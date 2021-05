Guide Getsu FumaDen: Lune éternelle

Guide de l’hydre des profondeurs dans Getsu FumaDen: Undying Moon. Ce Yokai essaiera d’arrêter nos pieds avec ses cinq têtes.

La Hydre des profondeurs à Getsu Fumaden C’est un ennemi final qui au cours de sa phase nous attaquera à certains moments. Il a cinq têtes et bien que cela semble effrayant, il est probable que cette hydre soit l’un des ennemis les plus faciles du jeu à côté du renard à neuf queues.

En ayant cinq têtes, sa hitbox est énorme et avec plusieurs coups on va frapper plusieurs de ses têtes. Plus de la même chose se produit lorsque nous utilisons des armes secondaires contre elle.

Ici, vous n’avez pas à se couper la tête et chacun d’eux a sa propre vie. Si tel est le cas, cet ennemi serait un peu plus coriace. Frappez-le fort avec les armes principales et avec les armes secondaires. Comme pour les autres boss finaux, si les armes secondaires que vous possédez sont des bombes / grenades, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Lorsqu’il explose, l’impact frappe beaucoup plus d’endroits et prend beaucoup de vie.

Hydra de l’attaque profonde de plusieurs manières. Il a une attaque avec un jet d’eau qu’il va falloir esquiver. Il attaque également avec des boules d’énergie que nous pouvons esquiver ou défaire avec nos coups d’épée (ou autre arme). Son attaque la plus dangereuse est un canon à eau qui tirera la ligne droite vers nous.