Suite directe du bien-aimé Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood a affiné de nombreux éléments de gameplay que II a popularisés. Des combats fluides, des possibilités de furtivité améliorées et une superbe reconstitution de Rome font que Brotherhood se démarque. Et, bien sûr, Ezio Auditore da Firenze est de retour – sans doute avec encore plus de fanfaronnade – et cette fois, il est le fer de lance de la guilde des Assassins en montgolfière en Italie. Le mécanisme le plus célèbre du jeu est peut-être la possibilité de faire appel à ces tueurs débutants à la fois au combat et hors du combat, ce qui donne vraiment le sentiment que vous construisez une fraternité.

Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft Montréal Date de sortie: 15 novembre 2013 ( Etats-Unis ) / 29 novembre 2013 ( Royaume-Uni/UE ) C’est la vie d’un pirate pour Edward Kenway, le protagoniste charismatique mais troublé d’Assassin’s Creed IV : Black Flag. Prenant le contrôle de votre propre navire et de votre équipage, il s’agit d’une simulation de piratage parfaitement réalisée avec des trucs typiques d’Assassin pour faire bonne mesure. Un impressionnant système de combat naval fait de l’exploration de la haute mer un véritable plaisir, et l’embarquement sur des navires impériaux pour des batailles de cape et d’épée ne vieillit tout simplement jamais. En dehors de ces missions de queue fastidieuses, Black Flag est un titre Assassin’s Creed de première classe.