Guide du défi BitLife Genghis Khan

Pour ce défi BitLife, nous allons devoir régner en Mongolie! Être né dans le pays, devenir général de l’armée, posséder 10 chevaux, avoir 10 enfants et assassiner 3 personnes. C’est difficile, car il y a beaucoup de périls en cours de route. Être dans l’armée peut vous amener à être déployé, ce qui vous prépare à une mission dangereuse. Essayer de s’en sortir avec un meurtre est également difficile, car il est facile de se faire prendre ou de se blesser en cours de route!

Règles du défi BitLife Genghis Khan

Devenir l’empereur le plus notoire d’Asie sera le défi de votre vie et la mort de ceux qui se dresseront sur votre chemin.

Voici un aperçu des conditions requises pour terminer le défi Genghis Khan:

Vivre en Mongolie

Devenez général dans l’armée

Posséder plus de 10 chevaux

Père 10 enfants et plus

Meurtre 3+ personnes

Guide du défi Gengis Khan

Commencez votre vie en Mongolie, la ville n’a pas d’importance. Les statistiques que vous avez ne devraient pas vraiment faire de différence, mais la statistique de fertilité invisible pourrait entrer en jeu! Malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose si vous n’êtes pas fertile. Cela semble assez rare, vous ne devriez donc pas trop vous en soucier. Faites vieillir votre personnage jusqu’à ce que vous finissiez le lycée, puis vous devriez vous diriger vers l’université. Vous ne voulez terminer que quatre ans, car vous pourrez alors postuler dans l’armée en tant qu’officier et gagner plus d’argent. Vous ne serez pas non plus déployé aussi souvent, ce qui vous rend plus susceptible de vivre. De cette façon, vous devriez également avoir un chemin plus facile pour devenir un général.

Une fois que vous avez terminé vos études, allez dans Job et sélectionnez Militaire. Assurez-vous de travailler plus dur chaque année pour être promu assez souvent. Vous aurez également besoin d’un peu d’argent pour obtenir tous ces chevaux. À ce moment-là, vous voudrez trouver un autre significatif et commencer à sortir des bébés. Je m’assurerais simplement d’en avoir un tous les ans environ jusqu’à ce que vous ayez atteint l’objectif. Vous voudrez peut-être attendre un peu, car cela vous coûtera de l’argent.

Si vous voulez vous procurer des chevaux, vous aurez besoin d’une grande propriété. Vous aurez besoin d’une bonne somme d’argent pour cela, alors gardez un œil sur les propriétés équestres bon marché, les fermes ou les superficies. Une fois que vous avez trouvé une belle parcelle de terrain, la possibilité d’acheter des chevaux du Horse Ranch sous les animaux! Ils ne sont pas trop chers, mais ils nécessitent de l’argent pour l’entretien. Essayez de le faire vers la fin si vous n’êtes pas riche.

Assassiner des gens et s’en tirer est assez difficile. Cependant, lorsque vous le faites, assurez-vous simplement de ne pas quitter l’écran qui vous indique que vous avez été attrapé ou non. Si vous vous faites prendre, fermez immédiatement l’application complètement et rouvrez-la. Cela fera en sorte que ce ne soit jamais arrivé. Vous pouvez le faire plusieurs fois pour vous en sortir.

Tant que vous continuez sur votre chemin en tant que militaire pendant de nombreuses années, vous devriez éventuellement devenir un général!