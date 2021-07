Guide: GTA Online Guide: Trucs, astuces et par où commencer

GTA en ligne est le composant multijoueur de Grand Theft Auto V, également connu sous le nom de Grand Theft Auto 5 ou alors GTA 5. Situé dans la ville de Los Santos, développeur Stars du rock monde ouvert initialement publié sur le Playstation 3 en 2013, avant d’être porté sur le PS4 en 2014. Une nouvelle génération PS5 la version est prévue pour le 11 novembre 2021. Nous avons attribué au jeu un 9/10 dans notre Test de GTA 5 PS4, le décrivant comme une « création stellaire ».

Dans ce Guide en ligne de GTA, nous allons partager où commencer dans ce bac à sable en ligne épique, comprenant de nombreux trucs et astuces pour les débutants. Tout au long de cette page, nous vous montrerons Comment faire de l’argent et comment le dépenser avec le Meilleures voitures et véhicules à acheter et Meilleures armes. Nous vous ferons également visiter Premières choses à faire à Los Santos.

Vous trouverez également des réponses à d’autres questions fréquemment posées, comme Comment devenir PDG, les Meilleures entreprises MC à acheter, et Comment gagner des millions avec le cambriolage de Cayo Perico. Lisez la suite pour un cours accéléré complet sur l’un des jeux multijoueurs les plus vastes et les plus variés du marché, y compris comment construire un empire criminel et écrivez votre nom dans la légende de Los Santos.

Sur cette page: Guide en ligne de GTA : par où commencer Guide GTA Online : Argent Guide en ligne de GTA : Entreprises Guide en ligne de GTA : braquages GTA Online : Guide de l’acheteur Guide en ligne de GTA : FAQ Guide GTA Online : Divers Guide GTA Online : Trucs et astuces pour les débutants

Guide en ligne de GTA : par où commencer

GTA Online est une expérience dense et enrichissante, mais elle peut aussi être écrasante. Rockstar a passé des années à ajouter du nouveau contenu à Los Santos, et il peut être difficile de savoir où commencer. La réponse facile à cette question est simplement d’expérimenter et de voir ce qui vous plaît, mais les nouveaux joueurs recherchent souvent un peu plus de conseils que cela.

Heureusement, notre guide GTA Online peut vous aider. Dans cette section du guide, nous allons vous présenter quelques pages qui vous aideront à déterminer par où commencer une fois arrivé à l’aéroport international de Los Santos. Nous vous recommandons de terminer toutes les missions du didacticiel pour avoir une idée des bases du jeu, puis de cliquer sur les pages ci-dessous.

GTA en ligne : Premières choses à faire à Los Santos : Ce guide sert d’information touristique pour les nouveaux joueurs de GTA Online. Vous y trouverez une liste des destinations les plus chaudes de Los Santos, ce qui vous aidera à vous familiariser avec tout ce que vous pouvez faire dans le jeu.

: Ce guide sert d’information touristique pour les nouveaux joueurs de GTA Online. Vous y trouverez une liste des destinations les plus chaudes de Los Santos, ce qui vous aidera à vous familiariser avec tout ce que vous pouvez faire dans le jeu. GTA en ligne : Comment faire de l’argent: Si vous recherchez une introduction plus écrite à GTA Online, ce guide vous montrera comment passer de sans le sou à penthouse. Ce guide comprend des listes de contrôle et des tâches réalisables, qui vous aideront non seulement à voir la richesse des activités que le jeu a à offrir, mais vous aideront également à gagner beaucoup d’argent en cours de route.

Guide GTA Online : Argent

L’argent fait tourner le monde à Los Santos, et si vous voulez faire quelque chose dans GTA Online, vous devez savoir Comment faire de l’argent. Vous utiliserez vos GTA€ durement gagnés pour acheter et mettre à niveau votre Entreprises, lancement braquages, et même éclabousser de belles choses, comme le Meilleures voitures et véhicules à acheter.

Pour la prochaine partie de notre Guide en ligne de GTA, nous allons vous présenter les concepts qui feront de vous un millionnaire. Que vous soyez un joueur de longue date cherchant à maximiser vos profits ou un nouveau venu essayant d’écrire votre propre récit de fortune au Pays du Libre, votre solde bancaire augmentera en un rien de temps.

Guide en ligne de GTA : Entreprises

Diriger un empire commercial clandestin est l’une des choses les plus gratifiantes que vous puissiez faire dans GTA en ligne, et c’est la réponse à l’une des questions les plus courantes du jeu : Comment faire de l’argent. Il y a 12 entreprises vous pouvez posséder et gérer à Los Santos. Ils sont:

Bureaux de contrefaçon de documents

Fermes de mauvaises herbes

Usines de faux billets

Laboratoires de méthamphétamine

Blocages de cocaïne

Entrepôts de marchandises spéciales

Entrepôts de cargaison de véhicules

Les boites de nuit

Bunkers

Hangars

Arcades

Magasins d’automobiles

Pour cette prochaine partie de notre Guide en ligne de GTA, nous allons vous expliquer comment devenir riche avec tous les Entreprises à Los Santos. Nous allons présenter le notions de base de la gestion, Explique comment maximiser les profits avec chaque organisation, et comment mieux pour étendre et mettre à niveau votre industrie criminelle.

Tous les guides commerciaux

Guide en ligne de GTA : braquages

braquages sont l’une des activités phares de GTA Online, vous permettant d’héberger et d’accomplir des missions à plusieurs niveaux avec des amis et des étrangers qui se terminent par d’énormes gains. Rockstar a publié quatre types de Heist dans GTA Online à ce jour : braquages, les Braquage de la fin du monde, les Heist du casino Diamond, et le Le braquage de Cayo Perico.

