Guide: Maquette Guide: Procédure pas à pas de toutes les solutions de puzzle

Comment vaincre chaque puzzle dans Maquette sur PS5 et PS4? Maquette est un tout nouveau jeu d’Annapurna Interactive et Graceful Decay, maintenant disponible sur les deux consoles actuelles de Sony. Si vous êtes membre PlayStation Plus, vous pouvez réclamer la version PS5 du jeu sans frais supplémentaires tout au long du mois de mars 2021.

Ce jeu de puzzle unique à la première personne comporte des énigmes délicates; peut-être avez-vous besoin d’un coup de main? Si vous êtes aux prises avec des énigmes dans Maquette, ce guide est pour vous.

Sachez que ce guide contient des solutions de casse-tête explicites, mais pas de spoilers d’histoire. Faites de votre mieux pour résoudre les énigmes vous-même. Si vous ne pouvez vraiment pas trouver la voie à suivre, nous avons tout prévu pour vous ici.

Sur cette page: Maquette: toutes les solutions de puzzle

Maquette: toutes les solutions de puzzle

Ci-dessous, vous trouverez une procédure pas à pas pour résoudre tous les casse-tête dans Maquette.

Les jardins (chapitre 1)

The Gardens est très léger sur les énigmes réelles. Vous aurez principalement besoin de vous promener dans l’environnement, de vous détendre avec la bonne musique. Vous saurez que vous vous dirigez dans la bonne direction car l’écriture apparaîtra dans l’environnement, développant l’histoire (c’est vrai pour tout le jeu).

Le premier obstacle sur votre chemin est une porte rouge avec un levier sur le côté. Tirez simplement le levier pour ouvrir la porte.

Continuez le long du chemin et vous arriverez à une autre porte verrouillée. Sur la droite, vous trouverez une clé. Utilisez cette clé pour ouvrir la porte. Derrière c’est une autre porte. Récupérez la clé et utilisez-la sur cette autre porte.

Marchez vers l’arbre d’or et vous avez terminé ce chapitre.

La Maquette (Chapitre 2)

Pour commencer, dirigez-vous vers le château jaune (il y a un gros cube rouge à proximité). Aller à l’intérieur. Une fois la scène terminée, dirigez-vous vers le dôme au milieu de la carte. Ceci est la maquette titulaire.

À l’intérieur du dôme se trouve une version plus petite de la même carte. Vous pourrez voir que le cube rouge bloque le chemin vers une paire de tours. Parce que le cube rouge est plus petit à l’intérieur du dôme, vous pouvez le ramasser. Faites-le et éloignez-le des tours. Cela vous permet de saisir cette zone dans l’échelle « régulière ».

Descendez dans la zone herbeuse. Cherchez un petit objet de pont autour de vous – il se trouvera à l’intérieur ou à proximité d’un ascenseur. Ramassez-le et utilisez l’ascenseur pour revenir au niveau supérieur. Prenez ce pont à l’intérieur du dôme et placez-le entre les deux tours. Cela vous permettra de le franchir dans l’échelle « régulière ».

Traversez le pont et utilisez l’ascenseur pour accéder au jardin sur le toit. Une scène se déroulera et un ticket doré surdimensionné apparaîtra. Récupérez ce billet.

Retournez au dôme. Placez le billet sur le sol à l’extérieur du dôme, puis entrez à l’intérieur et prenez la version plus petite du billet. Emportez ce petit ticket pour la porte d’entrée à l’échelle « régulière » du parc des expositions.

Promenez-vous dans le parc des expositions. Vous remarquerez qu’il y a un chemin de pierre qui mène à un mur blanc. Revenez au dôme central et trouvez le champ de foire à petite échelle. Localisez le même mur où le chemin s’arrête et vous remarquerez qu’il y a des trucs derrière. Tirez le levier et cela ouvrira le mur. Revenez à cet endroit dans le champ de foire à l’échelle régulière. Dans la section nouvellement ouverte, vous trouverez une clé.

Vous devez utiliser cette clé pour déverrouiller la dernière porte verrouillée dans la zone principale. Cela mène à une passerelle que vous ne pouvez pas traverser. Retournez à l’intérieur du dôme avec la clé. Trouvez la passerelle et placez la clé à travers l’espace comme un pont. Traversez le pont clé à l’échelle régulière.

Une fois la scène terminée, vous devrez ensuite ouvrir la porte rouge de la maison violette – suspendue dans les airs. Réduisez la taille de la clé en la plaçant à l’extérieur du dôme, puis en prenant la version la plus petite à l’intérieur du dôme. Ensuite, utilisez cette petite clé pour déverrouiller la porte rouge tout en restant à l’intérieur du dôme.

