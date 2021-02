Guide: Démo Outriders: heures de début, ce qui est inclus et déverrouille

Quelle heure la démo d’Outriders démarre-t-elle? Ce qui est inclu dans la démo des Outriders? Fait progrès reporté dans le jeu complet? Square Enix lèvera enfin le couvercle sur son titre de tireur de butin du développeur People Can Fly cette semaine avec une démo complète d’Outriders. Il est configuré pour contenir beaucoup de contenu, vous vous demandez peut-être ce qui est exactement inclus et si votre progression se poursuivra dans le jeu principal. Dans ce guide Outriders, nous allons révéler tout ce que vous devez savoir sur la démo du jeu et son contenu.

Sur cette page: Démo Outriders: dates et heures de début Démo Outriders: taille du fichier et pré-chargement Démo Outriders: ce qui est inclus Démo Outriders: Cross-Play et Cross-Progression

La démo des Outriders commence le Jeudi 25 février 2021 aux heures suivantes:

Amérique du Nord: 9h PST / 10h MST / 11h CST / 12h HNE

9h PST / 10h MST / 11h CST / 12h HNE Royaume-Uni / Irlande: 17h GMT

17h GMT L’Europe : 18h CET / 19h EET

18h CET / 19h EET Asie / Océanie: 2h00 JST / 1h00 AWST / 4h00 AEDT

Pour le Régions asiatiques et océaniques, la démo démarre dans la matinée du vendredi 26 février 2021.

Il n’y a pas d’heure de fin pour la démo d’Outriders car elle ne sera pas extraite du PlayStation Store. Ce dégustateur gratuit reste dans les parages dans un avenir prévisible, ce qui signifie que vous pouvez le télécharger et essayer le jeu quand vous le souhaitez.

Démo Outriders: taille du fichier et pré-chargement

La démo des Outriders sera à peu près 22 Go sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Malheureusement, le préchargement ne sera pas possible. Vous devrez télécharger la démo une fois qu’elle sera téléchargée sur le PS Store. Vous n’avez pas besoin de pré-commander Outriders pour accéder à la démo, et vous n’avez pas besoin d’utiliser un code en externe.

Démo Outriders: ce qui est inclus

Outriders offre une quantité impressionnante de contenu avec sa démo gratuite, vous permettant d’expérimenter chaque classe du jeu et d’échantillonner une poignée de niveaux. La démo vous donnera accès au prologue et au chapitre d’ouverture du jeu, qui une fois terminé, ouvre plus de contenu secondaire pour terminer. tu pourras jouer avec les quatre classes jusqu’à un plafond de niveau sept. à quel point vous aurez débloqué quatre capacités et deux points de compétence.

Le système d’artisanat ne fera pas partie de la démo des Outriders, mais vous pourrez progresser jusqu’au niveau mondial 5 en termes de difficulté. Plus vous montez, meilleure sera votre butin.

Démo Outriders: Cross-Play et Cross-Progression

Tout comme le jeu complet, la démo Outriders prendra en charge le jeu croisé sur toutes les plateformes il est disponible sur. Cela inclut PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Vous devrez activer manuellement le jeu croisé dans les paramètres de la démo pour que la fonctionnalité soit opérationnelle.

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de la démo d’Outriders est que tous les progrès que vous faites seront reportés dans le jeu complet. Cela inclura votre progression dans l’histoire, les niveaux de votre personnage et le butin, les niveaux et l’inventaire.

Allez-vous voir la démo des Outriders? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.