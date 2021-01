Guide et emplacement des collègues de corail dans la saison 5 de Fortnite

De nouveaux défis pour Fortnite! Nous vous montrons l’emplacement des Coral Colleagues, trois huîtres ou palourdes que vous devez collecter.

Bien que vous puissiez atteindre le niveau 100 de la passe de combat en jouant et en jouant, les missions Fortnite ou les défis hebdomadaires nous donneront beaucoup d’expérience. Même des objets, des couleurs pour différentes peaux, etc., etc., etc. Dans ce guide, nous vous montrons l’emplacement d’amis ou Collègues de Coral à Fortnite.

Il y en a trois au total et ils se trouvent dans la même zone de la carte (château de corail). Dans la vidéo, vous pouvez voir comment nous collectons les trois facilement. Le meilleur moyen de mener à bien cette mission est de passer en mode mêlée. Dans ce mode, nous pouvons tomber dans une zone « sûre » avec des coéquipiers. Au cas où ils nous tueraient, nous réapparaissions.

La saison 5 de Fortnite donne beaucoup. Ce n’est pas seulement le contenu qu’Epic Games propose avec son jeu, mais le nombre de missions et de choses qui peuvent être faites. Dans 45Secondes.fr, nous avons encore une fois frappé le jeu dur, et cette saison 5 du chapitre 2 l’apprécie vraiment. Aussi le méli-mélo de personnages venus de partout comme Kratos de God of War, le Master Chief de Halo, des personnages de The Walking Dead … Beaucoup moins de personnage TheGrefg skin (a dû faire la blague).