Ensuite, redimensionnez la clé en la plaçant quelque part et en la ramassant de l’extérieur du dôme. Ramenez-le dans le dôme et posez-le comme un pont pour pouvoir accéder à la maison violette.

Les passerelles (chapitre 3)

Dans ce chapitre, vous commencerez dans une zone de château de sable. Faites le tour de l’arrière du bâtiment et vous trouverez un cristal rose sphérique. Ramasser. Portez-le sur un autre cristal rose. Touchez-les ensemble et vous pourrez vous déplacer dans la zone principale avec le dôme.

Avec le cristal rose, dirigez-vous vers le château rose / rouge et entrez à l’intérieur. Vous trouverez un levier – tirez-le et relâchez le cristal bleu. Placez le cristal bleu à l’extérieur du château, puis utilisez le cristal rose pour revenir au dôme. De l’intérieur du dôme, ramassez le cristal bleu.

Ensuite, réduisez le cristal rose. À l’intérieur du dôme, placez le cristal rose sur le toit en rampe bleu du château. Ramassez le cristal bleu et tenez-le près du cristal rose pour le laisser tomber dans le château bleu. Ensuite, dirigez-vous vers le château bleu à l’échelle normale (tout en tenant le cristal bleu).

À l’intérieur, tirez le levier. Vous devriez pouvoir accéder à un cristal vert. Ramenez les cristaux verts et roses au dôme.

Faites en sorte que ces deux cristaux soient petits. À l’intérieur du dôme, placez le cristal rose sur le balcon de la serre, puis rapprochez le cristal vert pour le laisser tomber à l’intérieur. Rendez-vous dans la serre à échelle régulière avec le cristal vert. Passez-le à travers un trou dans la clôture et entrez dans la maison avec le cristal rose.

Prenez la clé et dirigez-vous vers l’arrière de la maison. Passez la clé à travers la fenêtre en forme de trèfle et tirez le levier. Trouvez le cristal vert et retournez vers le dôme. Ramassez la clé devant la serre.

Apportez la clé de la porte du château de la plage pour la déverrouiller. Ensuite, ramassez le cristal rouge et passez-le à travers la fenêtre ronde pour le faire entrer. Entrez dans le château de la plage avec le cristal vert. Tirez sur le levier, traversez le pont et prenez l’engrenage.

Récupérez le cristal rose. Sors sur le pont et saute vers le gros rocher, puis par-dessus le mur. Vous êtes maintenant dans un monde à plus grande échelle.

Continuez jusqu’à ce que vous trouviez un autre cristal rose géant. Touchez-le avec votre cristal rose pour l’activer, puis montez les escaliers en direction de l’ascenseur. Remontez l’ascenseur. Prenez l’équipement, emportez-le à l’intérieur du dôme et placez-le sur la tour du château de la plage.

The Wedge (Chapitre 4)

Dirigez-vous vers l’arrière-cour de la maison violette et tirez sur le levier. Dirigez-vous vers la version géante de la maison violette. Vous ne pourrez pas monter les marches. À droite des marches se trouve un râteau – montez le râteau pour monter sur la balustrade, puis descendez sur l’une des marches. Utilisez des pots de fleurs et des pierres pour grimper les escaliers.

À l’intérieur de la maison géante, utilisez les livres pour entrer dans la serre. Vous y trouverez un objet en forme de coin – saisissez-le et revenez au dôme.

Il y a une zone boisée avec une cassure dans la clôture. Dans le dôme, placez le coin de manière à ce qu’il mène jusqu’à ce point, puis dirigez-vous vers l’échelle normale et avancez par-dessus la clôture.

Il y a quelques maisons dans cette zone avec des leviers à l’intérieur. Tirez les deux, puis retournez dans le dôme. Placez le coin à côté de la maison qui est clôturée. Maintenant, dirigez-vous vers le monde à grande échelle. Vous pourrez passer à travers les interstices de la clôture entourant cette maison. Montez le coin et à l’intérieur.

Sur le mur du fond se trouve un tuyau. Montez ce tuyau et sur la chaise. De la chaise, tirez le levier. Retournez au dôme.

Élargissez le coin. Placez-le à l’extérieur des murs, près du levier dans le coin. Utilisez l’ascenseur pour descendre à grande échelle et remontez le coin géant et par-dessus le mur. Allez dans la petite serre et tirez le levier à l’intérieur pour abaisser la clôture. Tirez le levier dans la maison moyenne pour abaisser le mur.

Revenez au dôme et réduisez la taille du coin. Placez-le latéralement contre la maison à deux étages.

