Guide de synthèse dans l’Atelier Ryza 2

Dans Atelier Ryza 2, les joueurs peuvent fabriquer des tonnes d’objets grâce à un processus appelé Synthèse (alchimie); cependant, cela peut être un peu difficile à comprendre en commençant par le jeu. Heureusement, nous vous expliquerons tout le processus en profondeur dans ce guide.

Guide de synthèse Atelier Ryza 2: Comment fabriquer des objets.

Pour fabriquer des objets dans Atelier Ryza 2, vous devez débloquer leurs recettes en acquérant de nouvelles compétences en montant de niveau. Une fois qu’une recette est déverrouillée, vous pouvez la fabriquer en utilisant le chaudron illustré ci-dessous dans l’atelier de Ryza.

Après avoir cliqué sur le chaudron, vous pouvez ensuite fabriquer un objet en trouvant sa recette dans le menu de fabrication. Mais pour fabriquer un objet en Atelier Ryza 2, vous aurez besoin d’au moins trois éléments parmi les éléments qui donnent un élément particulier placé à l’intérieur de deux emplacements d’effets.

Par exemple, la plupart des objets que vous collecterez tôt n’auront qu’un à deux éléments, donc au maximum, vous aurez besoin de deux à trois ingrédients placés dans les deux emplacements d’effets pour fabriquer un objet. Vous pouvez trouver des matériaux qui appartiennent à tous les types d’éléments dans le monde en rassemblant des objets dans les lieux de rassemblement; puis, s’il tombe sous un élément dont vous avez besoin pour fabriquer quelque chose, vous le verrez lorsque vous cliquerez sur l’un des emplacements d’effets à l’intérieur du chaudron, comme indiqué ci-dessous.

Dans la boîte ci-dessus, vous pouvez voir la liste complète des ingrédients dont vous disposez et qui appartiennent à un élément dont vous avez besoin pour fabriquer quelque chose; vous pouvez également voir combien un ingrédient ajoute à un groupe d’éléments en regardant le nombre à côté. Ainsi, par exemple, celui actuellement sélectionné ajoute deux éclairages et vent.

En tant que côté, chaque élément d’ingrédient aura un élément de base auquel il appartient; ci-dessous se trouve tous les éléments du Atelier Ryza 2.

Feu (rouge)

Éclairage (jaune)

Glace bleue)

Vent (vert)

De plus, vous pouvez vérifier si un élément a un élément dont vous avez besoin en trouvant le cercle de code couleur dessus. Si vous souhaitez afficher l’intégralité de votre inventaire d’articles, vous pouvez le faire en cliquant sur l’option de conteneur sous le hub de menu. Une fois que vous avez choisi les ingrédients dont vous avez besoin, vous pourrez ensuite fabriquer votre article, mais vous ne voudrez peut-être pas encore le faire, car vous pouvez améliorer encore l’objet en y ajoutant plus d’ingrédients.

Pour améliorer un élément, vous devrez augmenter sa valeur d’élément, ce qui se fait en ajoutant plus d’ingrédients avec un élément spécifique. Cela débloquera de nouveaux emplacements d’effets, ce qui vous permettra d’ajouter plus de matériaux et d’augmenter sa qualité.

Parallèlement à cela, vous pouvez également ajouter des traits en ajoutant des éléments qui portent un trait spécifique comme critique; cela augmentera vos attaques critiques une fois ajouté. Vous pouvez également débloquer des emplacements de traits qui vous permettront d’ajouter plus de traits en ajoutant des ingrédients qui répondent aux exigences spécifiques des éléments; par exemple, certains emplacements de trait vous demanderont de placer un ingrédient avec au moins trois lumières ou feu.

Certains ingrédients peuvent également avoir un trait spécifique, donc si vous réussissez à en ajouter un ou deux à votre objet, vous pourrez choisir et transférer le trait sur votre objet lorsque vous allez synthétiser un objet. Vous pouvez également améliorer certains traits en ajoutant plus d’ingrédients portant le même trait.

Pour plus de guides sur Atelier Ryza 2, PGG vous a couvert avec des guides comme comment changer votre tenue en Atelier Ryza 2.