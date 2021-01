Guide: Hitman 3 Guide: Trucs, astuces et stratégies

Hitman 3 est un jeu furtif pour le PlayStation 5 et Playstation 4 par le développeur danois IO Interactive, et la conclusion du Monde de l’assassinat trilogie. Vous pouvez importer tous les niveaux de Hitman: The Complete First Season et Hitman 2, ce qui en fait une compilation robuste couvrant plus de 20 emplacements. Nous avons attribué au jeu un 9/10 dans notre Test de Hitman 3 PS5, le décrivant comme le « bac à sable furtif ultime ».

Alors que Hitman 3 est conçu pour être joué comme vous le souhaitez, il y en a conseils, des trucs, et stratégies nous aimerions partager pour vous aider à démarrer. Dans ce Guide Hitman 3, nous allons décrire quelques règles générales d’approche, et nous allons également répondre à certaines questions spécifiques que vous pourriez avoir, comme comment trouver les dossiers à Dartmoor et combien d’agents ICA vous devez éliminer à Berlin. Veuillez noter qu’en raison de la nature de ces guides spécifiques, vous pouvez rencontrer certains spoilers mineurs. Nous allons également détailler le meilleurs articles, équipements et équipements dans Hitman 3, afin que vous puissiez planifier efficacement vos missions.

Ce guide est un travail en cours, et sera mis à jour au fur et à mesure que nous en découvrirons plus sur le jeu, veuillez donc revenir pour les futures mises à jour.

Sur cette page: Guide Hitman 3: découverte, astuces et FAQ Guide Hitman 3: trucs et astuces pour les débutants

Guide Hitman 3: découverte, astuces et FAQ

Dans cette partie de notre Guide Hitman 3, nous allons rassembler les informations essentielles que vous devez connaître sur le jeu, y compris les meilleurs chargements et des informations sur les emplacements individuels.

Chargements

La sélection d’un chargement efficace est un élément crucial de l’expérience Hitman 3, il est donc toujours bon d’avoir une idée générale des meilleurs articles, équipements et équipements avant de partir sur le terrain.

Dubaï, Émirats Arabes Unis

Le premier emplacement dans Hitman 3 et l’emplacement des partenaires de Providence Carl Ingram et Marcus Stuyvesant. Cette scène se déroule à l’intérieur d’un gratte-ciel nommé Burj Al-Ghazi.

Dartmoor, Angleterre

Votre deuxième destination dans Hitman 3 et la maison familiale de la matriarche de Carlisle, Alexa. Elle est la troisième partenaire de Providence et a également un document important que l’agent 47 doit attraper.

Berlin, Allemagne

Une rave industrielle et souterraine est la troisième destination de l’agent 47, où les agents de l’ICA ont été chargés de traquer leur ancien collègue.

Chongqing, Chine

Le quatrième endroit dans Hitman 3 voit l’agent 47 à la poursuite de deux méchants louches de science-fiction nommés Hush et Imogen Royce.

Mendoza, Argentine

L’avant-dernière mission de la trilogie World of Assassination voit l’agent 47 éliminer Tamara Vidal et Don Archibald Yates, tout en rencontrant Diana Burnwood.

Carpates, Roumanie

La conclusion de Hitman 3 voit l’agent 47 revenir en Roumanie, où il est chargé d’éliminer le Constant une fois pour toutes.

FAQ

Guide Hitman 3: trucs et astuces pour les débutants

Si vous commencez tout juste avec notre Guide Hitman 3, alors vous en cherchez peut-être quelques-uns trucs et astuces pour les débutants pour vous aider à démarrer. Vous trouverez ci-dessous une liste de suggestions générales pour vous aider à entrer dans le monde de l’assassinat de l’agent 47.

Observez votre environnement

Les jeux Hitman peuvent être accablants au début, mais le seul moyen de s’améliorer est de faire attention à votre environnement. Prenez le temps d’explorer la mise en page et de comprendre quel type de déguisement vous aidera à atteindre votre destination cible. Prenez des notes mentales sur les éléments clés, comme les poisons émétiques et les pieds-de-biche, et suivez les PNJ clés pour apprendre leurs modèles. Est-ce qu’ils s’arrêtent pour prendre un verre à tout moment de leur cycle? Eh bien, c’est une bonne occasion de les empoisonner. Tous les indices dont vous avez besoin pour réussir dans le jeu sont dans le niveau, il vous suffit de prendre le temps de bien digérer tout ce qui se passe.

