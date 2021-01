Guide: Jeux PS5 et PS4 à venir pour février et mars 2021

C’est vrai, janvier est déjà terminé. Nous sommes dans un mois complet en 2021 et les choses ont commencé assez tranquillement – mais avec impatience, il y a de quoi être excité. Février et mars ont quelques versions notables pour PlayStation 5 et PS4, donc que vous ayez déjà fait le saut ou non, vous pouvez vous attendre à des jeux sympas. Ci-dessous, nous allons passer en revue tous les grands jeux à venir dans les prochains mois.

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

Le monde ne semble pas en avoir assez de Persona 5, alors pourquoi ne pas en faire un jeu de musou? Persona 5 Strikers emprunte le combat à des jeux comme Dynasty Warriors, fusionnant l’action hack and slash en temps réel avec des éléments plus stratégiques au tour par tour pour créer quelque chose d’original. Si vous voulez plus de la série mais que cela ne vous dérange pas de changer de style de jeu, cela devrait bien vous servir.

Ubisoft n’a pas touché la franchise Prince of Persia depuis des lustres, mais il la ramène enfin avec un remake de l’original. Retardé jusqu’en mars, il s’agit d’une reconstitution complète de The Sands of Time, et ce sera, espérons-le, un voyage fantastique dans le passé. Nous avons encore peu vu ce projet, mais l’original est un classique – il a le potentiel d’être génial.

Returnal est le dernier jeu de Housemarque, un studio finlandais spécialisé dans l’action d’arcade élégante et addictive. Cette fois, il a tourné sa main collective vers une formule rogue-lite. Dans ce jeu, vous combattrez des hordes de formes de vie extraterrestres dans des zones générées aléatoirement tout en reconstituant l’histoire de Selene. C’est sûr d’être amusant sur PS5 – nous avons hâte de l’essayer.

Autres jeux PS5 et PS4 à venir pour février et mars 2021

Quels jeux PS5 et PS4 envisagez-vous d’acheter dans les prochaines semaines? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.