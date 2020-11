GUIDE DES PARENTS ROBLOX – Guides de jeu Pro

Les jeux en ligne sont extrêmement populaires et les commandes COVID-19 « Restez à la maison » ont entraîné un boom de l’intérêt et de l’activité des jeux en ligne. Les parents qui travaillent à domicile, tout en équilibrant l’enseignement à domicile et en gardant leurs enfants engagés (socialement et physiquement) est devenu un défi. Dans Roblox ™, les amis et la famille peuvent se rencontrer en ligne et socialiser tout en construisant une maison, des voitures de course, de l’agriculture et en apprenant un métier (par exemple Bee Swarm Simulator).

Roblox ™ existe depuis 2005, mais au cours des dernières années, il a gagné en popularité. Business Insider (2019) indique que Roblox ™ a un journal d’utilisateur mensuel actif de 56 millions, tandis que l’utilisation mensuelle de Minecraft ™ est d’environ 55 millions. (Je suis plutôt certain que la plupart des parents et des instructeurs ont entendu parler de Minecraft ™).

Au cours de l’année écoulée, nous avons téléchargé Roblox ™ sur tous nos appareils: smartphone, tablette et Xbox One ™. Roblox ™ est gratuit et peut être téléchargé sur les nouveaux smartphones, tablettes, ordinateurs et Xbox One ™, Oculus Rift ™ et HTC Wire ™.

Roblox ™ est unique car de nombreux jeux de la plate-forme ont été développés par des utilisateurs réels. Les jeux sont libre pour jouer et vous utilisez une forme virtuelle d’argent appelée Robux, pour acheter des choses dans chaque jeu. Vous gagnez Robux en accomplissant des tâches ou des actions spécifiques dans chaque jeu spécifique. Une fois que vous avez gagné Robux, vous pouvez les utiliser pour mettre à niveau vos personnages ou acheter des «add-ons». Il existe également des niveaux d’abonnement où vous pouvez acheter un approvisionnement mensuel de robux (ceux-ci éliminent certaines des publicités pop-up et viennent avec d’autres avantages pour les membres) ou vous pouvez acheter un montant limité unique pour un montant nominal.

Vous pensez probablement ttout sonne bien, mais est-ce sans danger pour mes enfants, et y a-t-il des paramètres parentaux pour protéger mes enfants d’être exposés à un contenu inapproprié?

Roblox attribue automatiquement des paramètres restrictifs aux utilisateurs de moins de 13 ans. Afin de vous assurer que votre enfant ne modifie pas ces paramètres, vous devez ajouter votre adresse e-mail à son compte et créer un code PIN qu’il ne peut pas facilement comprendre. Roblox est surveillé par des humains et des robots, mais il se peut que vous souhaitiez parfois vérifier votre enfant pendant qu’il utilise cette plate-forme de jeu. Vous pouvez limiter l’expérience de jeu au seul contenu organisé (contenu qui a déjà été examiné), mais cela peut être restrictif pour certains des jeux les plus récents.

Les parents qui veulent expérimenter le plein effet de Roblox avec leurs enfants peuvent créer leur propre compte et jouer à certains de ces jeux qui ne sont pas limités, mais toujours adaptés à l’âge pour une soirée de jeux amusante en famille!