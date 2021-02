Guide des combos Android 21 dans Dragon Ball FighterZ Saison 3

Le personnage original de ce FighterZ est Android 21. Si vous l’avez dans votre équipe, il est toujours bon pour vous de revoir ses combos dans cette troisième saison.

À ce jour, dans les jeux de combat, vous devez être en apprentissage constant. Une nouvelle saison ou mise à jour arrive et cela peut tout changer. Dans ce guide, vous verrez le combos android 21, un personnage créé et né dans Dragon Ball FighterZ et que beaucoup de gens demandent qu’il soit fait canon d’une manière ou d’une autre.

Android 21 dans Dragon Ball FighterZ est un personnage fort. Il ne vous donne rien ou est cassé, mais bien porté c’est un redoutable rival. Vous en avez la preuve dans la vidéo de Kuwanger. Bien que comme avec Super Baby 2, il est un personnage un peu scientifique. Pas autant que le personnage de Dragon Ball GT, mais quand il s’agit de faire des combos avec Android 21, nous devons être clairs sur les combinaisons qui entreront ou non en fonction du personnage.

Liste des combos Android 21 dans Dragon Ball FighterZ

Écran intermédiaire

-2M 5M jc9 jMLL j2H SD jMLL j2H djLL jS j236S ~ M (4370)

-xx j2H SD jMLL j2H djLL jS j236S ~ M 236L + M (5122)

-xx j2H SD jMLL j2H djLL jS j236S ~ M (1) j214L + M (6046)

-xx j2H SD jMLL j2H djLL jS j236S (4295)

-2M 5M jc9 jMLL j2H SD jMLL j2H djLL jS j236S ~ L disparaître [jDR] (4717)

-2M 5M jc9 jMH j2H SD jMH j2H djLLL jS j236S ~ M (4797)

-2M 5M jc9 jMLL j2H SD jMLL j2H djLL jS j214M (4200)

-2M 5M jc9 jMLL j2H SD jMLL j2H djLL jS j214S ~ M (4470)

-xx j2H djLL jS j236S ~ M (4330)

-xx j2H djLL jS j236S ~ M (4475)

-xx j2H djLL jS j236S ~ M (4301)

-xx j2H djLL jS j236S ~ M (4425)

-xx j2H djLL jS j236S ~ S ~ L (4425)

-xx j2H djLL jS j236S ~ S ~ M (4705)

-xx j2H djLL jS j236S ~ S ~ M (4425)

-2M 5M jc9 jMLL j2H SD jMLL j2H djLL jS j214S ~ M disparaître 236S (4675)

-2M 5M jc9 jM j2H SD jMLL j2H djLL jS j214S ~ L disparaître 66 dl 5LLL SD jLL j236S ~ M (5240)

-jML 5LL 2M 5M jc9 jM j2H SD jMLL j2H djLL jS j236S ~ M disparaître 66 5L (odeur) LL SD j214S ~ L (4062)

-5M 2M 5S 5H dl SD 66 jM 669 jLLL j2H djLL jS j236S ~ M (4690)

-5M 2M 5S 5H dl SD jM dl jH 6629 jM dl jH j2H djLL jS j214S ~ M (4830)

-2M 5M jc9 jM djM jS j214H dl 669 jMH j2H djLL jS j236S ~ M (4687)

-2M 5M sjLL j2H dj9 SD jLL jS j214S ~ M (3795)

-SD 66 jM 669 jLLL j2H SD jMLL j2H djLL jS j236S ~ M (3220)

Post disparaître

-3M 5S disparaissent 66 dl 5LLL SD jLL j2H djLL jS j236S ~ M (2902)

-3M 5S disparaissent 66 5L (odeur) LL SD jLL j2H djLL jS j236S ~ M (2862)

Coin

-5M 2M 5S 5H dl SD jM dl jH jc9 jLLL j2H djL dl LL jS j214S ~ M (5032)

-5M 2M 5S 5H dl SD jM dl jH jc9 jLLL j2H djL dl LL jS j236S ~ L disparaître [jDR] (5376)

-5M 2M 5S 5H dl SD jM dl jH jc9 jLLL j2H djL dl LL jS j236S ~ L disparaître [DR] 214S ~ M (1) 236L + M (6378, 5421 avant supers)

-5M 2M 5S 214M micro marche arrière 5S 5H dl SD jM dl jH sjLLL j2H djLLL jS j236S ~ M (5174)

-5M 2M 5S 214M micro marche arrière 5S dl 5H SD jM dl jH jc9 jLLL j2H djLLL jS j236S ~ M (5174)

-5M 2M 5S 214M 44 5LLL SD jLLL j2H djLLL jS j236S ~ M (4954)

-2M 5M jc9 jMH j2H SD jMH j2H djLLL jS j236S ~ S ~ L disparaître 5LLL SD jM djM j214S ~ M (5672)

-2M 5M jc9 jMH j2H SD jMH j2H djLLL jS j236S ~ S ~ L disparaître 5LLL SD jM j214S ~ M (5699)

-2M 5M jc9 jMH j2H SD jMH j2H djLLL jS j236S ~ S ~ L disparaître 5LLL SD jM djM j236S ~ M (5792)

-2M 5M jc9 jMH j2H SD jMH j2H djLLL jS j214S ~ S ~ L disparaître 5LLL SD jM djM j236S ~ M (5812)

-2M 5M jc9 jMH j2H SD jMH j2H djLLL jS j214S ~ S dl ~ L disparaître 5LLL SD jM djM j236S ~ M (5812)

-2M 5M jc9 jMH j2H SD jMH j2H djLLL jS j214S ~ S ~ L disparaissent 5LLL SD jM djM j236S ~ L disparaissent 669 [jDR] (6201)

-xx jM djM j236S ~ L disparaissent [DR] 214S (6336)

Exemples de combos d’assistance

-5M 2M 5H dl SD 66 jM 669 jLLL j2H djLL jS j236S ~ M GTG_A 66 5LLL SD j214S ~ M GUI_A [sjDR] 214L + M (7155, 5634 avant supers)

-5M 2M 5S 5H SD jH j2H djLLL jS j214M GTK_B 5LLL SD jH j2H djLL j236S ~ M GKN_A [DR] 214S 236L + M (5951 avant supers)

-2M 5M jc9 jM djM jS j214M CEL_A 66 5LLL SD jM j2H djLL j236S ~ M YAM_A 66 5LLL SD j214S ~ M (1) j214L + M (7171, 5450 avant supers)

-2M 5M jc9 jMH j2H SD jMH j2H djLLL jS j214S ~ S ~ L disparaître 5LLL SD jM djM j236S ~ M GKN_A [DR] 214S j236L + M (6286 avant supers)

-2M 5M jc9 jMH j2H SD jMH j2H djLLL jS j236S j214M GKU_A 5LLL SD jM djM j236S ~ M RSH_B [DR] 236S j214S j236L + M (6606 avant supers)