Guide: Hitman 3: Comment importer tous les niveaux et emplacements de Hitman 1 et Hitman 2 sur PS5, PS4

Comment tu importer tous les niveaux et emplacements de Hitman 1 et Hitman 2 dans Hitman 3 sur PS5 et PS4? IO Interactive vous permet de jouer à toute la trilogie World of Assassination dans Hitman 3, et bien que ce processus soit aussi simple que possible, il y a quelques complications à prendre en compte. Heureusement, dans le cadre de notre Guide Hitman 3, nous avons mis en place une procédure pas à pas complète pour expliquer ce que vous devez faire pour tout importer sur votre PlayStation 5 ou Playstation 4.

Sur cette page: Hitman 3: Comment importer tous les niveaux et emplacements de Hitman 1 Hitman 3: Comment importer tous les niveaux et emplacements de Hitman 2 Hitman 3: Hitman 1 et Hitman 2 incluent-ils toutes les cinématiques? Hitman 3: Pouvez-vous importer votre progression depuis Hitman 1 et Hitman 2?

Hitman 3: Comment importer tous les niveaux et emplacements de Hitman 1

Afin d’importer tous les niveaux et emplacements de Hitman 1 dans Hitman 3, vous aurez besoin du Pass d’accès Hitman 1 GOTY. Cela comprend les destinations suivantes: Facilité ICA, Paris, Sapienza, Marrakech, Bangkok, Colorado, et Hokkaido. Vous obtiendrez également le Patient zéro campagne.

Comment obtenir le pass d’accès Hitman 1 GOTY

Vous trouverez le Pass d’accès Hitman 1 GOTY dans le Magasin Hitman 3 languette. Si vous n’avez jamais possédé Hitman 1, vous pouvez le sélectionner dans le menu et l’acheter dans le PS Store. Cependant, si vous avez déjà réclamé le Pack héritage Hitman 1 dans Hitman 2, puis il sera disponible en téléchargement gratuit.

Si vous possédez Hitman 1 mais je n’ai jamais revendiqué le Pack héritage Hitman 1, vous devrez le faire avant d’importer dans Hitman 3. Pour faire cette installation Hitman 1 soit sur disque Blu-ray ou numériquement et assurez-vous qu’il est entièrement mis à jour. Accédez au jeu Boutique et téléchargez le Pack héritage Hitman 1. Peu importe la version de Hitman 1 que vous possédez, car toutes les copies seront mises à niveau vers le Hitman 1 édition GOTY dans Hitman 3 gratuitement. Une fois que vous avez réclamé avec succès le Pack héritage Hitman 1, vous pourrez télécharger le Pass d’accès Hitman 1 GOTY dans le Magasin Hitman 3 onglet comme détaillé dans le paragraphe ci-dessus.

Hitman 3: Comment importer tous les niveaux et emplacements de Hitman 2

Afin d’importer tous les niveaux et emplacements de Hitman 2 dans Hitman 3, vous aurez besoin du Pass d’accès standard Hitman 2 et, éventuellement, le Pass d’accès à l’extension Hitman 2. Le Pass d’accès standard Hitman 2 comprend les destinations suivantes: Hawke’s Bay, Miami, Santa Fortuna, Bombay, Ruisseau Whittleton, Île de Sgail, et Himmelstein. Le pass d’accès à l’extension Hitman 2 comprend les destinations suivantes: New York, Île Haven, Port de Hantu, et Sibérie. le Pass d’accès Gold pour Hitman 2 comprend à la fois le Pass d’accès standard Hitman 2 et le Pass d’accès à l’extension Hitman 2.

Comment obtenir le pass d’accès standard Hitman 2 et le pass d’accès à l’extension Hitman 2

Vous trouverez le Pass d’accès standard Hitman 2, Pass d’accès à l’extension Hitman 2, et Pass d’accès Gold pour Hitman 2 dans le Magasin Hitman 3 languette. Si tu n’as jamais possédé Hitman 2 ou Hitman 2 Édition Or, vous pouvez ensuite sélectionner l’un ou l’autre dans le menu et les acheter dans le PS Store. Vous pouvez également acheter le Pass d’accès à l’extension Hitman 2 individuellement. Si vous possédez Hitman 2, la Pass d’extension Hitman 2, ou la Hitman 2 Édition Or numériquement, ils seront alors disponibles en téléchargement gratuit.

Si vous possédez Hitman 2 sur un disque Blu-ray, vous devrez alors l’installer et vous assurer qu’il est entièrement mis à jour. Ensuite, vous devrez vous rendre au Magasin Hitman 2 et téléchargez le Pass d’accès standard Hitman 2. Une fois que vous l’avez récupéré avec succès dans Hitman 2, vous pourrez télécharger le Pass d’accès standard Hitman 2 dans le Magasin Hitman 3 onglet comme détaillé dans le paragraphe ci-dessus.

Si vous possédez une copie physique du Hitman 2 Édition Or sur un disque Blu-ray, il sera accompagné d’un code pour le Pass d’extension Hitman 2. Utilisez-le sur le PS Store et vous pourrez télécharger le Pass d’accès à l’extension Hitman 2 de l’intérieur du Magasin Hitman 3 languette.

Hitman 3: Hitman 1 et Hitman 2 incluent-ils toutes les cinématiques?

Hitman 3 inclut les versions complètes de Hitman 1 et Hitman 2, ce qui signifie que si vous réussissez à importer les niveaux et les emplacements détaillés dans ce guide, vous pourrez jouer aux deux jeux dans leur intégralité dans Hitman 3. Cela signifie que toutes les scènes cinématiques, l’histoire, les objectifs, les défis et d’autres sont inclus sans aucun compromis.

Hitman 3: Pouvez-vous importer votre progression depuis Hitman 1 et Hitman 2?

Vous ne pouvez importer votre progression qu’à partir de Hitman 2 dans Hitman 3, mais si vous avez joué au Pack héritage Hitman 1 dans Hitman 2, alors ces progrès peuvent également être réalisés. Vous trouverez un onglet dans le menu principal de Hitman 3 intitulé Reporter. Cela vous mènera à une page Web où vous pourrez importer votre Hitman 2 progresser dans Hitman 3. Cela inclura votre Niveau de maîtrise, XP, Inventaire, et plus. Gardez à l’esprit que terminer la progression du report réinitialisera votre progression Hitman 3 si vous avez déjà commencé à jouer.

Avez-vous réussi à importer tous les niveaux et emplacements de Hitman 1 et Hitman 2 dans Hitman 3 sur PS5 et PS4 encore? Jetez un œil à notre Guide Hitman 3, et faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.