Guide du défi BitLife Dark Knight

Il est temps de devenir un héros et de revêtir la cape pour semer la peur chez les criminels de la ville! Ce défi vous obligera à être un homme, à vivre à New York, à devenir PDG, à posséder une maison victorienne hantée, à posséder une Lamborghini et un hélicoptère, et atteindre de nombreuses ceintures noires. Si vous voulez devenir le Batman, alors vous allez avoir besoin d’un peu de discipline pour l’accomplir!

Règles du défi BitLife Dark Knight

Cette ville a besoin d’un héros, Bitizen. Répondrez-vous à l’appel et relèverez-vous le défi?

Voici un aperçu des conditions requises pour terminer le défi Dark Knight:

Être un homme

Vivre à New York

Devenez PDG

Posséder une maison victorienne hantée

Posséder une Lamborghini et un hélicoptère

Réalisez plusieurs ceintures noires

Guide du défi du chevalier noir

Pour commencer, assurez-vous simplement d’être un homme, puis commencez votre vie à New York. Vous n’avez pas vraiment besoin de vous soucier trop des statistiques, mais l’intelligence serait utile à votre carrière. Âge jusqu’à ce que vous atteigniez le lycée et commencez à étudier dur. Vous voudrez également vous assurer de rejoindre certains clubs afin que vous puissiez obtenir un tour gratuit à l’université. Pendant ce temps, vous pouvez également commencer à suivre un cours d’arts martiaux et obtenir votre ceinture noire en un seul à la pièce de vos parents. Cela durera quatre ans, puis vous pourrez postuler à l’université. Vous pouvez principalement étudier n’importe quoi, mais faire quelque chose d’un peu lié aux affaires si possible. Une fois diplômé de l’université, vous partirez ensuite en école de commerce. Terminez votre diplôme là-bas et commencez à chercher un emploi.

Maintenant que vous avez terminé vos études, vous pouvez alors obtenir un emploi désigné comme entreprise. Travaillez dur chaque année et continuez à vieillir. Vous devriez obtenir des promotions assez régulièrement, ce qui commencera à vous obtenir des promotions. Vous aurez besoin d’environ 15 ans d’expérience pour enfin devenir PDG.

Une fois que vous commencez à accumuler de l’argent, vous pouvez acheter une maison victorienne hantée. Ceux-ci vont être assez rares, donc je les vérifierais chaque année. Vous pouvez également rechercher une Lamborghini et un hélicoptère en vieillissant et gagner plus d’argent. J’essaierais également d’obtenir une ceinture noire dans plusieurs disciplines pendant que vous entreprenez ces projets. C’est tout ce que vous devez vraiment faire, dans l’ensemble, c’est un défi assez simple et ne devrait pas prendre trop de temps si vous avez joué à ce jeu pendant une période prolongée!