Jouez aux histoires de mission

Certains joueurs professionnels désapprouveront les histoires de mission dans les jeux Hitman modernes, mais IO Interactive les a ajoutés pour une raison. Ces petits scénarios guidés ont deux objectifs: démontrer le potentiel du niveau, révéler une opportunité d’assassinat et vous aider à atteindre une zone auparavant inaccessible. Il n’y a rien de mal à les jouer plusieurs fois pour vous aider à vous repérer et à mieux apprécier le niveau. Gardez à l’esprit que le jeu propose également de nombreuses histoires « non guidées », alors faites attention aux informations que vous collectez et aux choses dont parlent les PNJ, car elles servent généralement d’indices.

Enregistrer fréquemment

Si vous jouez en difficulté occasionnelle ou professionnelle – ce que, franchement, vous devriez probablement être au début – alors vous pouvez effectuer autant de sauvegardes que vous le souhaitez. Bien que certains puissent froncer les sourcils sur cette stratégie, cela peut être un bon moyen d’apprendre les niveaux, car vous pouvez créer autant de points de contrôle que vous le souhaitez et recharger lorsque vous faites une erreur. Cela aide à atténuer la répétition et vous donne la possibilité d’expérimenter sans craindre de devoir recommencer en cas de problème. Une fois que vous avez atteint le niveau de difficulté Maître, vous n’aurez qu’un seul emplacement de sauvegarde, vous devrez donc jouer proprement. Nous vous recommandons de vous entraîner sur Casual, de perfectionner vos compétences sur Professional, puis enfin de prendre tout ce que vous avez appris pour vous tester sur Master.

N’ayez pas peur de redémarrer ou de replanifier

Bien que nous vous recommandons d’enregistrer fréquemment en cas d’erreur, il y a des moments où le redémarrage des missions a du sens. Bien que cela puisse sembler un gaspillage de progrès, si une mission se déroule mal, il est parfois préférable de tenir compte de ce que vous avez appris et de réessayer. N’oubliez pas que le jeu vous donne également la possibilité de replanifier votre mission, donc si vous avez réalisé que vous auriez intérêt à avoir un crochet ou un poison sur votre personne, modifiez votre chargement et revenez sur le terrain. Il n’y a pas de honte à recommencer une étape, et vous constaterez presque certainement que votre deuxième tentative se déroulera mieux grâce aux connaissances que vous avez acquises en cours de route.

Considérez votre chargement

Une fois que vous avez compris les niveaux, vous pouvez commencer à concevoir votre chargement en fonction de ce que vous essayez d’atteindre. Si vous savez que vous allez devoir utiliser un poison à un moment donné, pourquoi ne pas l’amener sur le terrain avec vous pour vous éviter d’avoir à en trouver un sur la carte? Allez-vous pour un défi Sniper Assassin? Ensuite, rangez votre fusil de sniper préféré dans le niveau ou emportez-le avec vous dans votre mallette. Il y a un vieil adage que vous avez peut-être déjà entendu: ne pas se préparer, se préparer à échouer. Cela s’applique parfaitement aux jeux Hitman.

Rechercher des opportunités de distraction

Souvent, lorsque vous souhaitez assumer le déguisement d’un PNJ particulier, vous trouverez des distractions dans le monde. Ceux-ci peuvent prendre la forme de panneaux électroniques que vous pouvez désactiver ou de radios que vous pouvez allumer, et ils sont extrêmement utiles lorsque vous souhaitez isoler une personne en particulier de la foule – ou simplement passer à côté d’elle sans être détecté. N’oubliez pas que vous pouvez utiliser votre vision instinctive pour mettre en évidence des objets comme celui-ci dans le monde, et si vous ne voyez vraiment pas une opportunité de créer une diversion, envisagez de lancer quelque chose comme une pièce de monnaie ou une canette de soda pour obtenir les résultats souhaités.

Et cela termine à peu près notre Guide Hitman 3. J’espère que cela a répondu à certaines de vos questions et vous donnera un bon point de départ pour commencer votre nouvelle vie d’assassin professionnel. Si vous avez d’autres conseils, astuces et stratégies, n’hésitez pas à les partager dans la section commentaires ci-dessous.