Dans cette partie de notre Guide en ligne de GTA, nous allons présenter quelques astuces, stratégies et conseils généraux pour démarrer les différents braquages ​​et les réussir. N’oubliez pas que même si la plupart des braquages ​​de cette liste nécessitent plusieurs joueurs, le Le braquage de Cayo Perico peut être complété entièrement seul.

Le braquage de Cayo Perico

GTA Online : Guide de l’acheteur

Nous avons déjà expliqué Comment faire de l’argent dans notre Guide en ligne de GTA, mais avec autant de contenu dans le jeu, vous aurez probablement aussi besoin d’aide pour le dépenser. Entre les goûts de Cache et transport de stock de guerre et Sports mécaniques légendaires, il y a des centaines d’articles en lice pour vos GTA€ durement gagnés, et c’est avant même de prendre en compte les goûts de Super Autos du sud de San Andreas et le redoutable quai taquiner.

Il est important de ne pas oublier de vous amuser, vous ne devriez donc pas trop vous soucier d’acheter des choses qui ne sont pas des méta, à moins que vous n’essayiez activement d’économiser de l’argent. Cependant, dans cette section de la page, nous allons recommander certains des Meilleures voitures et véhicules à acheter aussi bien que Meilleures armes et beaucoup plus.

Guide en ligne de GTA : FAQ

GTA Online est un jeu inutilement compliqué, et Rockstar ne fait pas toujours un excellent travail pour expliquer le fonctionnement de certains systèmes. Dans le cadre de notre Guide en ligne de GTA, alors, nous allons répondre à quelques FAQ qui devraient, espérons-le, vous aider à comprendre certains des mécanismes les plus casse-tête du titre.

Guide GTA Online : Divers

Dans cette partie de notre Guide en ligne de GTA, nous allons inclure toute autre information pouvant vous aider pendant que vous explorez Los Santos.

Travaux

Accordeurs de Los Santos

Guide GTA Online : Trucs et astuces pour les débutants

Nous espérons que notre Guide en ligne de GTA vous a déjà présenté certains des mécanismes et systèmes les plus complexes du jeu. Cependant, il existe également un certain nombre de bases que les nouveaux arrivants doivent assimiler et toujours garder à l’esprit lorsqu’ils jouent.

Le Menu d’interaction est, effectivement, Rockstar ajoutant des centaines de boutons supplémentaires à votre DualSense ou alors DualShock 4 manette. Ce n’est pas la solution la plus élégante, mais vous devez la maîtriser si vous prévoyez de faire quoi que ce soit dans GTA Online. Non seulement aurez-vous besoin du Menu d’interaction apprendre Comment devenir PDG mais c’est aussi là que vous pourrez Demander des véhicules personnels, voir votre Objectifs quotidiens, et même mis Points de cheminement. Vous pouvez accéder au Menu d’interaction en maintenant le pavé tactile enfoncé, et vous devriez passer un peu de temps à vous familiariser avec toutes ses fonctionnalités avant de faire quoi que ce soit d’autre dans GTA Online.

Mangez des collations pour récupérer

Presque tous les joueurs de GTA Online ruent leurs coéquipiers qui ne mangent pas Collations, surtout pendant braquages. Mais pour être juste, Rockstar est à blâmer ici : il ne présente pas vraiment très bien le concept. Comme vous le savez probablement déjà, si vous subissez des dégâts dans GTA 5, vous ne guérirez qu’à mi-chemin. Afin de recouvrer pleinement votre santé, accédez au Menu d’interaction en maintenant le pavé tactile enfoncé et sélectionnez Inventaire > Collations. Vous pouvez acheter Collations des magasins autour de Los Santos, mais certains endroits comme le Bureau et Boutique automobile vous fournir des fournitures gratuites.

Ne vous laissez pas prendre dans la mouture

Il est trop facile dans GTA Online de se glisser dans une routine, comme celles décrites dans notre Comment faire de l’argent guide, et finissent par détester le jeu. Bien qu’il soit amusant de gagner beaucoup d’argent à Los Santos, cela vaut toujours la peine de se rappeler pourquoi vous le faites : pour vous amuser. Donc, si vous ne vous amusez pas à exécuter le Le braquage de Cayo Perico maintes et maintes fois ou la gestion de votre Entreprises, trouvez un moyen de garder les choses fraîches. Bien sûr, tout ce que vous faites à Los Santos ne vous rapportera pas beaucoup d’argent, mais il y a peut-être des activités ou des objectifs dans le Mise à jour hebdomadaire de GTA Online que vous préféreriez faire maintenant. Le temps, c’est de l’argent, oui, mais cela ne signifie pas que chaque moment d’éveil que vous passez à jouer doit être concentré sur le gonflage de votre solde bancaire.

Plus de plaisir avec des amis

Rockstar semble avoir reconnu qu’un nombre important de joueurs de GTA Online aiment jouer au jeu en solo, et c’est formidable. Cependant, cela vaut la peine d’être social parfois. La grande majorité du contenu du jeu est conçue autour de deux joueurs ou plus, et cela peut être particulièrement divertissant avec des amis, surtout lorsque vous terminez braquages et travailler vers un objectif commun à partir des extrémités opposées de la carte. Le secret du succès durable de GTA Online est qu’il n’y a rien de tel, et bien que cela s’accompagne de nombreuses frustrations, partager des moments spéciaux avec des amis est l’un des points forts ici.

Et cela conclut à peu près notre Guide en ligne de GTA. Nous espérons sincèrement que vous avez trouvé les informations utiles, mais si vous avez toujours du mal à vous familiariser avec le bac à sable social de Rockstar, n’oubliez pas de laisser vos questions ou commentaires ci-dessous.