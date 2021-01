Guide du défi Fortnite: Détruisez les barils de cannes à pêche

Dans cette saison 5 du chapitre 2, nous devons détruire des barils dans Fortnite. Les barils de cannes à pêche peuvent être écrasés d’un seul coup ou avec une pioche.

En cette saison, nous sommes très destructeurs. Dans la vidéo suivante, nous vous montrons un bon emplacement pour détruire barils à Fortnite. Mais pas n’importe quel baril. Il s’agit de détruire les barils de pêche d’un seul coup ou avec la pioche. Tout vaut. Dans la vidéo, vous avez une très bonne zone pour compléter ce défi / mission de cette saison 5 du chapitre 2.

Autres guides et défis de cette saison 5 de Fortnite

Où trouver des bonhommes de neige, mission Cryomaniac

Emplacement des arbres de Noël

Emplacement du portail The Walking Dead

Halo Master Chief Skin dans Fortnite Chapter 2 Saison 5

Kratos de God of War skin dans Fortnite Chapter 2 Saison 5

Michonne et Daryl de The Walking Dead arrivent dans la saison 5 de Fortnite: Battle Royale

Emplacement des gnomes à Fortnite

Déterrer des gnomes dans Fortnite

Enterrer des gnomes dans Fortnite

Tuez Jaleo dans Fortnite

Détruire les bateaux et les canoës

Emplacement de Coral Buddy à Fortnite

Exploitez les zones de pêche à Fortnite

Vedettes rapides d’épave

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