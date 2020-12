Guide et localisation de Cordelia dans Assassin’s Creed: Valhalla

La redoutable Cordelia dans Assassin’s Creed: Valhalla est la dernière des trois sœurs Lerion et la plus puissante.

Cordelia dans Assassin’s Creed: Valhalla m’a coûté. J’ai souffert parce que je n’avais pas le niveau nécessaire pour la vaincre facilement, mais quand même j’ai pu avec elle et je vous le montre en vidéo. Je sais que je me répète beaucoup, mais ayant un modèle d’attaque très répétitif et facile à voir, Cordélia peut être vaincue même si elle nous marque en rouge que nous ne devrions pas lui faire face. Si nous négligeons un moment, une seule attaque peut mettre fin à notre vie.

Après Goneril et Regan, nous aurons l’équipement d’armure de Thor disponible. Attention, je ne m’en suis pas rendu compte et je n’ai pas équipé ces parties de l’armure. Rien qu’en m’équipant bien, j’aurais pu la vaincre plus rapidement. Ce que j’ai, c’est la carte de compétences déverrouillée, avec tous les emplacements pour les capacités d’Eivor et la possibilité de ralentir le temps en esquivant une attaque au bon moment.

La dernière compétence dont je parle est ESSENTIELLE pour pouvoir arrêter Cornelia à Valhalla. Il a un combo de trois attaques imparables d’affilée, nous devrons donc esquiver oui ou oui. Évitez les attaques de foudre et leur prise, car elles prennent beaucoup de vie.

Contrairement à Gorenil et Regan, le crochet contre Cordelia ne m’a pas fait beaucoup de bien. Il y a un moment où bien habitué on en prend la vie, mais la plupart du temps ce qu’on va faire est d’approcher la fille de Lerion et de la faire nous attaquer. Les flèches avec le niveau qu’il avait dans la confrontation n’étaient pas non plus d’une grande utilité, puisque le point faible est dans le dos.

Quoi qu’il en soit, et en jouant en mode normal, dans la vidéo, vous pouvez voir qu’avec de la patience, il est possible de mettre fin à la vie de cet ennemi. Une fois morts, et si nous avons tué Goneril et Regan, nous avons les trois keyblades qui nous permettent d’accéder à l’endroit où se trouve Thor.