Guide: Jeux PS5, PS4 à venir pour mai et juin 2021

Au fur et à mesure que nous approchons de 2021, les jeux PlayStation 5 et PS4 commencent vraiment à prendre de l’ampleur. Nous venons d’avoir Returnal, et au cours des deux prochains mois, une poignée de grandes nouveautés vous garderont collé à votre console. Jetons un coup d’œil à tout ce qui se passera en mai et juin de cette année – il y a des titres très excitants en route.

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

Resident Evil Village – ou Resident Evil 8 – est presque à nos portes. Après les événements du jeu précédent, Ethan Winters et sa femme vivent en paix dans une nouvelle maison, mais bien sûr, les choses prennent une tournure sinistre. Avec la mystérieuse Lady Dimitrescu et ses filles en attente dans un énorme château, ce nouveau jeu semble être une autre expérience d’horreur de survie sérieusement tordue, et nous ne pouvons pas attendre.

On a l’impression d’attendre Biomutant depuis des éons, mais le jeu d’action énigmatique de THQ Nordic est presque là. Cette toute nouvelle adresse IP est un titre mondial ouvert dans lequel vous incarnez une créature mutée suite à une sorte d’apocalypse. C’est un jeu coloré avec beaucoup de style, et il semble aussi avoir un système de combat assez profond. Cela pourrait bien être un cheval noir dans le calendrier de sortie de 2021.

La prochaine grande exclusivité PS5 est à quelques semaines seulement, et elle voit le retour glorieux de Ratchet & Clank. Le duo de plates-formes d’action est de retour et leur dernière aventure semble extrêmement prometteuse. Tirant pleinement parti des fonctionnalités de la PS5, telles que le chargement rapide au laser et les haptiques sophistiquées du DualSense, il s’annonce comme une véritable pièce maîtresse de la prochaine génération. Le gameplay à sauts de dimension semble ridiculement bon, et le nouveau personnage mystérieux Rivet semble être un excellent ajout. Nous ne pouvons vraiment pas attendre celui-ci.

Autres jeux PS5 et PS4 à venir pour mai et juin 2021

Quels jeux attendez-vous avec impatience dans les prochains mois? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.