Guide: Madden NFL 22 Guide: Trucs, astuces et comment maîtriser le Gridiron

Madden NFL 22 est le dernier en EA Sports’ franchise de football américain de longue date, inspirée de la saison 2022 de la NFL. Disponible sur les deux PS5 et PS4, c’est le deuxième volet de la série à sortir sur les consoles de nouvelle génération.

Dans ce Guide Madden NFL 22, nous allons partager quelques trucs et astuces pour les débutants, qui, espérons-le, vous mènera à la zone de fin. nous allons expliquer Comment constituer une équipe ultime sans dépenser d’argent, Comment gagner le Super Bowl en franchise, Tous les trophées et comment obtenir le platine, et le Meilleure classe pour Face of the Franchise et The Yard.

Veuillez garder à l’esprit que Madden NFL 22 est conçu pour être un jeu de service en direct, et bien que des efforts aient été déployés pour maintenir toutes les informations de ce guide à jour et précises, certains équilibres et fonctionnalités du jeu peuvent changer au cours de la durée de vie de la version.

Sur cette page: Guide Madden NFL 22: Comment jouer au football américain Guide Madden NFL 22 : Équipe ultime Guide Madden NFL 22: Franchise Madden NFL 22 Guide: Visage de la franchise et de la cour Guide Madden NFL 22 : Trophées Madden NFL 22 : Trucs et astuces pour les débutants

Football américain, aussi connu sous le nom NFL ou alors gril, est un sport d’équipe dans lequel deux équipes s’affrontent pour marquer des points en déplaçant le ballon dans la zone d’en-but adverse. Chaque liste professionnelle de la NFL est composée de trois groupes qui ont chacun des rôles spécialisés sur le terrain. Ils sont:

Infraction: Responsable de déplacer le ballon sur le terrain, en utilisant une combinaison de jeux de course et de passe. L’infraction est dirigée par le Stratège , mais comprennent également le Ligne offensive (assigné à la protection du quart-arrière), Récepteurs larges (attribué avec des passes de réception), Extrémités serrées (assigné à aider la ligne offensive et à attraper des passes), et Les coureurs de dos (assigné à courir le ballon).

Responsable de déplacer le ballon sur le terrain, en utilisant une combinaison de jeux de course et de passe. L’infraction est dirigée par le , mais comprennent également le (assigné à la protection du quart-arrière), (attribué avec des passes de réception), (assigné à aider la ligne offensive et à attraper des passes), et (assigné à courir le ballon). La défense: Responsable d’empêcher l’infraction de déplacer le ballon sur le terrain. La défense est composée d’un Ligne défensive , Qui comprend Tacles défensifs et Fins défensives , qui sont tous deux utilisés pour bloquer les pistes et faire pression sur les adversaires Stratège . Les défenses sont également composées de Secondeurs , qui sont chargés d’arrêter la course et de faire pression sur le Stratège , ainsi que la défense de tout court Qui passe pièces. Enfin, la défense comporte Les demi de coin et Sécurités , qui se défend contre les passes profondes et couvre Récepteurs larges .

Responsable d’empêcher l’infraction de déplacer le ballon sur le terrain. La défense est composée d’un , Qui comprend et , qui sont tous deux utilisés pour bloquer les pistes et faire pression sur les adversaires . Les défenses sont également composées de , qui sont chargés d’arrêter la course et de faire pression sur le , ainsi que la défense de tout court pièces. Enfin, la défense comporte et , qui se défend contre les passes profondes et couvre . Équipes spéciales : Responsable de l’exécution de tâches telles que les coups de pied Buts sur le terrain ou alors barque le ballon.

Notation

Le football américain est un sport au tour par tour, où le Infraction a quatre downs pour déplacer le ballon de 10 mètres, tandis que le La défense tente de les arrêter. Si la Infraction est incapable de déplacer le ballon de 10 mètres en quatre essais, puis la possession est échangée. L’objectif est pour le Infraction déplacer la balle dans le de la défense zone des buts pour marquer six points. Un point supplémentaire peut alors être ajouté en Équipes spéciales donner un coup de pied à un Point supplémentaire. D’autres jeux de notation incluent :

Sécurité: Cela se produit lorsque l’offensive est abordée par la défense dans sa propre zone d’en-but et vaut deux points.

Cela se produit lorsque l’offensive est abordée par la défense dans sa propre zone d’en-but et vaut deux points. Objectif de terrain : Cela se produit lorsque l’infraction choisit de botter le ballon à travers les poteaux de but et vaut trois points.

