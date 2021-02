Guide: Jeux PS5, PS4 à venir pour mars et avril 2021

Nous sommes dans quelques mois en 2021, et bien que le calendrier de sortie ralentisse, il y a encore beaucoup de jeux PlayStation à venir dans un proche avenir. Que vous jouiez sur PS5 ou PS4, mars et avril ont encore une poignée de titres intéressants à espérer – à condition que rien ne soit retardé. Jetons un coup d’œil à ce qui nous attend au cours des prochaines semaines.

Yakuza: Like a Dragon est déjà disponible sur PS4, mais les fans patients attendront cette version de nouvelle génération. Après l’histoire dramatique du nouveau protagoniste Ichiban Kasuga, ce dernier jeu Yakuza est l’un des plus farfelus à ce jour. Il introduit des batailles au tour par tour, un groupe d’alliés et, bien sûr, un large éventail d’activités et de missions secondaires ridicules. Et sur PS5, il sera meilleur que jamais.

Square Enix tente quelque chose de différent avec Outriders sur PS5 et PS4. C’est un jeu de tir de science-fiction dans la même veine que des titres comme Destiny; cela signifie beaucoup de butin et des éléments de RPG à explorer. Développé par les fabricants de Bulletstorm People Can Fly, cela devrait être génial.

Returnal est le prochain jeu de Housemarque, les créateurs de classiques d’arcade modernes comme Resogun et Nex Machina. C’est un jeu de tir à la troisième personne avec des éléments ressemblant à des voyous, ce qui signifie que certains aspects changent à chaque fois que vous jouez. Une histoire sur le personnage principal mystérieux, son passé et ses tentatives désespérées d’échapper à un monde extraterrestre est entrelacée. La prochaine exclusivité PS5, cela ressemble à un gagnant.

Autres jeux PS5 et PS4 à venir pour mars et avril 2021