Dirigez-vous vers la version à grande échelle de cette maison. Montez sur le côté du coin pour atteindre un palier. Sautez sur le rebord avec une lanterne dessus. Marchez pour pouvoir sauter sur la balustrade du coin et continuez jusqu’au deuxième étage de la maison. À l’intérieur, traversez le trou dans le mur à gauche et attrapez la clé. Retournez au dôme.

Utilisez la clé pour déverrouiller la porte de l’église. Ensuite, allez à l’intérieur du dôme et récupérez le coin. Mettez-le à l’échelle et placez-le devant l’église, en l’utilisant comme une rampe pour atteindre la cloche en haut. Montez la rampe et interagissez avec la cloche.

L’évasion (Chapitre 5)

Ce chapitre est beaucoup moins gourmand en énigmes. Tout ce que vous avez à faire est de suivre le chemin principal menant à un ascenseur. Descendez et ramassez le cristal. Utilisez-le pour trouver des marques jaunes sur le sol. Suivez-les à travers un labyrinthe, avec le mur illusoire occasionnel.

Une fois que vous aurez atteint la fin, vous passerez au chapitre 6.

La spirale (Chapitre 6)

Suivez le chemin et tirez le levier. Cela fera apparaître un pont. Traversez ce pont vers un autre levier, tirez-le. Cela fait apparaître deux chemins, l’un avec un espace. Traversez le chemin terminé pour trouver une version à petite échelle de la carte. Ramassez le morceau tombé du chemin et placez-le dans l’espace. Revenez en arrière et traversez le chemin maintenant complet. Tirez sur un autre levier et continuez vers le bâtiment.

À l’intérieur, dirigez-vous vers la pièce à droite. Il y a trois piliers que vous pouvez choisir. Placez-les sur la dalle à motifs dans un motif de style « Z », de manière à pouvoir marcher les trois. Les piliers que vous placez apparaîtront sur le mur le plus éloigné du couloir, vous permettant de grimper une fois fait correctement.

Vous rencontrerez ensuite deux pièces. Dans l’autre pièce se trouve une porte verrouillée et une clé apparaît dans les deux pièces. Dans la pièce avec les deux fosses, ramassez la clé et placez-la vers le bas de manière à ce qu’elle soit inclinée, reposant sur le côté de la fosse. Sortez ensuite dans la pièce où apparaît la grande version de la clé. Utilisez-le comme une rampe pour atteindre un deuxième niveau. Il y a une autre version de la clé ici. Prenez-le et utilisez-le pour déverrouiller la porte.

Avancez et vous trouverez deux planches de puzzle et deux pièces de style Tetris que vous pourrez ramasser. Prenez la pièce de gauche et placez-la sur le plateau de puzzle de gauche, le côté de la porte touchant le bloc rouge. Prenez la bonne pièce et placez-la dans le bon tableau de puzzle, le côté de la porte touchant le bâtiment rouge.

Continuez maintenant en marchant sur les chemins rouge et bleu que vous avez placés. Descendez pour atteindre la sortie.

L’échange (chapitre 7)

Vous serez dans une nouvelle zone avec le dôme entouré de rochers. Prenez le dôme et déplacez-le vers les escaliers de l’arbre mort. Montez les escaliers et tirez le levier.

Ensuite, prenez le dôme et déplacez-le vers la flèche avec le papillon. Interagissez avec l’ornement de hibou dans le bâtiment. Lorsque vous tirez le levier ici, il démarrera une minuterie. Vous devez atteindre le bâtiment opposé avant que la porte ne se ferme. Ceci est impossible à moins que vous n’utilisiez le dôme. Alors, tirez le levier, puis sortez et prenez le dôme, déplacez-le vers le bâtiment que vous devez atteindre, posez-le et entrez à l’intérieur. Interagissez avec le cristal là-dedans.

Retournez au dôme. Vous devez l’organiser de manière à ce que, lorsque vous vous tenez sur l’assiette, vous puissiez voir les symboles sur les rochers flottants. Tournez les sections de la flèche pour qu’elles correspondent à ces symboles. Une autre flèche apparaîtra. Déplacez le dôme derrière pour voir le nouvel ensemble de symboles.

Un nouveau bâtiment ouvrira. Rendez-vous là-bas et interagissez avec le coin. Cela fera apparaître des roches – placez le dôme sur le plus gros rocher de sorte que le monde soit à un angle. Cela vous permettra de monter la rampe dans le bâtiment et d’atteindre le carnet de croquis.

Une fois que cela est fait, retournez aux escaliers et à l’arbre et interagissez avec eux. Roll crédits!

Nous espérons que vous avez trouvé cette procédure pas à pas et ce guide Maquette utiles. Avez-vous joué à ce casse-tête à la première personne? Discutez dans la section commentaires ci-dessous.