Cela se produit lorsque l’infraction choisit de botter le ballon à travers les poteaux de but et vaut trois points. Choisissez six : Cela se produit lorsque la défense intercepte le ballon de l’offensive et le renvoie dans la zone d’en-but de l’adversaire.

Tactique

Le football américain est un sport tactique, et nous vous recommandons de parcourir les Madden NFL 22 Formateur de compétences pour mieux comprendre les stratégies dont vous aurez besoin pour réussir. En général, portez une attention particulière à votre personnel pour informer votre style de jeu. Les Giants de New York, par exemple, avec Saquon Barkley, se concentrent sur la course de balle et l’utilisation Jouer à l’action (jeux de passe déguisés en jeux de course), tandis que les Chiefs de Kansas City, avec Tyreek Hill et Patrick Mahomes, mettent davantage l’accent sur le lancer du ballon.

À la fois Infraction et La défense, vous devrez avoir une compréhension approximative des couvertures. En lisant le La défense, les Infraction peut décider du type d’approche à utiliser. Par exemple, si le La défense est dans Couverture 2 (avec deux hauts Sécurités), alors il y a un espace entre les Sécurités pour Récepteurs larges exploiter. Lancer le ballon avec un Revenir peut également réussir dans ce type de couverture. Bien sûr, le La défense peut dissimuler des regards différents, en mettant deux Sécurités vers le haut, puis transition vers Couverture 1 pour empiler la boîte et bloquer tous les jeux en cours.

Une fois que vous avez une compréhension de base du déroulement des matchs de la NFL, nous vous recommandons de lire les tactiques de la vie réelle afin de comprendre le La défense et comprendre comment l’attaquer. Apprendre les couvertures d’un point de vue offensif vous aidera à la fois à comprendre comment la surmonter mais aussi comment l’utiliser lorsque vous essayez d’arrêter un adversaire. Par exemple, si vous prédisez avec succès que l’adversaire va lancer le ballon, alors vous pouvez empiler la boîte en utilisant une formation 4-3 pour l’empêcher de progresser. Vous pouvez prédire quand une équipe va lancer le ballon si elle s’aligne avec plus d’un Fin serrée, par exemple.

Regarder et comprendre le sport du monde réel éclairera vos décisions dans Madden NFL 22, alors essayez d’absorber autant d’informations que possible à partir d’autant de sources que possible. Bien que le concept du football américain puisse être difficile à comprendre, comprendre la stratégie demandera de la patience et de la recherche. Ne vous attendez donc pas à maîtriser le sport du jour au lendemain.

Guide Madden NFL 22 : Équipe ultime

Madden NFL 22 est composé de plusieurs modes différents, avec Équipe ultime étant le plus populaire d’entre eux. Votre objectif dans Équipe ultime est de collecter des cartes afin de constituer une liste de joueurs imbattable. Les cartes peuvent être acquises en achetant Packs, en les déverrouillant en complétant Défis, ou par Commerce. Dans le cadre de notre Guide Madden NFL 22, nous allons vous expliquer comment tirer le meilleur parti d’Ultimate Team.

Guide Madden NFL 22: Franchise

La principale caractéristique de Madden NFL 22 est l’amélioration de La franchise mode, en particulier avec l’ajout de Objectifs du jour de match et Gestion du personnel. Si vous vous demandez comment tirer le meilleur parti de votre franchise et cherchez à construire une dynastie, alors dans le cadre de notre Guide Madden NFL 22 nous allons vous expliquer comment amener votre équipe au Super Bowl et gagner.

Madden NFL 22 Guide: Visage de la franchise et de la cour

Madden NFL 22 fusionne les classes de son mode football de rue La Cour avec le visage du La franchise, vous permettant de mettre à niveau différentes constructions et de les associer à des types de corps uniques. Pour la prochaine phase de notre Guide Madden NFL 22, nous allons partager quelques-unes des meilleures versions pour Visage de la Franchise et La Cour.

Guide Madden NFL 22 : Trophées

Comme tout autre jeu PS5 et PS4, Madden NFL 22 a un tas de Trophées déverouiller. Si vous voulez gagner le Platine dans ce jeu, alors nous avons des suggestions et des stratégies qui peuvent vous aider. Notre Guide Madden NFL 22, vous montrera comment maîtriser le gril à 100 pour cent.

Madden NFL 22 : Trucs et astuces pour les débutants

Pour la phase finale de notre Guide Madden NFL 22, nous allons inclure une sélection de trucs et astuces pour les débutants qui vous aidera à tirer le meilleur parti de la simulation de football américain d’EA Sports. Nous vous recommandons de les lire avant de faire quoi que ce soit d’autre.

