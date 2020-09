Guide du défi BitLife Ferris Bueller

Il est temps de reconstituer certains des hi-jinks que Ferris Bueller s’est montrés dans le film Ferris Bueller’s Day Off! Nous devrons naître à Chicago, sauter une partie de l’école, insulter le directeur (peut-être être suspendu), avoir une petite amie, puis voler une voiture! Ce sera un défi mouvementé, alors assurez-vous de tout faire rapidement.

Les tâches de ce défi sont cachées, mais sur la base de certaines recherches Wikipédia de Ferris Bueller, nous avons découvert tous les indices que vous devez savoir pour le compléter!

Règles du défi BitLife Ferris Bueller

Comment peut-on s’attendre à ce que quelqu’un aille à l’école quand on est confronté à un tel défi?

Voici un aperçu des conditions requises pour réussir le défi Ferris Bueller:

Être un homme né aux États-Unis à Chicago

Sauter l’école au moins une fois

Insulter le directeur et être suspendu

Sortez avec une fille de votre classe

Voler une voiture

Guide du défi Ferris Bueller

Votre première chose à faire est d’être un homme né à Chicago, dans l’Illinois aux États-Unis. Celui-ci est assez simple et nous ne nous soucions pas vraiment de nos statistiques pour la plupart. Vous pouvez ensuite aller de l’avant et sauter l’école une fois que cette option sera disponible.

Lorsque vous entrerez au collège et au lycée, vous voudrez vous diriger vers l’onglet école, aller à l’école dans laquelle vous vous trouvez, trouver la faculté et insulter le directeur. Cela entraînera probablement votre suspension, ce qui peut être une exigence ou non. Malheureusement, même après avoir terminé le défi, les règles ne sont pas affichées officiellement.

Vous pouvez maintenant accéder à l’option Classe et rechercher une femme à qui parler et, espérons-le, faire votre petite amie. Il ne semble pas que l’exigence vous oblige à faire beaucoup plus que cela, alors demandez-lui simplement de le compléter.

La dernière chose à faire est de réussir à voler une voiture! Alors, allez dans la zone Activités, trouvez l’option Crime et recherchez Grand Theft Auto. Cela ne fonctionnera pas toujours, vous devrez peut-être réinitialiser votre application en cas d’échec ou passer un an à Juvenile Hall. Si vous réussissez à voler une voiture après avoir terminé les tâches précédentes, vous devez relever le défi!