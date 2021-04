Guide: Meilleurs disques durs externes PS5

Quels sont les meilleurs disques durs externes et SSD pour PS5? Comme toujours, vous devez penser au stockage lorsque vous obtenez une PS5. Le stockage interne de la console ne peut contenir qu’un nombre limité de jeux, et si vous achetez beaucoup de titres, vous aurez certainement besoin d’un peu d’espace supplémentaire. Heureusement, l’utilisation de clés USB externes ne pourrait pas être plus simple. Tout disque dur ou SSD externe qui se connecte via USB 3.0 fonctionnera avec PS5 (et PS4 aussi) et vous donnera beaucoup d’espace pour tous vos jeux.

Alors, quels sont les meilleurs disques durs externes? Dans le cadre de notre Guide PS5, nous allons vous expliquer pourquoi vous devriez utiliser des clés USB externes, les avantages et les limites, et bien sûr, faire des recommandations pour tous les budgets. Nous expliquerons également comment transférer des jeux PS5 du stockage de la console vers un périphérique USB.

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

Sur cette page: Comment déplacer des jeux PS5 entre le stockage de la console et le stockage USB Pourquoi utiliser un disque dur ou un SSD externe sur PS5? Pouvez-vous utiliser des disques durs externes ou des disques SSD externes pour les jeux PS5? Disque dur vs SSD: quelle est la différence? Quelle est la différence entre le SSD intégré de la PS5 et un SSD externe? Meilleurs disques durs externes PS5 Meilleurs SSD externes PS5

Comment déplacer des jeux PS5 entre le stockage de la console et le stockage USB

Si vous souhaitez transférer certains de vos jeux PS5 sur une clé USB externe (ou l’inverse), c’est un processus assez simple.

Pour commencer, vous devez vous rendre à Jeux et applications dans le stockage de la console dans Paramètres. Vous pouvez le faire soit en appuyant sur Options sur un jeu PS5 et en sélectionnant Passer au stockage USB, ou aller à Paramètres > Stockage.

Une fois que vous avez trouvé le menu, vous pourrez sélectionner les jeux PS5 que vous souhaitez déplacer dans une liste. Cochez simplement la case à côté du logiciel que vous souhaitez transférer, puis appuyez sur Bouge toi. Vous pouvez transférer plusieurs jeux à la fois.

La PS5 prendra alors quelques minutes pour déplacer vos jeux du SSD interne vers votre clé USB connectée (ou vice versa). Cela peut prendre un certain temps, en fonction de la quantité de données que vous déplacez.

Noter: Jeux PS5 stockés sur des disques durs externes ou des SSD ne peut pas être joué. Pour jouer à nouveau à ces jeux, ils devront être installés sur le SSD interne de la console. Vous pouvez suivre les étapes ci-dessus pour les ramener quand vous le souhaitez.

Pourquoi utiliser un disque dur ou un SSD externe sur PS5?

Si vous possédez une PS5 et avez besoin d’un espace de stockage supplémentaire pour vos jeux, la meilleure et la plus simple option consiste à acheter une clé USB externe. Que vous ayez un disque dur externe ou un disque SSD (Solid State Drive), l’appareil vous permettra d’installer beaucoup plus de jeux PS5 et PS4 en vous offrant un espace de stockage supplémentaire.

Une fois que vous avez branché une clé USB sur votre PS5, vous pourrez transférer les jeux installés sur le stockage interne de votre PS5 vers le lecteur externe, et vice versa.

Si vous avez une grande bibliothèque de jeux PS4, brancher un lecteur externe vous permettra de les jouer sur votre PS5 via la rétrocompatibilité sans prendre de place sur le précieux SSD interne de la PS5. Vous pouvez également stocker des jeux PS5 natifs sur un disque dur externe, bien qu’ils ne puissent pas être lus tant qu’ils ne sont pas sur la mémoire interne de votre PS5. Cependant, il est beaucoup plus rapide de transférer des jeux PS5 vers et depuis un périphérique externe que de les télécharger à nouveau.

Pour savoir comment utiliser un lecteur externe sur PS5, consultez notre guide: Comment utiliser un disque dur externe sur PS5. Pour en savoir plus sur la rétrocompatibilité sur PS5, consultez ce lien: Compatibilité ascendante PS5: pouvez-vous jouer à des jeux PS4 sur PlayStation 5?

Pouvez-vous utiliser des disques durs externes ou des disques SSD externes pour les jeux PS5?

Les disques durs externes et les disques SSD externes sont compatibles avec PS5, mais vous ne pouvez jouer qu’à des jeux PS4 à partir d’eux. Le logiciel PS5 est conçu pour fonctionner à partir du SSD personnalisé ultra-rapide de la console, de sorte que les jeux PS5 ne peuvent pas être lus lorsqu’ils sont stockés sur des appareils externes. Bien que vous ne puissiez pas lire les titres PS5 à l’aide d’un disque dur externe ou d’un SDD externe, vous pouvez transférer des jeux à des fins de stockage. Cela peut économiser de la bande passante, vous n’avez donc pas à retélécharger des jeux entiers lorsque vous manquez d’espace.

Disque dur vs SSD: quelle est la différence?

La principale différence entre un disque dur (HDD) et un disque SSD (mieux connu sous le nom de SSD) est simple et se résume à la façon dont ils stockent les données. Les disques durs sont des dispositifs mécaniques et les disques SSD stockent les données numériquement. Bien que les disques durs soient généralement beaucoup moins chers que les disques SSD, ils sont également plus lents à lire les données. Les disques SSD sont beaucoup plus efficaces, mais leur coût est plus élevé.

Quelle est la différence entre le SSD intégré de la PS5 et un SSD externe?

La PS5 arbore un SSD à la fine pointe de la technologie intégré à la console. Ce SSD ne ressemble à aucun autre SSD que vous pouvez acheter dans le commerce – il est extrêmement rapide et spécialement conçu pour exécuter des jeux PS5. Les SSD externes sont rapides mais pas aussi avancés que le lecteur intégré de la PS5. Ils sont compatibles avec PS5, mais il y a quelques limitations. Pour plus d’informations sur l’utilisation de disques SSD externes avec PS5, consultez ce guide: Quels disques SSD seront compatibles avec la PS5?

Meilleurs disques durs externes PS5

Voici quelques options si vous recherchez un disque dur externe pour votre console PS5. Il existe différentes tailles incluses ci-dessous, avec des prix variables en fonction de l’espace de stockage:

Meilleurs SSD externes PS5

Si vous cherchez à acheter un SSD externe pour votre PS5, nous avons inclus quelques options pour vous ci-dessous. Les disques SSD ont tendance à être plus chers, mais sont généralement beaucoup plus rapides à charger les données que les disques durs ordinaires:

Utilisez-vous un disque dur externe sur votre PS5? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous, et reportez-vous à notre Guide PS5 pour plus d’informations.