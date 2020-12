Guide des combos Piccolo dans Dragon Ball FighterZ, mise à jour 1.25

Suivez les guides combinés de Dragon Ball FighterZ. Aujourd’hui, nous avons les beaux combos de Piccolo de la saison trois, mise à jour 1.25.

Dragon Ball FighterZ est un jeu constamment mis à jour. La vérité est que les joueurs de ce jeu vidéo Arc System Works aimeraient qu’il soit mis à jour plus souvent, mais ce n’est pas le cas. Au moins cette saison, nous avons eu deux grosses mises à jour, des ajustements, des nerfs et plus encore.

Aujourd’hui est le jour pour amener mon personnage préféré de Dragon Ball. Les Combos Piccolo dans Dragon Ball FighterZ c’est peut-être l’un des plus beaux à voir. C’est aussi un personnage qui joue quelque chose de différent du « normal » dans ce jeu vidéo. Mais avant de commencer à regarder les combos Piccolo, il est préférable que vous appreniez la terminologie de combat de Dragon Ball FighterZ. Dès que la vidéo commence, vous avez une image qui vous donne le nom de chaque bouton.

Quand il s’agit de combos, on ne dit pas ici « carré », « droit » … Les directions sont des chiffres et les touches sont des lettres. La vidéo que vous allez voir appartient maintenant à la chaîne Kuwanger. Si vous voulez être au courant de tout ce qu’un personnage peut faire dans FighterZ, je vous recommande vivement de suivre sa chaîne.

Écran intermédiaire

-2M 5M jM (2) L j2H SD jLL (2) j2H djLL (2) j214L (4070)

-2M 5M sjM (2) LL j2H SD jLL (2) j2H djLL (2) j214L (4087)

-2M 5M jM (2) L j2H SD jLL (2) j2H SD jLL (2) j2H djLL (2) j214H (4190)

-2M 5M jM (2) L j2H SD jLL (2) j2H djLL (2) L j214M (4240)

-2M 5M jM (2) L j2H SD jLL (2) j2H djLL (2) L j236M disparaissent [jDR] (4629)

-2M 5M jM (2) L j2H SD jLL (2) j2H djLL (2) L j236M disparaître j236L (odeur) jLL (1) L j214M (4807)

-[DR] jLL (2) j2H djLL (2) j214H (2937)

-2M 5M jM (2) L j2H SD jLL (2) j2H djLL (2) j214H 236H + S SD [jDR] 236L + M (5828, 5078 avant supers)

-5M 2M 5H dl SD 66 jM (1) 669 jLL (2) j2H djLL (2) L j236M disparaître [jDR] (4666)

-5M 2M 5H dl SD 66 jM (1) 669 jLL (2) j2H djLL (2) j214L dl disparaître 66 2M 5M 3S 2S 6S 5H 236L 236L + M (6006, 5256 avant supers)

-2M 5M jLL (2) L j236H j236L (odeur) jLL (2) j2H djLL (2) L j236M disparaître [jDR] (4879)

-SD 66 jM (1) 669 jLL (2) j2H SD jLL (2) j2H djLL (2) L j236M disparaître [jDR] (3111)

-SD jLL (2) L j236H j236L (odeur) jLL (2) j2H djLL (2) L j236M disparaître [jDR] (3333)

Post disparaître

-236S 214L disparaître 66 dl 5LLL SD jLL (2) j2H djLL (2) j214H (3080)

-236S 214L disparaissent 66 2M 5M 3S 2S 6S 5H 236L 236L + M (3712, 2962 avant supers)

-A2 214L disparaître (odeur) 5LL jM (2) L j2H SD jLL (2) j2H djLL (2) j214H (3287)

Coin

-2M 5M jM (2) H j2H SD jLL (2) L j2H djLL (2) L j214M (4607)

-jH 2M 5M jM (1) H j2H SD jLL (2) L j2H djLL (2) L j214M (3822)

