Guide du débutant Hellpoint

Hellpoint demande «et si HR Giger et Dark Souls avaient un bébé» (ou Facehuggered un nouveau jeu dans Dark Souls, dans ce cas). Il mélange une station spatiale effrayante dans une atmosphère d’enfer avec la difficulté brutale et la confusion générale que l’on trouve dans un jeu FromSoftware.

Dans nos heures d’ouverture avec Hellpoint, nous avons commis des erreurs évitables. Dans ce guide, nous vous apprendrons comment éviter certains de ces pièges, afin que vous puissiez vous concentrer sur la survie des premières zones du jeu.

Allez lentement, faites un plan et surveillez vos pieds

Hellpoint est profondément attaché à l’obscurcissement des systèmes par FromSoftware et à son désir de vous tuer. À partir du moment où vous quittez votre première Brèche (Hellpointl’équivalent d’un feu de joie Dark Souls), vous êtes en danger de tous côtés.

Lorsque vous vous aventurez dans des zones que vous n’avez jamais vues auparavant, allez-y doucement. Avancez et regardez dans les virages. Notez mentalement où se trouvent les ennemis dans une pièce. Déterminez votre plan d’attaque: est-il plus facile d’éliminer en premier les ennemis difficiles ou devez-vous nettoyer le fourrage pour ne pas être submergé? Avant d’entrer dans une nouvelle pièce ou de marcher dans une ruelle, faites pivoter votre caméra pour voir les ennemis qui attendent de vous tendre une embuscade.

Cette hyper concentration peut également être votre perte. Au moins un ennemi – le chevalier angélique près du début du jeu – peut vous attaquer par le bas et à distance. Si vous cherchez des ennemis dans une nouvelle pièce, assurez-vous de garder les yeux sur votre dos et vos pieds. Quelque chose peut simplement essayer de profiter de vos propres angles morts.

Répartissez vos points d’attribut

Si vous êtes familier avec les jeux Souls, vous pouvez savoir que vous aimez les grosses armes lourdes et être tenté de vider tous vos points d’attribut dans Force. Ne vous forcez pas trop tôt dans un coin. Au début Hellpoint, répartissez l’amour entre plusieurs points de statistiques, car de nombreuses armes nécessitent à la fois de la force et du réflexe.

Il n’y a pas de sélection de classe dans Hellpoint, vous commencerez donc à chaque fois à une base de référence. Donnez-vous au moins quatre points Force, Réflexe, Santé, et Endurance avant d’être trop précis.

Une fois que vous avez des armes et armures que vous aimez, n’hésitez pas à vous spécialiser un peu plus. Mais pour vos premiers niveaux, vous devriez vous égaliser un peu.

Expérimentez avec des armes avant d’investir dans elles

Trouver une arme que vous aimez est important dans tout jeu difficile comme Hellpoint. De nombreuses armes nécessitent un investissement important en statistiques avant de pouvoir les utiliser correctement et d’infliger de sérieux dégâts. Mais vous pouvez commencer à jouer avec des armes avant même d’avoir les statistiques requises.

Manier une arme pour laquelle vous n’avez pas les statistiques ne fait qu’entraver sa létalité, pas le flux de ses combos. Si une arme semble attrayante, équipez-la et essayez quelques balançoires avant d’investir un tas de points d’attribut dans sa direction.

Utilisez des armes pour débloquer des capacités

Après avoir trouvé une bonne arme dans Hellpoint, utilise le. Certaines armes ont des capacités spéciales que vous pouvez dépenser de l’énergie (le mana que vous rechargez en frappant des ennemis) pour les activer. Mais pour débloquer ces capacités, vous devrez utiliser votre arme au combat.

Vous pouvez également utiliser de la monnaie pour améliorer les armes afin qu’elles infligent plus de dégâts. Vous devrez investir de précieuses ressources dans ces armes pour les alimenter, il est donc préférable de dépenser pour quelque chose que vous savez déjà que vous aimez. Gardez ce que vous savez et échangez uniquement lorsque vous trouvez quelque chose qui correspond mieux à votre style de jeu. N’oubliez pas: faites un test avant d’investir.

Regardez autour de vous

Un des HellpointLe seul grand départ des jeux Souls est l ‘inclusion d’ un bouton de saut. Grâce à ce mécanicien, nous avons vu au moins une section d’escalade étendue et optionnelle. Si vous terminez ce parcours d’obstacles (situé sur le toit de l’Observatoire), vous pouvez ramasser du butin et une tonne d’Axions (monnaie comme les âmes).

Hellpoint des récompenses en sautant et en explorant différents domaines, et vous pouvez vous donner un énorme coup de pouce dans les Axions, les équipements offensifs et défensifs simplement en nettoyant une zone et en explorant un peu. Ce dernier élément semble probablement familier aux joueurs de Souls, alors gardez à l’esprit que Hellpoint veut aussi que vous leviez les yeux aussi.

rentrer chez soi

L’Observatoire est votre port d’attache en Hellpoint – l’équivalent du sanctuaire Firelink dans Dark Souls. Il abrite une station d’artisanat, une station de guérison et une station d’augmentation d’armes. Revenez ici et mettez-vous sous tension à l’occasion, surtout si vous avez des difficultés, mais assurez-vous d’avoir des Axions avant de voyager.

Des services clés tels que la mise à niveau de votre arme coûtent des Axions, ainsi que des matériaux spéciaux que vous trouverez en jouant. Si vous dépensez toute votre devise pour améliorer vos attributs, vous risquez d’arriver chez vous trop pauvre pour améliorer vos armes. Si vous savez qu’un retour à l’Observatoire pourrait arriver prochainement, assurez-vous de sauver quelques milliers d’Axions.

Enregistrez vos synchroniseurs de brèche

Revenir à l’Observatoire n’est pas toujours facile. Pour voyager rapidement, vous devez infuser un Violation avec un Breach Synchronizer. À notre époque avec le jeu, nous n’en avons trouvé qu’une poignée. Une fois que vous infusez une violation, vous ne pouvez pas récupérer votre synchroniseur, alors choisissez judicieusement. Nous en avons créé un par zone et l’avons simplement saboté le reste du temps.

Il convient de noter que vous pouvez utiliser de grandes brèches, qui semblent apparaître après avoir tué un boss, pour revenir rapidement à l’observatoire, ou même à d’autres brèches sans avoir besoin d’un synchroniseur.

Visitez fréquemment Breaches à proximité

Image: Jeux de berceau / Tiny Build

Se reposer lors d’une brèche ne fait pas réapparaître tous les ennemis que vous avez tués et ne remplit pas non plus vos objets de santé.

Puisque vous ne réapparaissez pas d’ennemis lorsque vous visitez une Brèche, vous pouvez améliorer votre personnage sans avoir à nettoyer à nouveau une zone entière. Cela rend le dépôt de vos Axions la chose sûre à faire avant de s’aventurer. Vous lâcherez tous les Axions que vous détenez si vous mourez, et vous devrez retourner dans votre corps pour les récupérer.

Si vous vous dirigez vers une zone inconnue avec une cargaison d’Axions, faites un petit retour pour renforcer votre personnage.

Lorsque vous infligez des dégâts, vous récupérez des charges pour votre Injection de guérison – visiter une Brèche ne restaure aucun frais. Si votre santé et vos injections de guérison sont faibles, vous avez trois options: aller vous soigner au poste de guérison de l’Observatoire, combattre les ennemis jusqu’à ce que vous obteniez plus de charges d’injecteur de guérison, ou mourir. Lorsque vous mourrez, vous réapparaissez avec deux charges d’injecteur de guérison.