Trouvez les bons paramètres pour vous

Si vous débutez dans le football américain ou au moins dans les jeux Madden, envisagez certainement de modifier les paramètres et de réduire la difficulté. Arcade Le mode est un excellent point de départ : les équipes seront améliorées afin que chaque jeu soit exagéré, vous permettant de lancer la balle sur le terrain et d’effectuer des captures vraiment spectaculaires. Si vous voulez une expérience plus réaliste, vous pouvez toujours modifier les paramètres pour Compétitif mais gardez la difficulté gérable à l’un ou l’autre Débutant ou alors Pro. Au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec le gameplay, vous pouvez augmenter progressivement le défi. N’oubliez pas qu’il n’y a aucune honte à réduire les choses si vous êtes frustré.

Passez du temps avec le formateur de compétences

Nous avons présenté certains des concepts et stratégies de base du football américain dans cet article, mais il y a un parcelle apprendre. Si vous voulez vraiment bien comprendre quelles formations et quels concepts utiliser à quel moment, alors nous vous recommandons fortement de passer du temps avec le Formateur de compétences. Vous pouvez le trouver sous le Exposition onglet dans le menu principal. En plus de vous apprendre à jouer à Madden NFL 22 en expliquant les commandes et les concepts de gameplay, il vous propose également un cours accéléré sur les tactiques de la NFL. Comment attaquez-vous le Cover 2 ? Quand devez-vous déployer la formation 4-3 ? Le jeu est vraiment bon pour vous donner des exemples pratiques du fonctionnement des équipes de football américain. Évidemment, si vous voulez obtenir vraiment bon, alors vous devrez vous assurer de regarder le vrai sport à la télévision et même potentiellement de lire des livres sur le sujet. Mais si vous êtes un nouveau venu, ou si vous cherchez simplement à parfaire votre compréhension, alors le Formateur de compétences est excellent – et vous débloquerez même certains Équipe ultime packs pour forets de finition.

Ne prenez pas de risques inutiles

Il y a des moments où vous devrez prendre des risques dans Madden NFL 22, surtout si vous vous retrouvez à courir après un match en retard. Cependant, si vous avez une avance ou si vous êtes à égalité, vous devez travailler pour minimiser les risques. Cela signifie que si votre quart-arrière subit des pressions, vous devez toujours lancer le ballon avec R3 pour éviter de prendre des sacs et de perdre des verges. De même, si vous vous battez avec quelqu’un d’autre qu’un meurtrier comme Derrick Henry, appuyez deux fois sur le bouton carré avant de prendre un gros coup et de potentiellement tâtonner le ballon. Il ne sert à rien de risquer un pick six pour quelques mètres supplémentaires : connaissez votre situation sur le terrain de football et minimisez autant de risques que possible.

Gérer l’horloge

La gestion du temps est un aspect énorme de la NFL et peut faire la différence entre gagner un match et perdre. Dans presque toutes les situations, s’il y a un touché, alors vous devriez prendre les points. Cependant, si vous avez une avance et que vous entrez dans le troisième ou le quatrième trimestre, vous n’avez pas besoin de précipiter quoi que ce soit. Gérez le chronomètre en faisant courir le ballon, en étant méthodique dans votre jeu et en monopolisant généralement le temps de possession. Moins le ballon est entre les mains de votre adversaire, moins il a l’occasion de marquer, alors prenez votre temps et mélangez des passes plus courtes avec des courses. Comme nous l’avons dit précédemment, si le touché est activé, alors prenez-le – mais il n’est pas nécessaire de le forcer lorsque le temps presse et que vous êtes en tête.

Méfiez-vous des quarts-arrières brouilleurs

Une couverture parfaite contre les récepteurs larges n’est qu’un de vos problèmes lorsque vous affrontez des quarts comme Lamar Jackson : les quarts brouilleurs peuvent percer même les défenses les plus organisées. Un conseil rapide consiste à attribuer un Espion QB. Ces joueurs, généralement des secondeurs, reproduiront alors les mouvements du quart-arrière, les empêchant de sprinter sur le terrain pour des gros morceaux. Pour contenir les quarts-arrière, sélectionnez simplement un secondeur en pré-snap, puis appuyez sur X et déplacez le stick analogique droit vers la gauche. Si vous tirez le Jouer à l’art avec L2, vous verrez un anneau rouge autour du joueur que vous avez sélectionné, démontrant qu’il va contenir le quart-arrière.

Cela le fait à peu près pour notre Guide Madden NFL 22. J’espère que nos trucs et astuces vous ont aidé à maîtriser le gril. Si vous avez d’autres stratégies ou suggestions que vous souhaitez partager, veuillez les laisser dans la section commentaires ci-dessous.