-2M 5M jM (2) H j2H SD jLL (2) L j2H djLL (2) L j214M 236H + S jH j2H dj [jDR] 214L + M (7349, 5689 avant supers)

-2M 5M jM (2) H j2H SD jLL (2) L j2H djLL (2) L j214M 236H + S 5L 3S 236S 214L 214L + M (7347, 5687)

-5M 2M 5H 3S 2S 5H 6S SD jLL (1) L j2H djLL (2) L j214M (4917)

-2M 5M sjM (2) H j2H dl SD dl jLL (2) j2H dj dl jL dl jL (2) L j214M 5LL 3S 2S 6S 5H 236L + M (6019, 5269 avant supers)

-2M 5M sjM (2) H j2H dl SD dl jLL (2) j2H dj dl jL dl jL (2) L j214M 5LL 3S 2S 6S 5H 236L dl disparaître [DR] 214L 236L + M (6678, 5928 avant supers)

-5M 2M 5H 5S 5H 3S 2S 5H 6S SD jM (1) dl jH sjLL (2) L j2H jLL (2) L j214H (5579)

-5M 2M 5H 5S 5H 3S 2S 5H 6S SD jM (1) dl jH jLL (2) L j2H jLL (1) L j214H (5504)

-5M 2M 5H 5S 5H 3S 2S 5H 6S SD jM (1) dl jH sjLL (2) L j2H jLL (2) L j214H 236H + S jH j2H dj [jDR] 214L + M (8321, 6661 avant supers)

-jM (2) 5LL 5M 2M 5H 5S 5H 3S 2S 5H 6S SD jLL (1) L j214M (3714)

-jM (2) 5LL 5M 2M 5H 5S 5H 3S 2S 5H 6S SD jLL (1) L j2H djLL (2) L j214H (4064)

-2M 5M 5H dl 2S 5H 3S SD jLL (1) L j2H djLL (2) L j214M (5091)

-2H SD jM (2) H j2H djLL (2) L j214M (3880)

-2H dl SD dl jLL (2) j2H dl jLL (2) L j236M disparaissent j236L (odeur) jLL (2) L j214M 5LL 3S 2S 6S 214L + M (6686, 5026 avant supers)

-5S 5H 3S 2S 5H 6S SD jM (1) dl jH jLL (1) L j2H djLL (2) L j214M (2900)

-jS jH j2H djLL (2) L j214M (2260)

-SD jLL (1) L j236H jS j2H jLL (2) L j214M (3127)

-2M 5M jM (1) j236M dl 66 jH 5H 2S 5H 6S SD jH j2H jLL (2) L j214M (5326)

Exemples de combos d’assistance

(les dommages changeront en fonction des aides utilisées)

-2M 5M jM (2) H SD jLL (2) L j2H djLL (2) L j214M YAM_B 2M 6S 5H 3S 2S BGV_B [DR] 214L 236L + M (6720, 5970 avant supers)

-2M 5M jM (2) H SD jLL (2) L j2H djLL (2) L j214M 236H + S 5L 3S 236S 214L GKU_A 236H + S sjM (2) jS j214L BDK_B [DR] 236L + M (7910, 7160 avant supers)

-2M 5M jM (2) H SD jLL (2) L j2H djLL (2) L j214M 236H + S 5L 3S 236S 214L CEL_B 236H + S sjM (2) jS j214L GTK_C 236H + S SD dj [jDR] 236L + M (8684, 7934 avant les supers, TOD avec changements Ultimate Z)

-2M 5M jM (2) H j2H SD jM (1) LH j2H djLL (2) L j214M BGK_A 2M 6S 5H 3S 2S 5H BRO_A 236H + S jH j2H dj [jDR] 236L + M (7503, 6753 avant supers, TOD avec changements Ultimate Z)

Vous voulez plus de combos Piccolo dans FighterZ? Eh bien, dans la deuxième vidéo, vous avez des combos du Namekian. Mais une combinaison de coups un peu plus exigeants. Vous verrez TODS et les meilleures façons d’utiliser le personnage.