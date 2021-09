Guide: Death Stranding Guide: Tous les conseils, astuces et réponses aux questions

Death Stranding est le premier titre de Kojima Productions après avoir quitté Konami. Après avoir été lancé en 2019 en exclusivité PlayStation 4, le jeu produit par Hideo Kojima est maintenant arrivé sur PC, et une réédition améliorée appelée Death Stranding Director’s Cut est arrivée sur PS5. Le jeu original a obtenu un rare 10/10 dans notre critique de Death Stranding PS4.

Notre Guide de l’échouage de la mort comprend des instructions sur la façon de trouver divers personnages, comment interagir avec le monde ouvert en construisant des routes et des tyroliennes, et des trucs et astuces pour débutants. Lisez la suite pour découvrir notre procédure complète sur la façon de maîtriser la dernière épopée de Hideo Kojima, que vous jouiez à l’original ou à Director’s Cut.

Death Stranding Director’s Cut Guide: Comment transférer des données de sauvegarde, accéder à du nouveau contenu, etc.

Si vous jouez à Death Stranding Director’s Cut, vous vous demandez peut-être comment débloquer ou trouver certains de ses tout nouveaux contenus et fonctionnalités. Dans cette section de notre guide Death Stranding, nous allons décrire toutes les nouvelles fonctionnalités de Director’s Cut et expliquer comment accéder à tout.

Death Stranding Director’s Cut: Comment transférer un fichier de sauvegarde PS4 vers PS5

Avec Death Stranding Director’s Cut, vous pouvez importer vos anciennes données de sauvegarde et continuer le voyage de Sam là où vous l’avez laissé. Pour obtenir des instructions sur la façon de procéder, suivez le guide ci-dessous.

Death Stranding Director’s Cut: Comment débloquer et accéder à de nouvelles fonctionnalités

Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités et de contenu dans Death Stranding Director’s Cut qui n’étaient pas dans le jeu original. Pour savoir comment et où trouver toutes ces nouvelles fonctionnalités, telles que l’hippodrome, l’usine en ruine et le champ de tir, voir ci-dessous :

Guide Death Stranding: Comment maîtriser la dernière épopée de Hideo Kojima

Pour commencer, nous allons vous apprendre à devenir le meilleur livreur de colis dans la peau de Sam Bridges.

Guide Death Stranding : Trucs et astuces pour débutants

Vous trouverez ci-dessous notre guide Death Stranding contenant de nombreuses informations utiles trucs et astuces pour les débutants. Tous ces trucs et astuces s’appliquent à la Coupe du réalisateur versions aussi.

Guide Death Stranding: Comment construire toutes les structures

Si vous sentez que vous maîtrisez déjà bien les bases de Death Stranding, vous vous demandez peut-être comment construire certaines structures. Cette prochaine partie de notre guide expliquera comment construire des choses comme des routes, des maisons sûres, des ponts et des générateurs, et bien plus encore.

Death Stranding Guide: Comment rester en vie et naviguer dans le monde ouvert

Maintenant que vous savez comment construire des structures, vous voudrez peut-être savoir comment renforcer vos chances de survie lorsque vous n’y avez pas accès. Cette prochaine partie de notre guide vous expliquera comment procéder.

Guide de Death Stranding : FAQ

Ensuite, vous trouverez quelques questions fréquemment posées sur Death Stranding et Death Stranding Director’s Cut.

Guide Death Stranding: Autres guides

Enfin, voici tous les autres guides utiles que nous avons concernant Death Stranding et Death Stranding Director’s Cut.

Et avec ça, notre Guide de l’échouage de la mort arrive a sa fin. J’espère que nous avons réussi à vous aider dans votre long voyage à travers l’Amérique post-apocalyptique. Si vous avez d’autres trucs ou astuces à partager, assurez-vous de les publier dans les commentaires ci-dessous.