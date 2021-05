Guide Getsu Fumaden: Lune éternelle

À Getsu Fumaden, nous affronterons un colossal mille-pattes. Nous vous montrons les étapes pour que vous puissiez passer ce boss final.

le mille-pattes colossal à Getsu Fumaden Il est apparu dans la première bande-annonce et est une vieille connaissance du folklore japonais et de presque tous les jeux vidéo sur le Japon qui ont beaucoup de yokais. Dans le jeu vidéo Konami, ils l’ont traduit sous le nom de « Colossal Centipede », mais son nom est Omukade ou Mukade. On dit qu’il est si puissant que même les dragons le craignent.

Dans un Getsufumaden, ce n’est pas un ennemi très compliqué. Il suffit d’être attentif à leurs mouvements. Le plus dangereux d’entre eux est lorsqu’il apparaît d’un côté et commence à se déplacer de l’autre dans les airs. Si nous ne savons pas quoi faire, il vaut mieux rester à l’écart et attendre que cela se produise.

Il a d’autres attaques comme éperonner par le côté. Attention à cette attaque car le jeu vidéo nous avertira quand il le fera et d’où il viendra. Il suffit donc de lui sauter sur le dos et de tout frapper le plus vite possible.