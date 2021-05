Guide Getsu FumaDen: Lune éternelle

Kyubi no Kitsune, traduit par The Nine-Tailed Fox, est un ennemi présent à Getsu Fumaden. Nous vous montrons comment le vaincre.

L’une des divinités les plus puissantes du folklore japonais est probablement le boss le plus facile du jeu. Contrairement à l’hydre des profondeurs, chaque queue du Renard à neuf queues o Kyubi no Kitsune a une barre de vie.

En finissant avec plusieurs queues, Kitsune sera assommé pendant un moment afin que nous puissions le frapper à volonté. Que devons-nous faire pour frapper les queues? Celles-ci sont à une hauteur qu’il va falloir sauter deux fois. Le mieux que nous ferons est de lancer des grenades et des bombes. Celles-ci mettront fin très rapidement à la vie des files d’attente.

Ce que nous devons garder à l’esprit, c’est que la phase de ce boss est plus difficile que lui. les femmes serpents peuvent nous compliquer la tâche. Maintenant, pour accéder à cette phase, nous devons collecter une clé et ouvrir un portail. Je ne sais toujours pas exactement comment les touches sortent, mais il semble que tout est aléatoire et qu’elles apparaissent à chaque fois « X » dans les coffres des phases.