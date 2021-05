Guide Getsu Fumaden: Lune éternelle

Ryukotsuki est le premier boss de Getsu Fumaden: Undying Moon, un jeu vidéo Konami qui nous mettra à l’épreuve contre les démons et les yokais.

Après un premier contact avec les contrôles, une partie de l’histoire et la première phase, il est temps de faire face Ryukotsuki. Cet énorme squelette peut nous rendre les choses difficiles au début, mais il suit un schéma d’attaque assez marqué.

Nous pouvons le frapper à deux mains, à la tête et au cœur. Pour eux, nous utiliserons les armes principales et les armes secondaires. Il est bon d’avoir des explosifs comme armes secondaires dans ce cas. De cette façon, les explosifs lors de l’explosion peuvent frapper plusieurs endroits en même temps. Même comme vous pouvez le voir dans la vidéo, si vous avez la chance de trouver des kunais qui peuvent le figer mieux que mieux.

Lorsque nous mettrons fin à la vie des deux mains, Ryukotsuki restera au sol pendant un moment. C’est le moment idéal pour attaquer sa tête et son cœur, les deux points où il subit le plus de dégâts. Et nous pouvons même faire une attaque spéciale qui prend beaucoup de vie.

Mais maintenant attention. Si l’attaque spéciale n’a pas réussi à l’achever, il « se mettra en colère » et relâchera une sorte d’humiliation. Désormais, en plus de nous attaquer à deux mains et des nombreux crânes qu’il crache, il peut nous lancer une balle qui, lorsqu’elle touche le sol, provoque l’expansion de la vague. Pour l’éviter, il suffit de sauter.