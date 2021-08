Guide: Fortnite Ariana Grande Concert: Tous les horaires et récompenses

Quelle heure est-ce que le Concert d’Ariana Grande dans Fortnite commencer? Quels sont les Récompenses du concert Fortnite Ariana Grande? Il est temps qu’une autre popstar monte sur la scène numérique dans le titre Battle Royale d’Epic Games, à la suite du rappeur américain Travis Scott en 2020. Cette fois-ci, c’est Ariana Grande, qui apportera des succès tels que 7 anneaux, Postes, et 34+35 Au jeu. Elle apportera également avec elle des récompenses dans le jeu, sur lesquelles les fans voudront sûrement mettre la main. Dans ce guide Fortnite, nous allons révéler tous les horaires et récompenses du concert Fortnite Ariana Grande.

Sur cette page: Concert Fortnite Ariana Grande : toutes les heures de spectacle Concert Fortnite Ariana Grande : toutes les récompenses

Concert Fortnite Ariana Grande : toutes les heures de spectacle

Pour s’adapter à autant de fuseaux horaires que possible, le Concert fortnite Ariana Grande s’étendra sur cinq spectacles différents au cours du week-end à venir. On ne sait pas actuellement si le contenu de chaque événement diffère de quelque façon que ce soit. Epic Games recommande de lancer Fortnite une heure avant le début d’un spectacle, la liste de lecture de la tournée Rift étant mise en ligne 30 minutes avant le début de l’un des cinq événements. Bien que nous ne sachions pas combien de temps durera le concert, nous suggérons de réserver une demi-heure pour tout capter.

Afficher 1

Votre première chance d’assister au spectacle sera sur vendredi 6 août 2021 à:

Amérique du Nord: 15h HAP / 16h HAR / 17h CDT / 18h HAE

15h HAP / 16h HAR / 17h CDT / 18h HAE Royaume-Uni/Irlande : 23h BST

23h BST L’Europe : 12h CEST / 1h EEST

12h CEST / 1h EEST Asie/Océanie : 7h JST / 6h AWST / 8h AEST

Pour ceux situés dans Régions européenne, asiatique et océanique, l’événement débutera le samedi 7 août 2021 aux heures correspondantes indiquées ci-dessus.

Afficher 2

La prochaine occasion de regarder le concert est sur samedi 7 août 2021 à:

Amérique du Nord: 11h PDT / 12h HAR / 13h CDT / 14h EDT

11h PDT / 12h HAR / 13h CDT / 14h EDT Royaume-Uni/Irlande : 19h BST

19h BST L’Europe : 20h CEST / 21h EEST

20h CEST / 21h EEST Asie/Océanie : 3h JST / 2h AWST / 4h AEST

Pour ceux situés dans le Régions Asie et Océanie, l’événement débutera le dimanche 8 août 2021 aux heures correspondantes indiquées ci-dessus.

Afficher 3

Un troisième coup pour regarder l’événement est activé dimanche 8 août 2021 à:

Amérique du Nord: 21h PDT / 22h HAR / 23h CDT / 12h EDT

21h PDT / 22h HAR / 23h CDT / 12h EDT Royaume-Uni/Irlande : 5h du matin

5h du matin L’Europe : 6h CEST / 7h EEST

6h CEST / 7h EEST Asie/Océanie : 13h JST / 12h AWST / 14h AEST

Afficher 4

L’avant-dernière chance d’assister à l’événement est sur dimanche 8 août 2021 à:

Amérique du Nord: 7h PDT / 8h HAR / 9h CDT / 10h EDT

7h PDT / 8h HAR / 9h CDT / 10h EDT Royaume-Uni/Irlande : 15h BST

15h BST L’Europe : 16h CEST / 17h EEST

16h CEST / 17h EEST Asie/Océanie : 23h JST / 22h AWST / 12h AEST

Afficher 5

Votre toute dernière occasion de regarder l’émission est activée dimanche 8 août 2021 à:

Amérique du Nord: 15h HAP / 16h HAR / 17h CDT / 18h HAE

15h HAP / 16h HAR / 17h CDT / 18h HAE Royaume-Uni/Irlande : 23h BST

23h BST L’Europe : 12h CEST / 1h EEST

12h CEST / 1h EEST Asie/Océanie : 7h JST / 6h AWST / 8h AEST

Pour ceux situés dans Régions européenne, asiatique et océanique, l’événement débutera lundi 9août 2021 aux heures correspondantes indiquées ci-dessus.

Concert Fortnite Ariana Grande : toutes les récompenses

Pour coïncider avec l’apparition d’Ariana Grande lors du Rift Tour, un certain nombre de récompenses dans le jeu peuvent être gagnées avant le spectacle, pendant celui-ci et en s’abonnant à Fortnite Crew. Vous trouverez ci-dessous tous les articles gratuits sur lesquels vous pouvez mettre la main.

Récompenses disponibles avant le spectacle

Avant le début des concerts, vous pouvez gagner le Écran de chargement des câlins cosmiques, Vaporisateur Rift-sterpiece, et Émoticône chaton nuageux. Pour ce faire, terminez les défis suivants en jeu :

Réservez la date dans l’onglet Rift Tour et jouez un match



Interagissez avec les affiches du Rift Tour



Utilisez un tampon d’hologramme extraterrestre sur l’OVNI de fête

Récompense pour avoir assisté à un spectacle

Si vous assistez à l’un des cinq spectacles du week-end, vous serez récompensé par le Parapluie commémoratif Cloudcruiser câlin.

Récompenses de l’équipage Fortnite

Si vous vous abonnez à Fortnite Crew, vous connecter au jeu entre le 5 août 2021 à 5 h HE et le 9 août 2021 à 10 h HE vous récompensera automatiquement avec le Parapluie Cloudcruiser arc-en-ciel, les Skye jusqu’à l’écran de chargement élevé, et un Bannière sur le thème de la Rift Tour.

Assistez-vous au concert Fortnite Ariana Grande ce week-end? Préparez votre tenue dans les commentaires ci-dessous.