Guide de Raiki et Fuki dans Getsu FumaDen: Undying Moon

LivingRoc Vasque grise pierre de lave taillée dans la masse 40cm KIAMA MOON

Vasque en pierre naturelle gris déco KIAMA MOON 40X40cm - Basalte véritable spécial décoration d'intérieur. L'exceptionnel taillé dans la masse sans aucune comparaison avec le marché des vasques en plastique ou autre résine chimique bien souvent hors de prix. (Modèle très populaire sur le marché Américain - Nouveau sur la France).Rien de tel qu'une mise en situation réelle des produits Living'ROC en cliquant ICI. Un grand Merci à la communauté et aux amoureux de la pierre naturelle pour avoir partagé leurs magnifiques réalisations personnellesCette création unique du groupe living'ROC pour salle de bain est une vasque à poser aux lignes très épurées, réalisée dans un superbe granit gris aux tons unis. Ses bords lisses et sa finition intérieure adouci-mat apportent une élégante originalité tandis que les caractéristiques du matériau lui même garantissent une grande facilité d'entretien et de robustesse. Esthétique, pratique, d'une qualité exceptionnelle, la vasque Bali Moon possède de nombreuses qualités qui seront autant d'atouts pour équiper votre salle de bain. La vasque Bali s'accorde parfaitement avec nos receveurs de douche en granit (couleur proche et finition identique).Valorisez votre habitation en installant les créations Living'Roc et racontez l'histoire de votre pierre à travers l'origine de leur conception.Vasque livrée seule (bonde non comprise) à commander séparément ici dans le rayon bondesENTRETIENl'ensemble de nos pierres est pré-hydrofugé à l'atelier avant la mise en caisse de protection. Au quotidien, utilisez un produit lavant au ph neutre comme notre gamme de produits d'entretien AKEMI. Nous conseillons également de traiter la pierre (la 're-hydrofuger') tous les 4 - 6 mois environ.LIVRAISONElle est assurée par le transporteur Geodis Calberson ou Kuehne Nagel. - Le Coût du transport est calculé au prix réel par notre partenaire et basé sur un poids important nécessitant une manutention particulière de nos produits haut de gamme en Pierre naturelle- Produit en stock: livraison généralement dans la semaine qui suit la commande.- Notre transporteur prend contact avec vous pour connaître vos disponibilités et organiser la livraison en votre présence- Livraison en Corse, Belgique / Luxembourg: simulez directement les coûts en ligne ! Veuillez créer un compte puis 'ajoutez' le produit pour effectuer la simulation: les frais sont automatiquement recalculés.Nous livrons également en Suisse sur simple demande de devis car chaque livraison est unique et fait l'object d'une déclaration de Douane.Concernant la livraison de la gamme aux USA - Canada et Mexique celle ci se fait au départ de nos entrepôt de Los Angeles sous 2 à 7 jours via notre site livingroc.net. Les produits à la vente sur le continent nord et sud Américain ne sont pas tous les mêmes que ceux de livingroc.com et peuvent être achetés que via le .net. Pour plus d'informations sur les conditions de livraison cliquez ici