Guide: Démo de Resident Evil Village: Jouez à tout moment

Quand pouvez-vous jouer la démo de Resident Evil Village sur PS5 et PS4? Quand la démo de Resident Evil Village sera-t-elle diffusée en direct? Capcom a confirmé qu’il publierait un teaser jouable pour le neuvième épisode à venir de sa franchise d’horreur de survie, il est donc compréhensible que vous souhaitiez savoir quand vous pourrez y jouer. Cependant, le processus est tout sauf simple. Dans ce Guide de Resident Evil Village, nous allons vous révéler exactement quand vous pourrez jouer à la démo à venir, selon l’endroit où vous vivez dans le monde.

Capcom donne aux joueurs PS5 et PS4 un accès anticipé à la démo de Resident Evil Village, mais ces fenêtres d’opportunité sont très brèves. Avant que la démo complète ne tombe juste avant le lancement du jeu complet, vous aurez 30 minutes pour jouer une partie de la démo. Puis, une semaine plus tard, l’autre morceau de la démo se déverrouille et vous aurez à nouveau 30 minutes pour jouer. La zone du village est montée en premier, puis c’est au tour du château. Ces deux domaines aboutiront à une dernière démo de 60 minutes au tout début du mois de mai, mais ils présenteront le même contenu que les deux offres qui font la moitié de la durée.

Démo de Resident Evil Village: vous pouvez jouer à tout moment aux États-Unis

La première partie de la démo de Resident Evil Village se déroule dans la zone du village. Vous aurez 30 minutes pour jouer pendant les plages horaires suivantes dans la soirée du 17 avril 2021 jusqu’à 18 avril 2021.

17h PDT du 17 avril 2021 au 1 h PDT le 18 avril 2021

du 17 avril 2021 au le 18 avril 2021 20h HAE du 17 avril 2021 au 4 h HAE le 18 avril 2021

La deuxième partie de la démo de Resident Evil Village se déroule dans la zone du château. Vous aurez 30 minutes pour jouer pendant les plages horaires suivantes dans la soirée du 24 avril 2021 jusqu’à 25 avril 2021.

17h PDT du 24 avril 2021 au 1 h PDT le 25 avril 2021

du 24 avril 2021 au le 25 avril 2021 20h HAE du 24 avril 2021 au 4 h HAE le 25 avril 2021

Enfin, ces deux éléments de la démo de Resident Evil Village se réunissent pour former une démo complète de 60 minutes une semaine plus tard. Ils présenteront toujours le même contenu, mais peuvent être lus l’un après l’autre. Vous aurez accès sur 1er mai 2021, et la démo sera ensuite disponible jusqu’au lancement du jeu le 7 mai 2021.

17h PDT du 1er mai 2021 au 12h PDT le 7 mai 2021

du 1er mai 2021 au le 7 mai 2021 20h HAE du 1er mai 2021 au 12 h HAE le 7 mai 2021

Démo de Resident Evil Village: vous pouvez jouer à tout moment au Royaume-Uni et en Europe

La zone du village accueille la première partie de la démo de Resident Evil Village. En accordant exactement 30 minutes de lecture, vous pouvez jouer pendant les plages horaires suivantes tout au long de la soirée 18 avril 2021 jusqu’à 19 avril 2021.

18h BST du 18 avril 2021 au 2h du matin BST le 19 avril 2021

du 18 avril 2021 au le 19 avril 2021 19h CEST du 18 avril 2021 au 3h CEST le 19 avril 2021

La prochaine étape sera la zone du château alors que la démo de Resident Evil Village se poursuit une semaine plus tard. Capcom place à nouveau 30 minutes sur l’horloge pendant ces plages horaires dans la soirée de 25 avril 2021 jusqu’à 26 avril 2021.

18h BST du 25 avril 2021 au 2h du matin BST le 26 avril 2021

du 25 avril 2021 au le 26 avril 2021 19h CEST du 25 avril 2021 au 3h CEST le 26 avril 2021

Finalement, ces deux éléments de contenu se réunissent pour former une seule démo de 60 minutes. Tout le contenu sera le même, mais vous pouvez maintenant tout lire en une seule session plus longue. Vous aurez accès sur 2e Mai 2021, et la démo sera ensuite disponible jusqu’au lancement du jeu le 7 mai 2021.

1h du matin BST du 2 mai 2021 au 12h BST le 7 mai 2021

du 2 mai 2021 au le 7 mai 2021 2h CEST du 2 mai 2021 au 12h CEST le 7 mai 2021

Quand jouerez-vous la démo de Resident Evil Village? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.