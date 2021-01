Guide du défi de résolution Bitlife – Guides de jeu Pro

De temps en temps, Bitlife aura un défi unique pour les joueurs à compléter avant la date d’expiration. Avec la clôture de l’année 2020, en ce moment même Bitlife Défi de résolution, où les joueurs auront besoin de cinq objectifs sur le thème des résolutions du Nouvel An. Cela dit, continuez à lire ci-dessous et nous vous expliquerons ce que vous devez faire pour compléter le Bitlife défi de résolution.

Règles du défi de résolution Bitlife

Les gagnants n’abandonnent jamais et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais! À moins que vous ne releviez le défi de la résolution

Voici les règles du défi de résolution; par la suite, nous vous expliquerons comment compléter chacun d’eux.

La même année, faites un régime.

Allez au gymnase dix fois.

Lisez dix livres.

Méditez dix fois.

Allez au club et oubliez ça.

Comment relever le défi de résolution Bitlife

Dans l’ensemble, si vous êtes un peu dans le jeu, vous ne devriez pas avoir trop de mal à atteindre tous ces objectifs. Pour commencer, vous remplissez tous ces objectifs dans l’ordre de votre choix, mais pour commencer, expliquons comment faire un régime en Bitlife. Bref, pour faire un régime, il suffit de visiter la page des activités à droite des relations. Ensuite, cliquez sur l’option «Esprit et corps» qui est la deuxième après l’amour; un autre onglet s’ouvrira et vous devrez cliquer sur l’icône qui dit régime.

Après avoir cliqué sur l’icône, vous pouvez ensuite choisir n’importe quel régime affiché à l’écran à partir d’un onglet de menu. En passant, assurez-vous d’avoir de l’argent avant d’en choisir un, car un régime coûtera de l’argent chaque année où vous l’activez. Une fois que vous avez trouvé un régime que vous voulez, choisissez-le et vous atteindrez ensuite le premier objectif. En continuant, le prochain objectif que vous devrez accomplir est d’aller au gymnase dix fois; celui-ci est simple et peut être complété à partir du même menu que le dernier défi.

Pour commencer, revenez à l’onglet principal des activités de l’esprit et du corps, et vous pouvez trouver l’option de gym en bas de l’alimentation; cliquez dix fois sur l’icône et vous atteindrez cet objectif. Après être allé dix fois à la salle de sport, vous devrez également lire dix livres, alors revenez à nouveau à l’onglet Activités du corps et de l’esprit. En haut de l’onglet, vous pouvez trouver l’option de lire des livres; cliquez dix fois sur l’option pour atteindre l’objectif. Une fois que vous aurez fini de lire dix livres, vous aurez besoin de méditer dix fois; encore une fois, vous devrez revenir à l’onglet principal Activités de l’esprit et du corps.

Lorsque vous êtes dans le menu principal, vous pouvez trouver l’onglet de méditation tout en bas de la liste. Cliquez dessus comme le dernier objectif au moins dix fois pour terminer, puis passez au suivant et au dernier. Pour le dernier objectif du Resolution Challenge, vous devrez vous rendre dans une boîte de nuit; vous pouvez le faire en visitant l’onglet activités principales; donc si vous ne l’avez pas déjà fait, revenez à l’onglet principales activités. Une fois là-bas, faites défiler tout le chemin vers le bas et sélectionnez l’option qui dit «Vie nocturne», à partir de là, vous pouvez choisir la boîte de nuit que vous souhaitez visiter. Gardez à l’esprit que vous devrez peut-être essayer cela plusieurs fois jusqu’à ce que vous soyez enfin autorisé à entrer. Lorsque vous en visiterez enfin un, vous aurez terminé tout le défi de résolution Bitlife.

Pour en savoir plus sur Bitlife, PGG vous a couvert. Visitez notre page de jeu pour Bitlife pour plusieurs guides pour les défis et les activités du jeu.